Le gouvernement de Boris Johnson a été averti que les usines britanniques étaient sur le point de fermer en raison des « dégats » causés par l’armée croissante d’employés invités à s’auto-isoler par l’application NHS Covid-19.

Unite a déclaré que des centaines d’employés étaient en arrêt de travail dans plusieurs grands sites d’usine, en particulier dans le secteur automobile, après avoir été « pingé » en tant que contact Covid par l’application.

Les derniers chiffres du NHS montrent que plus de 500 000 alertes ont été envoyées aux utilisateurs de l’application au cours de la semaine précédant le 7 juillet – une augmentation de près de 50% par rapport à la semaine précédente et le chiffre le plus élevé à ce jour.

Cela survient alors qu’un ministre du cabinet a provoqué de la frustration en suggérant qu’un ajustement prévu de la sensibilité de l’application – dans le but de réduire le nombre de personnes alertées – ne se produirait pas avant plusieurs semaines.

«Nous allons réfléchir davantage à la façon dont [the app] est une réponse proportionnée », a déclaré jeudi le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick. « Le gouvernement va exposer ses plans dans les semaines à venir. »

Unite a déclaré que certaines usines avaient du mal à fonctionner en raison d’absences imposées par l’application, affirmant qu’un grand fournisseur de moteurs lui avait dit que les retards dans les commandes étaient si graves que le travail pourrait être définitivement transféré en Chine.

Le syndicat a déclaré que le gouvernement ne devrait pas attendre le 16 août pour modifier les règles relatives à l’auto-isolement – ​​avertissant que le fait de ne pas agir avant le 19 juillet entraînerait la suppression massive de l’application.

Le secrétaire général adjoint de Unite, Steve Turner, a déclaré: « Personne ne préconise que les contrôles des coronavirus sortent par la fenêtre … Mais les rapports que Unite reçoit de nos membres et de leurs employeurs sont extrêmement préoccupants. »

Le dirigeant syndical a déclaré : « Il n’est pas exagéré de dire que des usines sont sur le point de fermer et que sur certains sites, des centaines de salariés sont en arrêt de travail.

M. Turner a ajouté : « Il est clair que quelque chose doit être fait à temps pour le 19 juillet, sinon les gens commenceront simplement à supprimer l’application en masse pour éviter les avis d’isolement. Il y aura des conséquences pour la santé publique si le test et la trace deviennent considérés comme une nuisance plutôt que comme une mesure de contrôle des infections. »

Le géant automobile Nissan fait partie des personnes touchées par les pénuries de personnel dans son usine de Sunderland. « La production dans certaines zones de l’usine a été ajustée car nous gérons un certain nombre de membres du personnel devant s’auto-isoler après un contact étroit avec Covid-19 », a déclaré un porte-parole.

« Le bien-être de notre équipe est notre priorité numéro un et nous restons confiants dans les contrôles de sécurité rigoureux que nous avons sur place. »