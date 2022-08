Des universitaires de gauche accusés de chasse aux sorcières réveillées – médias

Le plus grand syndicat universitaire du Royaume-Uni voulait que les “transphobes” soient forcées de quitter leur travail, ont déclaré des membres féministes au Times

L’Union des universités et collèges du Royaume-Uni a encouragé ses membres à signaler le personnel des collèges qui n’est pas d’accord avec l’idéologie transgenre, a rapporté le Times cette semaine. Le syndicat a dit que “transphobes” dans le milieu universitaire devrait être “abordé” et que le Times lui-même était “intimidation” le syndicat en rendant compte de ses activités.

Selon le journal britannique, le procès-verbal divulgué d’une réunion de l’UCU en septembre dernier a détaillé le comité acceptant d’envoyer une enquête aux membres LGBTQ dans les universités du pays. On demanderait à ces membres s’ils étaient au courant de “critique de genre” consultants et employés des RH travaillant dans leurs institutions, et ont demandé de les nommer, afin que le syndicat puisse être « au courant des problèmes qui pourraient survenir.

“Quelques [of these equality, diversity and inclusion] les consultants sont des transphobes et d’éminents militants critiques en matière de genre », le sondage lu.

Dans ce cas, l’expression « critique de genre » fait référence à la croyance selon laquelle le sexe d’une personne est défini à la naissance comme masculin ou féminin, et que le fait d’accorder aux transsexuels hommes-femmes les mêmes droits qu’aux femmes sape le féminisme. L’auteur de “Harry Potter”, JK Rowling, est l’une des féministes les plus sensibles au genre au Royaume-Uni.

Selon le Times, le procès-verbal de la réunion indique que “Lutter contre la transphobie est important par l’éducation, mais il y a un petit noyau de personnes qui sont tellement ancrées dans leurs opinions et l’UCU doit aborder ce problème… Il est important d’examiner les moyens de lutter contre ces transphobes car ils mettent en avant des opinions hostiles qui font campus des endroits très dangereux pour les personnes trans.

Certains universitaires ont déclaré au média que ce passage indiquait des plans de l’UCU pour forcer le personnel sensible au genre à quitter son emploi.

“Ce passage m’a glacé le sang” un dénonciateur de l’UCU a déclaré au journal. «Ils veulent dire des féministes, comme moi. Il n’y a pas d’ambiguïté, ils parlent de leurs propres membres. Le tout est juste horrible. »

La professeure de criminologie Jo Phoenix, qui a récemment démissionné de l’Open University, affirmant avoir été harcelée pour ses opinions critiques sur le genre, a déclaré que “les universitaires réduits au silence sur l’identité de genre sont un énorme problème.”

“Ce que nous constatons, c’est une très grande intolérance à la liberté académique et à la pluralité des points de vue”, a-t-elle expliqué au Times. “Les gens ne veulent pas entendre ce avec quoi ils ne sont pas d’accord.”

Shereen Benjamin, ancienne membre de l’UCU et chargée de cours à l’Université d’Édimbourg, a déclaré au journal qu’elle avait été expulsée de la liste de diffusion du syndicat par un e-mail dont l’objet était “F ** king transphobes, f ** k off !!,” après s’être plaint que les militants de l’UCU utilisaient le terme « Terf », un acronyme pour “Féministe radicale trans-exclusive.”

Le terme est couramment utilisé comme insulte par les militants transgenres, parfois accompagné de menaces de violence.

Benjamin avait organisé un événement féministe à l’université en 2019, dont elle a dit au Times qu’il avait conduit des militants trans de l’UCU à organiser un “chasse aux sorcières” contre elle. Les militants l’auraient accusée de faire en sorte que les personnes trans se sentent en danger sur le campus.

L’UCU a nié que son enquête contenait des questions sur les points de vue des consultants sur le genre, et n’a pas “demander aux répondants d’identifier les institutions qui les ont employés.” Le secrétaire général de l’UCU, Jo Grady, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux avant la publication de l’article du Times, accusant le journaliste James Beal de “harceler” et “intimidation” ses membres en leur demandant des commentaires.

👋 @JamesSBeal – juste devancer votre article transphobe du Times sur l’UCU et nos membres. James a harcelé les membres de l’UCU qui soutiennent les personnes trans – et met en copie leurs employeurs 🐍 UCU soutient sans équivoque la communauté trans. RT si tu es avec nous. pic.twitter.com/49nyTr8EHG – Jo Grady (@DrJoGrady) 2 août 2022

La pièce de Beal elle-même était un “article transphobe en sifflet de chien”, Grady a ajouté, une semaine avant sa publication.