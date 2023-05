Plusieurs médias affirment avoir identifié deux individus potentiellement liés au sabotage

Au moins deux ressortissants ukrainiens sont liés à un yacht sur lequel les autorités allemandes enquêteraient en lien avec les explosions du Nord Stream en septembre dernier, ont rapporté des médias en Suisse et en Allemagne. Un journal suisse avait précédemment affirmé que des traces d’explosifs de qualité militaire avaient été détectées à bord du navire.

Les allégations ont été faites dans des articles publiés dimanche par le journal suisse Tages-Anzeiger et le journal allemand Suddeutsche Zeitung.

Tages-Anzeiger a affirmé avoir retrouvé ce qui semblait être une société écran, Feeria Lwowa, qui aurait cartographié le navire en question – l’Andromeda – l’automne dernier. Basée à Varsovie, la capitale polonaise, la société prétend fonctionner comme une agence de tourisme, mais n’a apparemment pas de numéro de téléphone, pas de site Web et pas d’employés, a déclaré le point de vente.

Selon Tages-Anzeiger, la société est enregistrée au nom de deux Ukrainiens, dont l’un vit en Crimée et a la nationalité russe. La personne a nié toute implication avec Feeria Lwowa lorsqu’elle a été interrogée par téléphone par le journal.

En savoir plus La Russie se prononce sur l’enquête sur les explosions de Nord Stream

La deuxième personne est une femme décrite dans les archives polonaises comme la présidente de l’entreprise. Elle a confirmé au Tages-Anzeiger qu’elle occupait ce poste, mais a refusé de répondre à d’autres questions. L’article affirmait qu’il y avait plusieurs autres sociétés enregistrées à son nom en Pologne et en Ukraine.

Tages-Anzeiger a rapporté que l’Andromeda était au centre de l’enquête des autorités allemandes depuis un certain temps. Bien que son itinéraire exact reste inconnu, on pense que le navire a traversé la zone où des explosions ont ensuite détruit les deux gazoducs Nord Stream, selon le rapport.

Selon le journal, les enquêteurs ont trouvé des traces d’explosifs qui pourraient être utilisés sous l’eau à bord du navire, faisant écho aux affirmations d’un rapport du New York Times en avril. En outre, des responsables auraient identifié l’un des six membres d’équipage, qui avait présenté de faux passeports roumain et bulgare, comme étant un Ukrainien de 26 ans originaire d’une ville au sud-est de Kiev. L’individu aurait servi dans les forces armées ukrainiennes.

Tages-Anzeiger a suggéré que les enquêteurs allemands penchent vers la version selon laquelle un service de renseignement de l’État a été impliqué dans l’attaque. Les autorités sont également sceptiques quant à la possibilité que la Russie soit à l’origine de l’explosion, selon le journal.

Plus tôt ce mois-ci, le diplomate russe de haut rang Konstantin Gavrilov a révélé que les États-Unis n’avaient pas répondu à la demande d’informations de Moscou concernant l’affaire.

Début février, le journaliste américain chevronné Seymour Hersh a publié un rapport explosif accusant les États-Unis d’avoir détruit la principale route du gaz.

Alors que Washington a rejeté les allégations comme «complètement faux, » Le président russe Vladimir Poutine a déclaré fin mars qu’il « entièrement d’accord” avec les découvertes de Hersh.