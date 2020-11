Des universitaires chinois disent que le coronavirus s’est propagé en Inde des MOIS avant l’épidémie de Wuhan

Le coronavirus n’a pas commencé à Wuhan, mais est plutôt apparu en Inde l’été dernier, ont affirmé avec audace des universitaires chinois, alors que les tensions continuent de flamboyer entre les deux États et dans le cadre de la recherche en cours des origines de Covid-19.

Des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences affirment que la pandémie est en fait originaire de l’Inde, expliquant qu’une vague de chaleur de mai à juin 2019 a engendré une crise de l’eau, qui à son tour a conduit à une augmentation des contacts étroits entre les humains et les animaux sauvages tels que les singes.

Dans un article pré-imprimé avec le journal médical Lancet – ce qui signifie qu’il n’a pas encore été formellement examiné par des pairs – les chercheurs chinois décrivent leur explication de la «Transmission zoonotique» du virus SRAS-CoV-2 des singes aux humains alors qu’ils partageaient les ressources en eau.

Les chercheurs affirment également que les mauvaises conditions d’hygiène de l’Inde et “moins efficace” système médical public, ainsi que ses “climat tropical” et «Population très jeune», ont tous contribué à la propagation du virus.

Ils estiment que le premier «Transmission interhumaine» du Covid-19 en Inde était en juillet ou août.

En mars, les responsables chinois ont imputé l’épidémie de coronavirus aux soldats américains en visite à Wuhan, tandis que la semaine dernière, la Chine a pointé du doigt l’Italie après qu’une étude de Milan a suggéré que le virus circulait localement depuis l’année dernière.

L’identification de l’Inde comme source possible du virus intervient après que New Delhi a renforcé la semaine dernière ses capacités militaires dans l’est du Ladakh, la région située à la frontière chinoise, en construisant des camps pour des dizaines de milliers de soldats. En juin, 20 soldats indiens et un nombre non divulgué de Chinois ont été tués alors que les deux parties se livraient à une escarmouche dans la zone frontalière contestée.

Les nouvelles accusations selon lesquelles le coronavirus a été propagé pour la première fois en Inde n’aideront pas les relations, et vendredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a semblé soutenir ces affirmations.

«Bien que la Chine ait été la première à signaler des cas, cela ne signifie pas nécessairement que le virus est originaire de Chine», a déclaré le porte-parole Zhao Lijian lors de sa conférence de presse régulière, en réponse à une question sur les allégations contre l’Inde.

Les résultats des chercheurs ont été analysés par certains universitaires occidentaux, dont le professeur David Robertson de l’Université de Glasgow, qui a décrit leur approche comme “Intrinsèquement biaisé.”

«Les auteurs ont également ignoré les nombreuses données épidémiologiques disponibles qui montrent clairement une émergence en Chine et que le virus s’est propagé à partir de là», il a dit au Daily Mail, «Ce document n’ajoute rien à notre compréhension du SRAS-CoV-2.»

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait «Marché de gros de fruits de mer de Huanan dans la ville de Wuhan» comme source probable du nouveau coronavirus, bien que l’agence spéciale de l’ONU enquête toujours sur les origines de la pandémie.

