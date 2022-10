Des vacances qui promettaient aux Britanniques d’économiser plus de 200 $ sur leurs factures épuisées en 24 heures Des vacances qui promettaient d’économiser aux Britanniques plus de 200 $ sur leurs factures épuisées en 24 heures

Londres

CNN Affaires

Un forfait vacances d’hiver qui prétendait qu’il pourrait faire économiser aux Britanniques plus de 200 £ (229 $) sur leurs factures élevées de loyer, de nourriture et de carburant épuisés dans les 24 heures cette semaine.

EasyJet (ESYJY), propriété de la compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet (ESYJY), a lancé lundi son forfait vacances « Escape the UK » de 28 jours à Hurghada, en Égypte, le présentant aux consommateurs qui travaillent à distance. La société a déclaré mardi qu’elle avait vendu mais n’a pas précisé combien de voyageurs avaient réservé pour le voyage.

Les vacances tout compris, qui commencent début janvier, coûtent 650 £ (736 $) par personne et comprennent les vols aller-retour, les bagages enregistrés, l’hébergement dans un hôtel cinq étoiles, tous les repas, les collations, les boissons sans fond, le wifi et les transferts aéroport.

Selon les calculs de la société, qui, selon elle, étaient basés sur les données de l’Office for National Statistics et du site Web immobilier Rightmove, les dépenses moyennes sur 28 jours pour une personne louant au Royaume-Uni sont de 877 £. Ce chiffre comprend les paiements sur le loyer, les factures de services publics, Internet, la nourriture, les voyages et les abonnements au streaming.

Les coûts de location moyens ont été pris en compte dans le calcul plutôt que les coûts hypothécaires, car ils sont “plus directement comparable à un séjour dans un hôtel”, a déclaré un porte-parole de la société à CNN Business.

“En l’absence de factures de carburant, de frais d’essence ou de factures d’épicerie à payer, les vacances coûtent 227 £ (257 $) moins cher par personne que de rester au Royaume-Uni”, a déclaré EasyJet Holidays dans son communiqué de presse.

Selon les données les plus récentes de l’ONS examinées par CNN, le ménage moyen a dépensé 1 926 £ (2 180 $) par mois entre avril 2020 et mars 2021.

Lorsqu’ils sont divisés par 2,3 – le nombre moyen de personnes par ménage – les coûts mensuels s’élèvent à 837 £ (947 $) par personne, près de 190 £ (215 $) plus cher que les vacances à forfait d’EasyJet Holiday.

Le coût du loyer, de la nourriture et de l’énergie n’a explosé que depuis mars 2021, plongeant des millions de ménages dans la pire crise du coût de la vie depuis des décennies. Le mois dernier, l’inflation des prix à la consommation est revenue à son niveau de juillet de 10,1 %, son taux le plus élevé en 40 ans.

Les données de Rightmove ont montré que les prix demandés pour les locations – à l’exclusion de ceux à Londres – ont bondi de 11% au dernier trimestre par rapport à l’année précédente.

Les Britanniques ont également du mal à garder les lumières allumées alors que leurs factures d’énergie ont grimpé en flèche. La facture énergétique annuelle moyenne des ménages a augmenté de 96 % par rapport à octobre dernier pour atteindre 2 500 £ (2 830 $) ce mois-ci.

EasyJet Holidays a déclaré avoir pris en compte le coût moyen par personne des factures de gaz et d’électricité cet hiver dans son calcul, qui, selon elle, s’élevait à 68 £ (77 $) sur une période de 28 jours.

Mais les Britanniques qui ont réservé le forfait vacances n’économiseront pas nécessairement de l’argent, a déclaré Sarah Coles, analyste des finances personnelles chez Hargreaves Lansdown, à CNN Business.

“Les frais de logement sont souvent les dépenses les plus importantes et, malheureusement, votre société de prêt hypothécaire ou votre propriétaire ne vous laissera pas payer ce mois-ci simplement parce que vous avez décidé de partir en vacances”, a-t-elle déclaré.

Coles a ajouté que les factures d’énergie des ménages incluent une charge permanente, qui doit être payée même si aucune énergie n’est utilisée. Il n’est pas non plus possible de simplement éviter de payer Internet, certains services de télévision et les taxes locales pendant un mois, a-t-elle déclaré.

“Les aspects pratiques ne fonctionnent pas vraiment”, a-t-elle déclaré.