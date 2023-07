Des universitaires indiens avertissent que les modifications apportées aux manuels scolaires du secondaire tentent de réécrire l’histoire

Lorsque Manish Jain a entendu parler pour la première fois des modifications apportées aux manuels qu’il avait aidé à créer pour les lycéens indiens, il ne savait pas comment réagir.

Mais il savait exactement ce qu’il ressentait à ce sujet.

« Vous vous sentez peiné, et ce n’est pas seulement parce que l’on est associé à [the textbooks] », a déclaré Jain, professeur à l’école d’études pédagogiques de l’université Dr. BR Ambedkar de New Delhi.

« Ce qui devrait être donné à nos jeunes et à nos jeunes est refusé. C’est donc la douleur. Il ne s’agit pas de nos noms. Il s’agit de ce qui pourrait être possible. »

Les manuels ont été utilisés dans les cours d’histoire et de sciences politiques. Les changements, introduits par NCERT, un organisme indépendant qui relève du ministère fédéral de l’Éducation de l’Inde et est responsable des révisions des programmes et du contenu des manuels, incluent la suppression de chapitres sur l’histoire moghole, le fédéralisme et la diversité et une section sur les émeutes communautaires meurtrières dans l’État indien du Gujarat plus qu’il y a 20 ans.

Jain, 52 ans, est l’un des plus de 30 universitaires qui ont écrit une lettre ouverte en juin demandant que leurs noms soient retirés de la page des crédits des manuels, après ce qu’ils ont appelé des révisions « unilatérales » et « substantielles ».

Manish Jain, professeur à l’Université Dr. BR Ambedkar de Delhi, fait partie des auteurs qui ont demandé que leurs noms soient retirés des manuels du lycée après la suppression des paragraphes sur l’histoire moghole et les émeutes de 2002 au Gujarat. (Radio-Canada)

La controverse a éclaté pour la première fois lorsque deux des principaux conseillers des livres, les politologues Yogendra Yadav et Suhas Phalsikar, ont écrit au NCERT, l’accusant de changements qui ont laissé le texte « mutilé au-delà de toute reconnaissance ».

Les manuels scolaires, autrefois « une source de fierté pour nous, sont maintenant une source d’embarras », ont écrit les principaux conseillers.

Les critiques voient l’agenda nationaliste hindou

Les sujets abandonnés incluent un chapitre sur l’histoire moghole, lorsque la dynastie musulmane régnait sur l’Inde, et des paragraphes sur les tentatives de nationalistes hindous extrêmes d’assassiner le Premier ministre Mahatma Gandhi, qui a été tué en 1948.

Le NCERT a également déplacé les informations sur la théorie de l’évolution de Darwin à un niveau supérieur.

REGARDER | Les professeurs en colère contre les modifications apportées aux manuels d’histoire : Le gouvernement indien supprime les sujets politiquement sensibles des manuels scolaires Une controverse sur les révisions apportées aux manuels scolaires utilisés dans les écoles à travers l’Inde a conduit de nombreux universitaires à demander que leurs noms soient retirés des livres. Les paragraphes sur les tentatives des nationalistes hindous extrémistes d’assassiner le Mahatma Gandhi et les chapitres sur le fédéralisme et la diversité ont été supprimés des textes.

Les critiques voient les changements comme purement politiques et un moyen pour le gouvernement indien de réaligner le programme et de réécrire l’histoire pour l’adapter à son programme nationaliste hindou.

« Une section entière sur les émeutes du Gujarat a été supprimée » du manuel de 12e année, a déclaré Jain à CBC. « Nous savons dans le contexte du régime actuel ce que signifient les émeutes du Gujarat. »

Les émeutes de 2002, qui ont tué plus d’un millier de personnes, pour la plupart des musulmans, ont éclaté après que des musulmans ont été soupçonnés d’avoir incendié un wagon de pèlerins hindous, déclenché des attaques de vengeance par des groupes hindous et déclenché trois jours de violence communautaire intense.

Les émeutes sont un sujet sensible pour le parti au pouvoir en Inde, le Bharatiya Janata Party (BJP). Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui était le plus haut dirigeant du Gujarat au moment des émeutes, a été accusé d’être complice de la violence, une accusation qu’il nie.

L’actuel Premier ministre indien, Narendra Modi, était autrefois le ministre en chef de la région du Gujarat. Ici, Modi fait des gestes en mai 2002 à Ahmedabad, alors qu’il s’adresse aux personnes touchées par une émeute qui a tué des centaines de personnes, principalement des musulmans. (Sebastian D’Souza/AFP via Getty Images)

Le gouvernement de Modi a été accusé d’avoir adopté des politiques discriminatoires envers la minorité musulmane indienne. Cela comprend une loi qui accorde la citoyenneté aux migrants des pays voisins qui sont membres de six autres religions, mais pas s’ils sont musulmans.

Certains disent que les modifications « aideront les étudiants »

Le NCERT a justifié les révisions comme un moyen de rationaliser le programme et d’alléger la charge de travail des étudiants après la pandémie de COVID-19.

L’agence a publié une déclaration en réponse à la lettre ouverte des professeurs, affirmant que le NCERT détient les droits d’auteur sur les manuels et que, puisqu’il n’y a pas d’auteur unique des manuels, supprimer l’un des noms des auteurs est « hors de question ».

Geetanjali Shukla enseigne aux élèves du secondaire depuis un an en utilisant le manuel qui est maintenant devenu si controversé, et elle ne voit pas de problème avec les changements, affirmant que le contenu réduit aidera les élèves. (Salimah Shivji/CBC)

Le raisonnement derrière les modifications est logique pour Geetanjali Shukla, 23 ans, qui enseigne aux élèves d’une petite école privée à Mumbai depuis un an.

« Les Moghols sont surreprésentés dans nos livres d’histoire et pour éviter cette répétition, [NCERT] ont supprimé quelques chapitres », a-t-elle déclaré à CBC News lors d’une pause dans sa classe.

« Cela aidera les étudiants car le contenu est réduit », a-t-elle déclaré. « Nous dirons des faits [with few] mots, mais de manière efficace. »

La fureur suscitée par les nombreux changements apportés aux manuels scolaires n’a fait que croître au cours des derniers mois, opposant les universitaires les uns aux autres. Un autre groupe a défendu la nécessité de mettre à jour les manuels scolaires, accusant les professeurs qui veulent que leur nom soit retiré de répandre de la propagande.

Un groupe d’élèves écoute leur professeur dans une école privée de tutorat à Mumbai, avec le manuel désormais controversé ouvert devant eux. Le groupe indépendant chargé des révisions a déclaré que l’objectif était de réduire la charge de travail des étudiants après la pandémie. (Salimah Shivji/CBC)

Il est courant de voir des controverses sur les révisions des manuels scolaires éclater en Inde, les gouvernements au niveau des États et au niveau national tentant d’apporter des changements ou d’abandonner des sujets pour rendre le programme plus conforme à leurs convictions idéologiques.

« La direction du changement … est préoccupante »

Pour Jain et ses collègues, les modifications les plus récentes sont purement politiques.

Il a déclaré qu’il était normal que les manuels soient mis à jour de manière transparente, mais c’est « la direction du changement qui est préoccupante ».

Peter Ronald DeSouza, un autre professeur qui a demandé que son nom soit retiré des livres, a écrit un éditorial dans le journal Indian Express déclarant que les modifications apportées aux manuels « montrent soit que le NCERT n’apprécie pas son autonomie, soit que sa direction ne comprend pas sa place dans une démocratie. »

Les controverses sur les modifications apportées aux manuels scolaires ne sont pas nouvelles en Inde, où au fil des ans, les gouvernements ont été accusés de vouloir réécrire l’histoire. (Salimah Shivji/CBC)

Malgré les gros titres des journaux, Jain ne croit pas que la protestation de son groupe d’universitaires annulera les modifications apportées au manuel. Mais il ne regrette pas d’avoir pris la parole, à cause des dangers qu’il y a à essayer d’effacer l’histoire.

« Lorsque nous nions l’information, il est possible que les mythes et les mensonges puissent remplacer l’information et la vérité », a-t-il déclaré. « Dire que nous nous sentons perturbés est aussi, je pense, une responsabilité en tant qu’enseignant, en tant que citoyen.

Jain a ajouté qu’il se sentait également obligé de s’exprimer en tant que parent d’enfants d’âge scolaire, en 9e et 12e année. Il voulait qu’ils obtiennent un récit précis de l’histoire indienne en classe.