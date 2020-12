MÀ partir d’aujourd’hui, plus de 60 pour cent de la population anglaise sont déconseillés de voyager pour des raisons «non essentielles» alors que certaines régions du pays se réveillent avec des restrictions plus strictes de Covid-19.

À partir de 00 h 01 ce matin, les habitants de Londres, ainsi que certaines parties du Hertfordshire et de l’Essex, vivent sous les règles de niveau 3 – alerte très élevée. Dans ce cadre, les hébergements tels que les hôtels et les chambres d’hôtes doivent fermer et les personnes doivent éviter de voyager en dehors de la zone dans laquelle elles vivent, y compris pour les nuitées.

Cette décision, décrite comme «absolument essentielle» par le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déstabilisé les projets de vacances d’hiver pour beaucoup et a accru la pression sur l’industrie du voyage en difficulté au Royaume-Uni.

Serena von der Heyde, qui possède le Victorian House Hotel dans le Lake District et le Georgian House Hotel à Londres, a déclaré que plonger plus d’Angleterre dans le Tier 3 était «dévastateur».

«Je ne peux pas décrire à quel point il est difficile de gérer une entreprise qui perd de l’argent depuis si longtemps, de travailler si dur pour générer suffisamment de ventes pour atteindre le seuil de rentabilité, puis en un instant, de perdre à nouveau tout ce pour quoi nous avons travaillé». elle a ajouté.

Le copropriétaire de la ferme Tudor dans la forêt de Dean, Hari Fell, a déclaré au Telegraph que l’hôtel s’attend à ce que 70% des réservations soient annulées entre Noël et le Nouvel An.

«Londres et le sud-est sont un marché énorme pour nous et la majorité de nos réservations pour le reste du mois proviennent de ces régions. Les autres domaines qui sont importants pour nous étaient déjà au niveau 3 – Bristol et Birmingham », a-t-elle déclaré.

