Des unités résidentielles abordables seront construites au centre-ville de Golden

Après avoir reçu un soutien massif lors d’une réunion du conseil tenue en décembre, la ville de Golden et le Golden Community Economic Development ont conclu un partenariat qui permettra à Golden Community Economic Development d’acheter une propriété au centre-ville qui sera utilisée pour un usage mixte et abordable. développement.

L’immeuble sera situé au 525 et 527, 9e avenue N. et comprendra des unités commerciales aux étages inférieurs avec des unités résidentielles au-dessus. Globalement, il y aura environ 30 logements et selon la composition des futurs locataires, 40 à 50 personnes devraient y être logées.

Le maire Ron Oszust a déclaré que le projet tardait à venir.

« Nous savons qu’il y a un besoin de logements abordables, et nous attendons depuis longtemps que quelqu’un approche le conseil pour posséder et exploiter un projet de cette nature. En ajoutant plus d’unités de logement abordables à notre communauté, nous contribuons à garantir que les résidents ont plus accès au logement afin qu’ils puissent continuer à vivre, travailler et jouer à Golden.

Quant au terrain qui servira à la construction du nouveau bâtiment, la Ville l’a d’abord acheté à l’été 2021 pour 450 000 $ puis l’a offert à DEC à un prix réduit de 280 000 $ qui sera financé par les gouvernements provincial et fédéral. ainsi que d’autres sources.

« L’emplacement est fantastique pour les personnes à la recherche d’un accès à pied aux commerces et aux services et d’une accessibilité pour toute personne à mobilité réduite », a déclaré la directrice exécutive de Golden CED, Jill Dewtie.

Il s’agit du deuxième projet entre le CED et la ville, le premier ayant lieu en 2020 pour augmenter le nombre de maisons afin de répondre aux besoins de Golden en plus de maisons.

