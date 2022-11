Des vaches fugitives au Québec échappent encore et encore à la capture

Huit cowboys de Saint-Tite se sont arrêtés à Saint-Sévère, au Québec. en octobre avec leurs chevaux, un drone et une mission.

Ils avaient été amenés pour se disputer 20 Holsteins fugitifs en liberté depuis juillet.

Sylvain Bourgeois, gérant du rodéo du Festival Western de St-Tite, raconte que le rodéo a été contacté par Marie-Andrée Cadorette, la directrice générale du village de Saint-Sévère, après que d’autres tentatives eurent échoué.

“Par ici, ce n’est pas quelque chose de courant”, a déclaré Bourgeois. “La plupart des gens aiment garder leurs vaches dans le champ avec de bonnes clôtures et ensuite ils ne les laissent pas s’échapper comme ça pendant cette longue période.”

On suppose que les vaches se sont échappées lorsqu’elles ont été effrayées par un orage d’été et ont franchi la clôture d’une ferme laitière près de Saint-Barnabé, près de Trois-Rivières.

Depuis lors, ils paissent avec contentement où ils veulent et font des ravages dans les champs des agriculteurs à proximité.

“C’est un peu normal que les vaches s’échappent des pâturages, comme si c’était toujours plus vert de l’autre côté de la clôture, mais il faut juste les garder [enclosed]”, a déclaré Bourgeois. “Vous ne pouvez pas attendre quelques mois comme ça et vous attendre à ce qu’il soit facile de les rassembler à nouveau.”

La mission Cowboy était le Plan Z

La mission avec l’équipe de Saint-Tite était le Plan Z, un dernier recours, a précisé Jean-Yves St-Arnaud, le maire de Saint-Sévère. L’équipage a travaillé une longue journée de 12 heures.

“Ils nous ont prêté des barrières qui mesurent six pieds, pour que les vaches ne sautent pas par-dessus, et huit cow-boys et un opérateur de drone. Nous étions bien équipés”, a déclaré St-Arnaud.

Certaines parties des champs de maïs des agriculteurs ont été rasées par le troupeau. (Soumis par Jean-Yves St-Arnaud)

À un moment donné, il semblait que les cow-boys avaient triomphé.

Les vaches ont été parquées avec succès dans un enclos. Mais l’un a réussi à s’échapper. À partir de là, tout est allé vers le sud et le troupeau était de nouveau en liberté.

“Les autres sont partis aussi. Ils se sont rassemblés dans les champs de maïs et dans les bois et nous les avons perdus”, a déclaré St-Arnaud. « Le résultat est : ils sont toujours libres.

Des dizaines de milliers de dollars de dommages et intérêts

Les aventures des vaches peuvent sembler héroïques ou amusantes pour le public, mais St-Arnaud dit que c’est assez sérieux pour certains agriculteurs locaux.

Il estime que les vaches fugitives ont causé des dizaines de milliers de dollars de dégâts en piétinant ou en mangeant des récoltes sous le couvert de l’obscurité.

“Ce n’est pas pour manger la récolte de soja, [they use it] dormir dessus. La récolte est donc terminée. Et quand il s’agit de maïs, ils en mangent la moitié supérieure et laissent la moitié inférieure, puis la pluie pénètre à l’intérieur », a déclaré St-Arnaud. « Donc, une récolte [is] complètement perdu.”

Jean-Yves St-Arnaud affirme que les dégâts sur les cultures sont assez importants. (Soumis par Jean-Yves St-Arnaud)

Il dit qu’environ sept agriculteurs l’ont contacté vers la fin octobre au sujet de la situation, mais le village – 812 habitants – n’a initialement pas pu l’aider car il s’agissait d’une propriété privée.

«Lorsque les animaux restent sur une propriété privée, nous, en tant que municipalité, ne pouvons pas intervenir», a déclaré St-Arnaud. “Vers la dernière semaine d’octobre… Nous avons commencé à poser des questions et nous sommes intervenus une fois que nous avons réalisé qu’ils partaient sur la route.”

Les vaches dans la rue représentent un risque majeur pour les conducteurs, a-t-il dit, et il “ne veut pas aller au salon funéraire”.

Bien que la prochaine étape consistait à contacter des organisations gouvernementales telles que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, St-Arnaud a déclaré que la ville avait reçu des réponses contradictoires – sur la compétence qui couvrait les vaches qui se sont déchaînées.

Bien qu’il existe des alternatives, comme les cibler avec des pistolets tranquillisants, ils ne sont pas sans leurs propres défis, a déclaré St-Arnaud.

“Quand tu frappes [a cow with tranquilizer] pensez-vous que les autres vont attendre patiemment ?” dit St-Arnaud en riant.

“Pour le bien-être de l’animal, la meilleure chose à faire serait de le capturer et de le ramener à son propriétaire, ou à quelqu’un qui pourrait le recueillir.”

Certaines vaches sont retournées au propriétaire

Dans une déclaration écrite, le vice-président de la Le groupe de producteurs laitiers locaux, Yves Lamy, a déclaré que certaines vaches ont été récemment récupérées et rendues au propriétaire, et que la fédération propose un plan pour rassembler le reste du troupeau. On ne sait pas combien de vaches sont encore en fuite.

Bourgeois dit qu’il est maintenant temps d’agir, avant que l’hiver ne gèle le sol et l’approvisionnement en eau.

« Je ne sais pas s’ils vont rentrer chez eux pour ça ou s’ils vont rester dehors dans le froid. Ils vont avoir faim », a déclaré Bourgeois, ajoutant que l’équipe de cowboys de Saint-Tite pourrait être disponible pour aider à nouveau si nécessaire.

“Les gens pensent que c’est un peu drôle que les cow-boys soient allés chercher des vaches, mais ça se fait tous les jours en Amérique du Nord… C’est le moyen le plus simple, on peut aller n’importe où avec un cheval”, a déclaré Bourgeois.

“Si vous savez où ils sont, nous pouvons installer un autre enclos et ensuite les attraper.”