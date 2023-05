Des vacances infernales alors qu’une mère britannique trouve un CORPS MORT pendant un jogging matinal sur la plage de Minorque

Une mère britannique dit qu’elle a été «traumatisée» lorsqu’elle a trouvé un cadavre en décomposition lors de sa course matinale pendant ses vacances à Minorque.

Emma Elliott, 39 ans, de Hexham, Northumberland, a juré de ne plus jamais aller à la plage après la découverte choc du 17 mai.

Elle était en pause d’une semaine avec son partenaire, Lee Brogden, son fils de sept ans, Bobby-Lee, et son neveu, Lee, 17 ans.

Elle avait décidé d’aller faire un jogging le long de la plage d’Arenal d’en Castell quand, cinq minutes plus tard, elle a repéré ce qu’elle pensait être une méduse géante échouée sur le rivage.

En y regardant de plus près, la mère à plein temps a réalisé qu’il ne s’agissait pas d’une créature marine mais d’un cadavre en décomposition.

La police enquête sur le corps d’Emma retrouvé sur la plage, sur l’île espagnole de Minorque

Emma (à droite) est photographiée sur la plage, devant l’hommage laissé à l’endroit où ils ont trouvé le cadavre, avec son partenaire, Lee, et son fils, Bobby-Lee Brogden

La famille a laissé un hommage à l’endroit où le corps a été retrouvé, avec une croix, une lettre et une fleur

Abasourdie, Emma a couru vers sa chambre d’hôtel pour dire en larmes à son partenaire opérateur de machine Lee ce qu’elle avait trouvé.

Le couple, accompagné d’un membre du personnel de l’hôtel, est allé à la plage et a planté une perche dans le sable pour empêcher le corps de dériver vers la mer avant que Lee n’appelle les flics.

Depuis qu’elle est tombée sur les restes, Emma a déclaré qu’elle souffrait quotidiennement de crises de panique et de cauchemars et refusait d’aller à nouveau seule sur une plage.

Elle a déclaré: «C’est arrivé le cinquième jour de nos vacances. Jusque-là, nous avions passé un très bon moment.

« Nous allions à la plage, nous faisions du pédalo et des discothèques la nuit.

Se levant tôt, Emma voulait utiliser la salle de sport de l’hôtel. Mais trouvant qu’il était fermé, elle a décidé de courir le long de la magnifique marina, à environ cinq minutes.

Elle a déclaré: «J’avais fait du jogging à mi-chemin le long de la marina et je pensais faire demi-tour parce que la mer était un peu agitée, mais j’ai décidé de continuer car cela semblait sûr de le faire.

«Quatre pas plus tard, j’ai regardé à ma droite et il y avait un cadavre allongé sur la plage.

«J’ai dû regarder environ trois fois avant de réaliser que c’était un corps. J’ai d’abord cru que c’était une méduse car il était tellement translucide.

‘[You could see] où il avait du mal à reprendre son souffle sous l’eau. Je pouvais voir tout son visage et son corps.

«Au bas de ses jambes, je pouvais voir ses os et ils poussaient tous dans le sens opposé.

«Ses bras étaient également tournés dans le sens opposé, mais son visage était là et je ne peux pas sortir l’image de ma tête. Tout semblait se dérouler au ralenti.

Elle a ajouté que « sa moitié inférieure était complètement décomposée, mais sa moitié supérieure ne l’était pas pour que je puisse encore distinguer son visage et son corps ».

‘Il avait encore ses mamelons par exemple. Ce sont des choses stupides que vous regardez comme ça quand des choses comme ça arrivent.

Elle a dit qu’elle ne pouvait voir personne d’autre sur la plage et a couru jusqu’à l’hôtel, où elle a retrouvé son partenaire.

« J’étais tellement paniqué et je n’arrêtais pas de répéter » cadavre, cadavre « .

« Au début, je pleurais à cause du choc et je n’arrivais pas à reprendre mon souffle quand je l’ai trouvé pour la première fois. »

Emma a écrit à l’homme qui semblait s’être noyé une lettre, laissée en hommage sur la plage

Emma a déclaré qu’après avoir regagné sa chambre d’hôtel, elle et Lee, ainsi qu’un responsable, sont allés à la plage, puis ont signalé la découverte à la police.

Elle a dit que la police espagnole a pris une déclaration.

«Ils ont promis de me faire savoir qui était l’homme et d’où il venait, ils ne m’ont toujours pas fait savoir, donc je n’ai pas pu me calmer.

«J’ai besoin de savoir cela pour obtenir la fermeture. Ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours et l’homme se décomposait sérieusement.

Elle a dit avoir été «traumatisée» par ce qu’elle a découvert sur la plage et a déclaré que cela avait gâché le reste de ses vacances en famille de 1 650 £.

Emma a déclaré: «Après avoir trouvé le corps en vacances, j’étais tout le temps en panne et je ne pouvais pas m’empêcher d’y penser.

«J’avais de très mauvaises crises de panique et il semble que j’en ai de plus en plus.

« Peut-être que c’est parce que le choc de ce qui s’est passé s’est dissipé.

« J’ai toujours des crises de panique et les médecins ont dû me prescrire des somnifères.

« Je n’arrête pas de faire des cauchemars et je me réveille au milieu de la nuit.

«Mon partenaire a également dû voir le cadavre et il ne peut pas non plus dormir correctement.

«Je ne mange pas très bien en ce moment et je pouvais à peine manger pendant les vacances car je me sentais juste malade.

«Nous avons réservé les vacances via Jet2. Ils ont d’abord proposé des conseils et j’ai eu une séance de conseil en traumatologie pendant mes vacances.

« Je suis juste un peu traumatisé par ce qui s’est passé. »

Avant de rentrer chez elle le 19 mai, Emma a revisité la plage avec sa famille pour laisser des fleurs et une note pour se clôturer personnellement l’incident.

Bien qu’elle soit retournée à la plage d’Arenal d’en Castell pour lui rendre hommage, elle a déclaré qu’elle ne ferait pas de jogging ou qu’elle n’irait pas seule à la plage de si tôt.

Emma a déclaré: «Après avoir trouvé le cadavre, je ne suis pas retournée à la plage pour le reste des vacances.

«La seule fois où je suis revenu, c’était le dernier jour avec Lee et mon fils.

« Personne n’avait déposé de fleurs, alors nous sommes sortis en acheter et nous avons écrit un petit mot à déposer sur la plage. »

Un porte-parole de Jet2 a déclaré: «Nous sommes désolés d’apprendre l’expérience de Mme Elliot.

« Nous pouvons confirmer que nos équipes ont été en contact régulier avec Mme Elliot tout au long de son séjour et ont fait tout leur possible pour la soutenir, notamment en la mettant en contact avec notre service de soutien psychologique. »

La Guardia Civil – police locale – a été contactée pour commentaires.