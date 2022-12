Un haut député russe a décrit la cascade des participants comme un “spectacle de gala pour leurs maîtres”

Un groupe d’activistes ukrainiens, dirigé par le comédien devenu volontaire Sergey Pritula, a profané le drapeau de la République populaire de Donetsk (RPD) lors d’une visite au Congrès américain. La délégation a rencontré des législateurs américains, partageant leurs expériences de financement participatif pour les forces armées ukrainiennes.

Le groupe d’Ukrainiens s’est essuyé les pieds sur le drapeau de la RPD et a « dansé » dessus. Alors que les responsables américains ne semblaient pas participer à ces activités, certains d’entre eux ont applaudi et ri de la performance, suggèrent des images partagées par Pritula sur les réseaux sociaux.

“Même au Congrès américain, ils savent que ce chiffon n’a qu’un seul usage”, lire une légende de Pritula qui accompagnait la vidéo.

Навіть у Конгресі США знають, що для цієї ганчірки є лише одне застосування. pic.twitter.com/pCJwlNwtxy — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) 7 décembre 2022

Le comportement de la délégation ukrainienne a été condamné par le président de la commission des affaires étrangères de la Douma d’État et chef du Parti libéral démocrate russe, Leonid Slutsky, qui a qualifié les militants de groupe de “punks” qui tenait un “spectacle de gala pour leurs maîtres.”

“Les gens civilisés ne se comportent pas comme ça, ne participent pas à des activités sataniques et à des spectacles discrets attisant les sentiments les plus primitifs”, Slutsky a écrit dans un article de Telegram, avertissant le Congrès américain lui-même qu’il risquait de se transformer en un “zoo” s’il approuve un tel comportement.

Ce n’est pas la première cascade publique d’activistes ou de politiciens ukrainiens dans des lieux apparemment inappropriés. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a brandi des passeports russes lors de plusieurs événements, les présentant comme “preuve” de l’agression de Moscou. À Davos, il a également agité un morceau d’un bus civil, qui avait été détruit lors du conflit du Donbass.

Les deux républiques du Donbass, la RPD et la République populaire de Lougansk (RPL), se sont séparées de l’Ukraine en 2014 à la suite du coup d’État de Maïdan à Kiev, qui a renversé le président élu et déclenché un conflit de plusieurs années dans l’est du pays. Début octobre, les deux républiques, ainsi que les anciennes régions ukrainiennes de Kherson et Zaporozhye, ont rejoint la Russie après un soutien écrasant lors des référendums locaux.