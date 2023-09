Des universitaires et des artistes israéliens appellent Biden et l’ONU à éviter Netanyahu lors de sa prochaine visite aux États-Unis

JERUSALEM (AP) — Des milliers d’universitaires et d’artistes israéliens ont exhorté le président américain Joe Biden et le secrétaire général de l’ONU António Guterres à éviter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de sa visite aux États-Unis la semaine prochaine, soulignant le fossé entre le gouvernement d’extrême droite israélien. et des segments de la population du pays.

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, plus de 3 500 signataires, dont le célèbre écrivain israélien David Grossman et la peintre Tamar Getter, ont appelé Biden et Guterres à ne pas rencontrer Netanyahu ni à l’inviter à prendre la parole lors de la réunion annuelle des dirigeants mondiaux de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le bureau du Premier ministre a déclaré que Netanyahu se rendrait aux États-Unis la semaine prochaine pour rendre visite aux dirigeants du secteur de la haute technologie en Californie avant de s’envoler pour New York pour s’adresser à l’ONU.

« Netanyahu incite les citoyens les uns contre les autres, menace la sécurité et l’économie du pays et détourne son visage du conflit historique qui déchire Israël – la domination forcée du peuple palestinien », peut-on lire dans la lettre ouverte.

Jusqu’à présent, l’itinéraire public de Netanyahu ne prévoit pas de rendez-vous avec Biden à la Maison Blanche. Biden a déclaré plus tôt cette année qu’il n’avait pas l’intention de rencontrer Netanyahu « à court terme », mais le président a assoupli sa position en juillet, laissant ouverte la possibilité de discussions informelles entre les dirigeants ou d’une réunion en marge de l’Assemblée générale.

Le virage à droite d’Israël sous le gouvernement ultranationaliste et religieux conservateur de Netanyahu, entré en fonction à la fin de l’année dernière, a mis à rude épreuve les liens critiques du pays avec les États-Unis.

La volonté de Netanyahu de réformer le système judiciaire du pays – une tentative visant à affaiblir la Cour suprême et à donner plus de pouvoir à la coalition gouvernementale – a suscité de vives critiques de la part de Washington, où des responsables ont déclaré que l’alliance américano-israélienne devait être ancrée dans une approche commune de la démocratie. .

L’administration Biden a également exprimé une frustration accrue face à la croissance des colonies du gouvernement israélien en Cisjordanie occupée, que les États-Unis et la plupart de la communauté internationale considèrent comme un obstacle majeur à la paix avec les Palestiniens.

Le voyage du Premier ministre israélien aux États-Unis intervient alors que son projet de réforme du système judiciaire a plongé Israël dans l’une des crises intérieures les plus graves de l’histoire, entraînant des centaines de milliers de manifestants israéliens dans les rues au cours des neuf derniers mois.

Les opposants affirment que la refonte supprime un contrôle clé sur le gouvernement de la majorité et concentrera le pouvoir entre les mains de Netanyahu et de ses alliés d’extrême droite, érodant ainsi les institutions démocratiques du pays. Les partisans du plan affirment que le pouvoir judiciaire non élu du pays, dirigé par la Cour suprême, exerce trop de pouvoir.

Biden a exprimé ses inquiétudes lorsque le parlement israélien a rejeté le premier projet de loi en juillet, qualifiant le résultat de « malheureux ». Mardi, la Cour suprême d’Israël a ouvert le premier procès visant à examiner la légalité des projets profondément controversés de Netanyahu.

Les universitaires, les artistes, les chefs d’entreprise et même les réservistes militaires du pays se sont prononcés contre cette réforme.

« Depuis le début de la mise en place de son gouvernement d’extrême droite, la coalition de M. Netanyahu a travaillé sans relâche pour saper les gardiens de la démocratie israélienne, affaiblir la Cour suprême, neutraliser les médias et détruire les quelques freins et contrepoids qui sauvegardent la santé de notre nation. « , lit-on dans la lettre ouverte.

