Des vaccins mixtes protègent contre Covid, révèle une étude alors qu’un médecin de premier plan affirme que des doses mixtes pourraient être utilisées à l’avenir

Une approche MIX-and-match des vaccins pourrait être utilisée à l’avenir pour offrir une protection encore meilleure contre Covid-19, selon une étude.

L’utilisation de différentes marques de jab pour la première et la deuxième dose pourrait « donner une plus grande flexibilité pour un programme de rappel », selon les experts.

L’essai Com-Cov a étudié l’efficacité de deux doses de Pfizer, deux d’AstraZeneca ou l’une d’entre elles suivie de l’autre.

Toutes les combinaisons ont bien fonctionné et se sont avérées amorcer le système immunitaire.

L’essai a également laissé entendre que les personnes qui ont déjà reçu deux doses pourraient avoir une réponse immunitaire plus forte si elles recevaient un jab différent comme rappel plus tard dans l’année.

Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint du Royaume-Uni, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de modifier la configuration actuelle, mais a déclaré que cela pourrait être quelque chose à examiner à l’avenir.

« Le mélange des doses pourrait nous offrir une plus grande flexibilité pour un programme de rappel, tout en soutenant les pays qui doivent aller plus loin dans le déploiement de leurs vaccins et qui peuvent rencontrer des difficultés d’approvisionnement », a-t-il déclaré.

Certains pays mélangent déjà les doses, beaucoup de ceux qui s’inquiétaient des caillots sanguins rares mais graves qu’AstraZeneca pourrait provoquer.

L’enquêteur principal, le professeur Matthew Snape, de l’Université d’Oxford, a déclaré que les résultats ne compromettaient pas la politique britannique consistant à donner aux gens le même coup deux fois.

Il a déclaré: « Nous savons déjà que les deux schémas standard sont très efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations, y compris contre la variante Delta lorsqu’ils sont administrés à huit à 12 semaines d’intervalle. »

Cela survient alors que le déploiement des jabs au Royaume-Uni a stoppé 27 000 décès et évité 7,2 millions d’infections rien qu’en Angleterre.

C’est devenu un programme admiré dans le monde entier, avec plus de 80% des adultes britanniques ayant reçu au moins une dose.

La responsable de la vaccination de PHE, le Dr Mary Ramsay, a déclaré aujourd’hui: «Ces résultats nous rappellent une fois de plus pourquoi obtenir les deux doses de votre vaccin est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour arrêter la propagation de cette terrible maladie.

« En plus de prévenir la mort de dizaines de milliers de personnes à cause de COVID-19, pour la première fois, nous pouvons maintenant apprécier l’énorme impact que les vaccins ont eu pour empêcher les gens d’être infectés, et donc de transmettre le virus à d’autres. »

Les résultats ont été produits à l’aide du modèle de surveillance pandémique en temps réel de PHE/Cambridge, en examinant l’impact direct et indirect du programme de vaccination sur les infections et la mortalité.

Le total a été calculé en comparant l’impact estimé de la vaccination sur l’infection et la mortalité par rapport au pire des cas où aucun vaccin n’était en place pour réduire les infections et la mortalité.

Dans sa première allocution à la Chambre des communes en tant que secrétaire à la Santé, Sajid Javid a souligné les difficultés posées par la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde.

Il a déclaré que le gouvernement utilisait le délai de quatre semaines pour assouplir les restrictions en Angleterre pour « protéger autant de personnes que possible ».

Il a déclaré aux Communes : « Lorsque le gouvernement a pris cette décision le 14 juin, plus de 4,3 millions de plus de 40 ans avaient reçu une première dose mais pas une seconde.

« Maintenant, cela fait 3,2 millions de personnes de plus de 40 ans. Nous pouvons tous être assurés par le nombre de personnes supplémentaires qui bénéficient de l’opportunité vitale offerte par le vaccin. »

M. Javid a déclaré: « Notre objectif est qu’environ les deux tiers de tous les adultes de ce pays aient reçu les deux doses d’ici le 19 juillet.

« Nous avançons les deuxièmes doses et avançons également notre objectif pour les premières doses afin que nous puissions atteindre cet objectif du 19 juillet.

« Le taux de vaccination reste élevé. Nous avons vu que l’âge n’est pas un obstacle à l’enthousiasme pour l’obtention du vaccin.

« En date de ce week-end, plus de la moitié des adultes de moins de 30 ans ont saisi la chance de se faire vacciner, y compris au cours des deux dernières semaines, mes trois propres enfants adultes. »

M. Javid a déclaré que les vaccins fonctionnaient, y compris contre la variante Delta.

Il a déclaré: « La dernière modélisation de PHE montre qu’ils ont sauvé plus de 27 000 vies et ont empêché plus de sept millions de personnes de contracter Covid-19. »

Il a ajouté: « Deux doses du vaccin sont tout aussi efficaces contre l’hospitalisation avec la variante Delta par rapport à la variante Alpha. »