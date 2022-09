Des vaccinations secrètes aident les mères zimbabwéennes à protéger leurs enfants

HARARE, Zimbabwe – Des dizaines de femmes portant des bébés se sont précipitées pour prendre place sur des bancs en bois dans une clinique au Zimbabwe tandis qu’une infirmière emmenait un groupe séparé de mères anxieuses et leurs enfants par une porte dérobée et dans une autre pièce. L’infirmière ferma rapidement la porte derrière eux. Les femmes étaient toutes à la polyclinique de Mbare à Harare, la capitale du Zimbabwe, pour faire vacciner leurs enfants contre la rougeole au milieu d’une épidémie mortelle dans ce pays d’Afrique australe. Mais ceux qui ont été emmenés dans l’arrière-salle faisaient vacciner leurs enfants en secret, et au mépris de la doctrine religieuse qui leur interdit d’utiliser les médicaments modernes.

“L’apparition de l’épidémie de rougeole a vu des enfants mourir, alors ils viennent maintenant en secret et nous les aidons”, a déclaré Lewis Foya, infirmier à la clinique.

Plus de 700 enfants sont morts de la rougeole au Zimbabwe lors d’une épidémie signalée pour la première fois en avril. Beaucoup n’ont pas été vaccinés pour des raisons religieuses, a déclaré la ministre de l’Information, Monica Mutsvangwa.

Le gouvernement a annoncé une campagne de vaccination mais, comme pour le COVID-19, certains groupes religieux sont obstinément opposés aux vaccins et ont entravé la campagne.

Les groupes apostoliques qui insufflent des croyances traditionnelles dans une doctrine pentecôtiste sont parmi les plus sceptiques à l’égard de la médecine moderne au Zimbabwe. Les adeptes placent plutôt leur foi dans la prière, l’eau bénite et d’autres mesures pour conjurer la maladie ou guérir les maladies.

“Ils croient que s’ils se font vacciner, ils deviennent impies, c’est donc la doctrine qu’ils transmettent aux femmes”, a déclaré Foya. Il a dit que le patriarcat dans l’église signifie que les femmes n’ont “pas le pouvoir de dire ouvertement non” aux instructions. Les enfants sont alors en danger.

Il y a eu peu de recherches détaillées sur les églises apostoliques au Zimbabwe, mais des études menées par l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, estiment qu’il s’agit de la plus grande dénomination avec environ 2,5 millions d’adeptes dans un pays de 15 millions d’habitants. Certains permettent aux membres de se faire soigner. Beaucoup sont encore résistants.

Alors pour sauver leurs enfants, certaines mères se rendent dans des cliniques en secret, parfois sous le couvert de la nuit et à l’insu de leurs maris. Un groupe de membres de l’église apostolique ouverts à la médecine moderne a essayé de changer les attitudes de l’église, mais a également conseillé aux femmes d’aller à l’encontre des règles de l’église si cela signifie aider leurs enfants.

“Nous encourageons les femmes à faire vacciner leurs enfants, peut-être la nuit”, a déclaré Debra Mpofu, membre de l’Apostolic Women Empowerment Trust. “Il est vraiment nécessaire que les femmes protègent leurs enfants, il est donc important qu’elles se faufilent.”

Le secret est nécessaire car les membres qui se sont rendus dans des centres de santé sont honteux et interdits de participer aux activités de l’église.

L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde en avril contre une augmentation de la rougeole dans les pays vulnérables en raison des perturbations du COVID-19, plus de 40 pays reportant ou suspendant leurs campagnes de vaccination régulières. En juillet, l’UNICEF a déclaré qu’environ 25 millions d’enfants dans le monde avaient manqué les vaccinations de routine contre les maladies infantiles courantes, qualifiant cela d’« alerte rouge » pour la santé des enfants.

À l’échelle mondiale, l’OMS et l’UNICEF ont signalé un pic de 79 % de la rougeole au cours des deux premiers mois de 2022 seulement et ont mis en garde contre le risque d’épidémies importantes. Les enfants et les femmes enceintes sont les plus exposés au risque de maladie grave due à la rougeole, qui est l’une des maladies les plus infectieuses et facilement évitable avec un vaccin. Plus de 95 % des décès dus à la rougeole surviennent dans les pays en développement.

L’épidémie du Zimbabwe a été signalée pour la première fois dans la province orientale du Manicaland à la suite de rassemblements religieux et s’est propagée dans tout le pays. Le gouvernement, avec le soutien de l’UNICEF, de l’OMS et d’autres organisations non gouvernementales, s’est lancé dans une campagne de vaccination ciblant des millions d’enfants.

À la clinique de Mbare, une mère a déclaré que les gens avaient appris de l’hésitation à la vaccination qui prévalait pendant la pandémie de COVID-19.

“Beaucoup de gens ont été mal informés pendant cette période de COVID-19 parce qu’on leur a dit que lorsque vous vous faites vacciner, il y aura des séquelles”, a déclaré la mère, Winnet Musiyarira. “Donc, à cause de cela, beaucoup de gens ont perdu la vie et il était important que tout le monde prenne cela au sérieux. Alors quand j’ai entendu parler de la rougeole, j’ai juste dit que je devais emmener mes enfants à l’hôpital et les faire vacciner.

Musiyarira a déclaré qu’elle n’était pas membre d’un groupe religieux. Certaines femmes portant des foulards blancs assortis pour indiquer qu’elles faisaient partie d’une église apostolique et qui se trouvaient à la clinique de Mbare pour faire vacciner leurs enfants ont secrètement refusé de parler à l’Associated Press par crainte de représailles de la part des dirigeants de l’église.

Les groupes apostoliques sont notoirement méfiants vis-à-vis des étrangers.

Dans une zone touffue de la région pauvre d’Epworth, à l’extérieur de Harare, des fidèles apostoliques vêtus de robes blanches se sont récemment rassemblés à l’extérieur, comme le veut leur tradition, pour adorer. Certains se sont agenouillés devant des prophètes autoproclamés alors qu’un homme ramassait les cendres d’une cheminée et les mettait dans un sac en plastique pour les ramener à la maison et les utiliser pour guérir la maladie.

C’est l’une des nombreuses congrégations que l’Apostolic Women Empowerment Trust de Mpofu a approchées. A cette occasion, et après d’intenses négociations, Mpofu et son équipe ont été autorisés à s’adresser aux fidèles et à distribuer des dépliants de vaccination. Le chef de l’église, James Katsande, a également accepté de permettre à ses fidèles d’emmener leurs enfants dans des cliniques.

Mais il y avait une condition : ils devaient approcher les prophètes de l’église pour être bénis avant d’aller dans une clinique.