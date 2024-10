Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 et la grippe seront disponibles au Nouveau-Brunswick la semaine prochaine

Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 et contre la grippe seront disponibles pour les Néo-Brunswickois âgés de six mois et plus à compter du 15 octobre, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Les gens peuvent prendre rendez-vous dès maintenant via le le site du gouvernement ou en contactant un pharmacie participante.

Bien que la Santé publique encourage tout le monde à se faire vacciner, elle « recommande fortement » aux personnes présentant un risque élevé de complications de recevoir les deux vaccins.

« Les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe contribueront à réduire le risque de maladie grave cet automne et cet hiver », a déclaré le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef par intérim, dans un communiqué. Il est sécuritaire de recevoir les deux vaccins en même temps, a-t-il déclaré.

La COVID-19 a tué au moins deux autres Néo-Brunswickois, tous deux âgés de 65 ans ou plus, selon le dernier Rapport de surveillance respiratoirequi couvre du 22 au 28 septembre.

Cinquante et une personnes ont été hospitalisées à cause ou avec le virus au cours de la semaine de référence, dont trois ont nécessité des soins intensifs, et 150 nouveaux cas de COVID ont été confirmés, dont plus de la moitié dans la zone de santé 1, la région de Moncton.

Le Nouveau-Brunswick a également enregistré ses deux premiers cas de grippe confirmés en laboratoire pour la saison respiratoire – tous deux de grippe A (non sous-typés) et tous deux dans la région de Moncton, selon le rapport.

Le vaccin COVID-19 mis à jour, récemment approuvé par Santé Canada, cible la sous-variante KP.2 en circulation d’Omicron.

Le Comité consultatif national de l’immunisationou CCNI, recommande fortement le vaccin mis à jour contre la COVID-19 aux adultes de 65 ans ou plus, aux personnes qui vivent dans des établissements de soins de longue durée et autres milieux de groupe, aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé de maladie grave, aux personnes autochtones et les communautés racialisées, les femmes enceintes et les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels.

Un vaccin contre la grippe en spray nasal appelé FluMist est disponible pour les enfants âgés de 2 à 17 ans qui souhaitent éviter les aiguilles traditionnelles. Pour déterminer si un enfant est éligible, les parents ou tuteurs doivent contacter leur fournisseur de soins primaires, le bureau local de santé publique ou la pharmacie communautaire, a indiqué le département.

Les Néo-Brunswickois âgés de 65 ans ou plus sont également encouragés à recevoir la dose unique. vaccin antipneumococcique pour se protéger contre les bactéries qui peuvent provoquer des infections graves et potentiellement mortelles, telles que la pneumonie et la méningite. Les infections à pneumocoques sont l’une des principales causes de maladie, d’hospitalisation et de décès dans le monde, selon le communiqué.

Peu de réactions au précédent vaccin XBB.1.5

Au Nouveau-Brunswick, sur les quelque 160 000 vaccins précédents contre la COVID-19 administrés entre l’automne dernier et cet été, ciblant la sous-variante Omicron XBB.1.5, 12 réactions ont été signalées, selon le ministère de la Santé.

Seuls deux ont été considérés comme « graves », soit un tir sur environ 80 000.

Un événement est considéré comme « grave » s’il entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une invalidité/une incapacité persistante ou importante, entraîne une anomalie congénitale/une anomalie congénitale, ou est « médicalement important » et nécessite une intervention pour prévenir. l’un des résultats énumérés précédemment, a déclaré la porte-parole de Santé Canada, Charlaine Sleiman.

« Il est important de noter que ce n’est pas parce qu’un événement indésirable s’est produit après l’administration d’un vaccin qu’il était lié au vaccin ou provoqué par celui-ci », a-t-elle déclaré.

Environ 18 pour cent des Néo-Brunswickois admissibles ont reçu un vaccin XBB.1.5 au 30 juin, selon Santé Canada – soit la même chose que la moyenne nationale. La Colombie-Britannique a enregistré le taux de vaccination XBB.1.5 le plus élevé, soit environ 27 pour cent, tandis que le Nunavut avait le plus faible, soit environ 5 pour cent. (Haley Ryan/CBC)

Partout au Canada, sur plus de 4,4 millions de doses du vaccin Comirnaty XBB.1.5 de Pfizer administrées au 30 juin, 349 effets indésirables ont été signalés, dont 84 graves.

Sur plus de 3,7 millions de doses du vaccin Moderna Spikevax XBB.1.5 administrées à l’échelle nationale au cours de la même période, 428 effets indésirables ont été signalés, dont 63 graves.

Et sur plus de 5 000 doses du vaccin Nuvaxovid XBB.1.5 de Novavax administrées, cinq effets indésirables ont été signalés, dont un considéré comme grave.

Ensemble, cela équivaut à environ un événement indésirable grave pour 55 000 doses administrées.