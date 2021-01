Une nouvelle loi aux Baléares vise à réduire la pollution plastique provenant du tourisme et de l’hôtellerie dans la région.

Le tourisme est la principale source de déchets de l’archipel, situé au large de la côte est de l’Espagne. C’est l’une des plus grandes sources de pollution plastique dans l’ensemble de la Méditerranée.

La Méditerranée est considérée comme la mer la plus polluée du monde. Il est presque entièrement entouré de 23 pays avec leurs rivières et ruisseaux qui finissent par s’écouler dans ses eaux. Cela rend la Méditerranée particulièrement vulnérable à la pollution plastique et elle détient actuellement entre 5 et 10% de la masse plastique mondiale.

Pour s’attaquer à ce problème de déchets, une nouvelle initiative « Baléares sans plastique » visant le secteur du tourisme a été développée par IbizaPréservation et Sauver la Méditerranée. Le programme aide les établissements touristiques à trouver des alternatives aux plastiques à usage unique et sera mis en place à partir de mars.

Ce projet, cofinancé par le Au-delà de Plastic Med (BeMed), coïncide avec la nouvelle loi sur les déchets des Baléares entrée en vigueur le 1er janvier.

La loi poussera les entreprises des Baléares à changer et à modifier après l’interdiction des plastiques à usage unique suivants: sacs en plastique légers, plats en plastique (plateaux jetables enduits, assiettes, couverts, gobelets), pailles, rasoirs jetables, briquets jetables, cotons-tiges, bâtonnets de sucettes, lingettes jetables, capsules à usage unique pour café, toners et cartouches jetables.

De plus, les hôtels et les restaurants ne seront pas autorisés à servir des emballages pré-portionnés tels que des sachets de ketchup et même des shampooings et revitalisants. Des initiatives visant à réduire le gaspillage alimentaire sont également en cours d’élaboration en vertu de la loi et quiconque les enfreint peut être condamné à une amende.

La collection d’îles, populaire auprès des touristes en quête de soleil, espère devenir une destination plus propre et plus verte pour les visiteurs et les personnes qui y vivent. Le but est de réduire les déchets de 20% d’ici 2030.

La naissance des Baléares sans plastique

Plastic Free Balearics est né de deux initiatives existantes qui ont jusqu’ici fait leurs preuves dans les îles.

Plastic Free Ibiza et Formentera, un mouvement promu par IbizaPreservation, ont lancé leur propre processus de certification en 2019. Des étoiles sont attribuées aux entreprises du secteur du tourisme et de l’hôtellerie qui prennent des mesures pour réduire les plastiques à usage unique.

Save the Med a développé « Balears Sense Plàstic » à Majorque. Elle a conçu un outil qui mesure l’utilisation du plastique, offrant des comparaisons et des améliorations pour aider ses membres à devenir plus respectueux de l’environnement.

«Ces initiatives nous ont permis d’identifier les produits qui sont utilisés inutilement et qui peuvent être remplacés par des produits réutilisables, locaux et saisonniers, réduisant ainsi les problèmes existants dans ce domaine», déclare Bradley Robertson, président de Save the Med.

Entre les deux initiatives, plus de 150 entreprises de la région ont déjà été évaluées. Maintenant, les deux vont se combiner pour former des Baléares sans plastique.

«En unissant nos forces, avec toutes les connaissances et l’expérience que nous avons accumulées, nous espérons obtenir une certification plus robuste», ajoute Robertson.

«Nos deux organisations anticipent déjà la loi sur les déchets des Baléares, en se concentrant sur la nécessité d’évoluer du modèle d’utilisation d’articles jetables à usage unique vers un modèle plus responsable et respectueux de l’environnement», déclare Sandra Benbeniste, directrice d’IbizaPreservation.