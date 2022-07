Des universitaires autochtones «validés» par un rapport exhortant Queen’s à vérifier les revendications d’identité

Plusieurs universitaires autochtones affirment que les appels à l’Université Queen’s pour qu’elle s’excuse et créent un processus de vérification de l’identité autochtone du personnel se valident et pourraient constituer une avancée prometteuse.

Les recommandations proviennent d’un examen indépendant de comment l’université de Kingston, en Ontario évalue l’identité autochtone lors de l’embauche de personnes. Ils font suite à des allégations selon lesquelles plusieurs personnes associées à l’école prétendaient à tort être autochtones .

Celeste Pedri-Spade, professeure agrégée et boursière nationale de la Reine en études autochtones, a déclaré qu’elle se sentait «validée» par le rapport.

Le rapport de 32 pages du First Peoples Group, une société de conseil autochtone, aborde « les préoccupations évidentes de nombreux intervenants autochtones », a déclaré Pedri-Spade, « en particulier sur le fait que l’institution ne mettait pas nécessairement en œuvre des moyens pour s’assurer que les gens étaient qui ils étaient. dire qu’ils l’étaient.”

Les sept recommandations du rapport comprennent la création d’un département d’études autochtones.

Ils demandent également à l’université d’établir une politique de validation pour les professeurs autochtones qui – au minimum – devrait inclure des cartes de citoyenneté ou de membre, ainsi qu’une référence professionnelle et des références d’un membre de la famille et d’un chef élu des Premières Nations, inuit ou métis.

Les auteurs du rapport ont déclaré que l’université devait s’occuper du personnel qui ne répondait pas aux nouvelles exigences, qu’il s’agisse de leur trouver des affectations alternatives ou de les licencier.

Celeste Pedri-Spade est professeure agrégée à l’Université Queen’s et membre de la Première Nation du Lac des Mille Lacs. Elle dit qu’elle se sent “validée” par les recommandations du rapport de vendredi. (Céleste Pedri-Spade/fourni)

Après la publication du rapport vendredi, le directeur Patrick Deane a déclaré que l’université mettrait en place un conseil de surveillance autochtone pour conseiller l’école sur la façon d’aller de l’avant.

Bien que les recommandations du rapport soient une bonne étape pour remédier aux torts causés aux étudiants, aux professeurs et au personnel autochtones, Pedri-Spade s’est demandé comment ce comité de surveillance serait établi.

“Vont-ils travailler d’une manière qui … traite et mette en œuvre ces recommandations très rapidement ?” elle a demandé.

“Ou est-ce encore une autre couche bureaucratique … qui vise plutôt à atténuer le coup, peut-être, à certaines des personnes qui ont franchement des prétentions ténues ou fausses à l’autochtonie dans l’institution?”

« Ardoch n’est pas une Première Nation » : rapport

Le rapport dénonce également les affiliations continues de l’université avec une communauté non inscrite de l’est de l’Ontario, la Première nation algonquine d’Ardoch, à laquelle appartiennent trois de ses employés et associés en question.

Ils comprennent:

Ardoch n’est pas considérée comme une nation algonquine par le Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg ou les Algonquins de l’Ontario, et n’est pas non plus reconnue comme une bande ou une Première nation par le gouvernement fédéral.

“Ardoch n’est pas une Première Nation bien qu’elle se positionne comme telle”, indique le rapport.

Veldon Coburn, professeur d’études autochtones et de sciences politiques à l’Université d’Ottawa, s’est dit heureux que le rapport « ait dit ce qu’il fallait dire » à propos d’Ardoch.

“Le First Peoples Group a vraiment fait un pas en avant avec courage pour dire la vérité au pouvoir ici”, a déclaré Coburn, membre de la Première Nation algonquine de Pikwakanagan et critique virulent de la légitimité d’Ardoch.

Veldon Coburn, photographié ici en 2017, a vivement critiqué la relation de l’Université Queen’s avec la Première Nation algonquine d’Ardoch. (Radio-Canada)

L’avenir des associés accusés incertain

Malgré la recommandation du rapport, Queen’s ne s’est pas engagé à rompre purement et simplement les liens avec Ardoch.

“Queen’s reconnaît que nous entretenons une longue relation historique avec Ardoch et que de nombreuses personnes sont préoccupées par cette relation”, a déclaré Janice Hill, vice-principale associée des initiatives autochtones et de la réconciliation de l’université.

L’université prévoit de “revoir nos relations de travail avec Ardoch et toute personne au cas par cas”, a-t-elle déclaré.

Hill ne partagerait pas ce qui arriverait aux membres du personnel qui auraient faussement revendiqué l’identité autochtone.

CBC a contacté tout le personnel faisant l’objet d’allégations, mais n’a pas reçu de réponse. Le bureau de la Première Nation algonquine d’Ardoch a refusé de commenter lorsqu’il a été joint par téléphone.