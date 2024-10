Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 et la grippe seront disponibles au Nouveau-Brunswick la semaine prochaine – CBC

Les personnes de six mois ou plus sont éligibles, les réservations de rendez-vous commençant dès maintenant

08 octobre 2024

Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 et contre la grippe seront disponibles pour les Néo-Brunswickois âgés de six mois et plus à compter du 15 octobre, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Les gens peuvent prendre rendez-vous dès maintenant sur le site Web du gouvernement ou en contactant une pharmacie participante.

Bien que la Santé publique encourage tout le monde à se faire vacciner, elle « recommande fortement » aux personnes présentant un risque élevé de complications de recevoir les deux vaccins.

«Les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe contribueront à réduire le risque de maladie grave cet automne et cet hiver», a déclaré le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef par intérim, dans un communiqué. Il est sécuritaire de recevoir les deux vaccins en même temps, a-t-il déclaré.

La COVID-19 a tué au moins deux autres Néo-Brunswickois, tous deux âgés de 65 ans ou plus, selon le dernier rapport de Respiratory Watch, qui couvre la période du 22 au 28 septembre.

