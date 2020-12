La pandémie de grippe de 1918-19, au cours de laquelle des millions d’Américains ont été malades et 675000 sont morts, a semblé traverser les États-Unis par vagues, un peu comme le coronavirus aujourd’hui. Les vacances d’hiver de 1918 ont été marquées par de graves pertes et sont survenues pendant une accalmie relative après la vague la plus meurtrière, à l’automne. Une autre augmentation, plus petite, culminerait peu après le jour de l’An.

Mais la conversation nationale autour des rassemblements familiaux privés semblait avoir été moins chargée en 1918 qu’elle ne l’est aujourd’hui, car beaucoup, fatigués de mois de restrictions, se hérissent des conseils des agences de santé pour rester à la maison.

«Des centaines de milliers de personnes ont perdu des êtres chers», a déclaré J. Alexander Navarro, historien de la médecine à l’Université du Michigan et rédacteur en chef de la publication en ligne Encyclopédie de la grippe. « Mais au moment de Thanksgiving, il n’y avait vraiment pas beaucoup de débat sur l’opportunité de se réunir. »

C’est ce qu’ils ont fait, souvent avec une chaise vide à table.

À l’époque, un autre événement majeur volait les gros titres des journaux: la fin de la Première Guerre mondiale. Les soldats rentraient chez eux et la victoire des Alliés était un motif de célébration.