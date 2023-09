Des universitaires impériaux parlent de technologie verte à Bruxelles | Actualités Impériales

Deux universitaires de l’Impériale ont pris la parole cette semaine à Bruxelles lors d’une grande conférence sur la voie de la recherche vers une industrie zéro émission nette.

Organisée par ScienceBusiness, la conférence de deux jours a réuni des experts du monde universitaire, de l’industrie et de la Commission européenne pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Pacte vert européenl’engagement politique historique de la Commission européenne visant à accélérer la transition de l’Europe vers la carboneutralité.

Le professeur Tim Green, professeur de génie électrique et responsable académique pour le développement durable au Département de génie électrique et électronique, a pris la parole lors de la séance plénière d’ouverture de la journée et le professeur Silvestre Pinho, professeur de mécanique des composites au Département d’aéronautique, s’est joint à un panel sur les matériaux stratégiques et l’économie circulaire.

accélérer les technologies vertes

Le Green Deal européen définit les ambitions de l’Europe de devenir le premier continent neutre pour le climat en apportant des changements radicaux à la politique actuelle de l’Union européenne en matière d’environnement et de développement durable. C’est dans cette optique que se trouve l’engagement de l’UE Loi sur l’industrie nette zéroqui constitue une tentative de rendre les fabricants européens de technologies vertes compétitifs sur un marché mondial en expansion et une réponse directe à la loi américaine sur la réduction de l’inflation.

Christian Ehler, Anne Mettler et le professeur Tim Green. Photo : Denitsa Nikolova

Lors de la séance plénière d’ouverture visant à déterminer si l’Europe est sur la bonne voie pour soutenir les technologies vertes, le professeur Green s’est exprimé aux côtés de Christian Ehler, député européen, responsable au Parlement européen du Net Zero Industry Act. Ils ont été rejoints par Ann Mettler, vice-présidente européenne de Breakthrough Energy – l’organisation qui a lancé l’initiative Cleantech UK chez Imperial plus tôt cette année – et Maive Rute, directrice générale adjointe de la direction de la croissance de la Commission européenne.

Le panel a discuté de la manière dont l’Union européenne doit soutenir les technologies vertes à travers une série de mesures, notamment des garanties de prêt pour des projets d’infrastructure afin d’augmenter les investissements dans les technologies vertes. Le professeur Green a souligné la nécessité pour l’Europe de construire un réseau électrique capable d’accueillir la nouvelle infrastructure de production d’énergie renouvelable, combinée à la numérisation nécessaire pour contrôler et déployer l’électricité auprès des citoyens.

« Nous avons effectivement tendance à nous concentrer sur le gaz, l’électricité et le chauffage, mais nous devons penser à décarboner l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement » Professeur Tim Green

Les intervenants ont également déclaré que l’impact de la loi sur l’industrie nette zéro sera entravé à moins qu’elle ne soit dotée d’un budget spécifique pour atteindre ses objectifs. Christian Ehler, député européen, s’est dit préoccupé par le manque de financement pour la recherche fondamentale dans le domaine des technologies vertes, affirmant que ce financement de la recherche fondamentale est essentiel pour stimuler les progrès et les innovations futurs.





matériaux critiques dans l’économie circulaire

Professeur Silvestre Pinho s’exprimant dans le cadre d’une table ronde sur la circularité et les matériaux stratégiques. Photo : Entreprise scientifique

Dans le cadre du programme de l’UE en matière de technologies vertes, elle examine également la manière dont elle peut améliorer la chaîne d’approvisionnement en matériaux essentiels à la production de systèmes de technologies vertes. L’UE Loi sur les minéraux bruts critiques, se concentre sur l’amélioration des capacités nationales de l’UE à extraire, traiter et recycler des matières premières telles que le lithium, le manganèse et l’hélium. Le recyclage des matériaux critiques alimente également les efforts de l’UE Plan d’action pour l’économie circulaireoù l’UE cherche à résoudre les problèmes et à promouvoir des initiatives dans le domaine de l’électronique personnelle afin de créer une plus grande durabilité dans les cycles de vie technologiques.

« À mon avis, le message clé est que les objectifs de recyclabilité doivent s’appuyer sur une analyse du cycle de vie et être spécifiques à chaque matériau et secteur. » Professeur Sylvestre Pinho

Le professeur Pinho a évoqué les défis de la recyclabilité des composites de fibres de carbone utilisés dans les avions modernes et l’importance de l’analyse du cycle de vie des matériaux dans le cadre de tout objectif de recyclage. Il a expliqué que l’objectif principal du recyclage des composites en fibre de carbone est d’améliorer la rentabilité. Il existe quatre piliers clés pour atteindre cet objectif, à savoir la standardisation des matériaux recyclés, l’introduction d’outils numériques pour suivre le flux des matériaux, la création de méthodes de modélisation, de simulation et de conception pour le plastique recyclé renforcé de fibres de carbone et la mise en place d’un approvisionnement circulaire multisectoriel. chaîne.

Le professeur Pinho a souligné que la technologie permettant de recycler les composites en fibre de carbone se développe, mais qu’il reste nécessaire de créer un marché important pour ces matériaux recyclés. Un élément clé des futurs objectifs de recyclage devrait refléter la consommation énergétique totale des matériaux tout au long de leur cycle de vie, depuis la production initiale jusqu’aux possibilités de recyclage, a-t-il noté. Il a ensuite décrit comment, même s’il est plus difficile de recycler les avions composites en fibre de carbone que les avions en aluminium, et que la production des fibres de carbone est très gourmande en énergie, il est toujours plus avantageux d’utiliser des composites en fibre de carbone dans les avions en raison des économies d’énergie significatives réalisées. pendant le vol.

Politique verte de l’UE et Horizon Europe

En tant que programme de recherche et d’innovation de l’UE, Horizon Europe joue un rôle central dans la création de partenariats qui piloteront les transitions environnementales réclamées par le Green Deal européen. Le 7 septembre, le Royaume-Uni et l’UE ont confirmé qu’ils étaient parvenus à un accord sur l’association du Royaume-Uni à Horizon Europe. Le gouvernement britannique et l’UE confirmé que les chercheurs britanniques pourront participer pleinement au programme de travail 2024, y compris aux appels 2024 ouverts cette année. Cela inclut des consortiums de premier plan et la participation à l’ERC. Pour les appels des programmes de travail 2023, le Royaume-Uni continuera à fournir un financement au titre de la garantie britannique. Veuillez contacter l’équipe du Research Office EU pour plus d’informations et une assistance sur les offres à venir.