Des Ukrainiens fuyant la guerre arrivent aux États-Unis après un long voyage à travers le Mexique

Les Ukrainiens fuyant la guerre dans leur patrie ont trouvé les bras ouverts à travers l’Occident. Mais pour beaucoup, atteindre les États-Unis s’est avéré être un voyage ardu chargé par la politique frontalière.

Certains, comme Maxim Blyzniuk et Oksana Ilhena, sont arrivés au Mexique et ont traversé la frontière avec leurs familles aux États-Unis, pour rencontrer des difficultés de l’autre côté. D’autres, comme Inna Dunai, mère de cinq enfants, ont survolé un océan pour trouver la frontière américaine fermée – les laissant piégés dans un pays étranger inconnu, confus et désabusés.

Ils ont trouvé de l’aide auprès de leurs compatriotes ukrainiens des diasporas américaine et mexicaine. L’entrepreneur technologique Artur Kiulian et la psychologue Ilona Dluz faisaient partie de ceux qui ont rallié soutien et ressources. Mais le chemin à parcourir, avec toute la politique compliquée de la guerre et des frontières, reste incertain.

Première partie Quitter l’Ukraine L’invasion non provoquée de l’Ukraine par Moscou le 24 février a déclenché un exode massif sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Des millions de personnes ont fui vers les pays voisins de l’Union européenne alors que les forces du président russe Vladimir Poutine avançaient. Mais les applications de messagerie et les influenceurs ukrainiens des médias sociaux ont également publié des instructions sur une route séculaire empruntée par des millions de migrants pour atteindre une autre destination : les États-Unis. On leur a dit que c’était facile. On leur a dit que l’aide attendait. Il leur suffisait d’atteindre le Mexique et de traverser la frontière. Des milliers de familles ukrainiennes ont dépensé leurs dernières économies sur des vols vers Cancún et Tijuana.

Partie II Un changement de politique Plus de 6 millions d’Ukrainiens ont fui depuis le début de la guerre, la plupart dispersés à l’ouest et au sud vers la Pologne, la Roumanie et au-delà en Europe occidentale, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. Beaucoup moins, environ 71 000, ont traversé l’Atlantique. Les États-Unis ont initialement exempté les Ukrainiens du titre 42, l’ordre de santé publique d’urgence de l’ère pandémique qui empêche la plupart des migrants d’entrer. Cela a changé à la mi-avril lorsque des images d’immigrants blancs et européens contournant les arrivées de bruns et de noirs à la frontière sud ont suscité des allégations de traitement disparate. Des responsables prudents ont fermé la frontière aux Ukrainiens, dans l’espoir de décourager les passeurs et les personnes de faire le voyage. Arsenii Oharkhov et Inna Dunai faisaient partie des centaines d’Ukrainiens toujours en route vers le Mexique lorsque la politique a soudainement changé.

Partie III Décision difficile Interdits d’entrée immédiate aux États-Unis, de nombreux Ukrainiens se sont inquiétés de ce qu’il fallait faire ensuite – soudainement coincés au Mexique, un pays qu’ils connaissaient peu. Puis vint le mot d’un nouveau programme appelé Uniting for Ukraine. L’initiative du gouvernement américain est conçue pour examiner et traiter les demandes de jusqu’à 100 000 citoyens ukrainiens pour un séjour de deux ans. Les candidats ont besoin de passeports ukrainiens et d’un sponsor américain prêt à les soutenir financièrement. Finalement, les adultes approuvés peuvent obtenir des permis de travail. Le sursis n’est pas un programme traditionnel de réinstallation des réfugiés et les premiers demandeurs ukrainiens n’ont pas reçu d’aide gouvernementale pour trouver un logement aux États-Unis ni d’aide en espèces. Les Ukrainiens désorientés au Mexique ont dû faire un choix difficile : rester au Mexique et espérer se qualifier pour le programme ou déménager ailleurs.

Première partie Trouver refuge Avant la fermeture de la frontière américano-mexicaine, près de 20 000 Ukrainiens sont entrés – rejoignant des parents et des étrangers, dans des États comme la Californie, qui se sont portés volontaires pour les accueillir en attendant des permis de travail, un processus qui peut prendre plus de trois mois. Maxim Blyzniuk, sa femme et son fils ayant des besoins spéciaux ont pris un nouveau départ à Los Angeles, où une famille américaine qu’ils n’avaient jamais rencontrée leur a offert un appartement gratuit après avoir traversé la frontière début avril. Mais ils savent tout a une date de péremption. Oksana Ilchena est arrivée avec ses trois enfants et un chien nommé Lucifer. Alors que son frère à Pasadena les a accueillis, elle sait qu’elle ne peut pas lui demander d’assumer leur charge financière ou de vivre trop longtemps à l’étroit dans son minuscule mobil-home. Tous ces besoins pressants pèsent sur les familles alors qu’elles tentent de se remettre du traumatisme d’avoir tout laissé derrière elles.

Blyzniuk a abandonné une entreprise d'ingénierie du son, des amis et son fils aîné à Kharkiv lorsque les bombes ont commencé à tomber. Ce fut une évasion déchirante stimulée par le besoin de son plus jeune de soins de santé fiables pour sa paralysie cérébrale. Ils ont adoré leur vie en Ukraine avant que la guerre ne la perturbe.

Partie III Un réseau se développe Pour l’instant, la famille de Blyzniuk s’appuie sur UkraineNow, un groupe à but non lucratif fondé par l’entrepreneur technologique Artur Kiulian. Il a immigré aux États-Unis il y a cinq ans en provenance d’Ukraine, obtenant un rare visa de capacité extraordinaire qui lui a ouvert des portes dans le monde des start-up. Lorsque l’invasion a commencé, il ne pouvait pas dormir jusqu’à ce qu’il ait trouvé un moyen d’aider son peuple. Kiulian avait précédemment développé une technologie d’intelligence artificielle pour des organisations à but non lucratif, et il a commencé à l’adapter pour recruter et coordonner des volontaires dans le monde entier afin d’aider les Ukrainiens à échapper à la guerre. UkraineNow a évacué des centaines de familles en bus et en avion à travers l’Europe, en les installant dans des logements locatifs et en les connectant aux ressources locales. Le réseau de Kiulian s’étendait partout où les Ukrainiens cherchaient refuge et avaient besoin d’aide. Cela comprenait la frontière américano-mexicaine, où sa mère, sa belle-sœur, sa nièce et son neveu sont rapidement arrivés. Leur migration forcée signifiait recommencer dans un endroit presque aussi déconcertant pour eux que l’agression de Poutine envers leur patrie.

Partie IV Confusion — et espoir Dans le cadre du programme Uniting for Ukraine, les agents fédéraux de l’immigration examinent les candidats avant qu’ils ne puissent réserver leurs vols. Les premiers demandeurs ukrainiens en Europe – environ 6 000 personnes – ont reçu des documents de voyage à la mi-mai, environ trois semaines après le lancement du programme. Mais le processus était déroutant pour beaucoup, surtout ceux qui étaient au Mexique. Il y a eu un problème avec le site Web. La paperasse était lourde. Certaines familles ne pouvaient pas facilement trouver des sponsors américains. Obtenir des vaccins pour répondre aux exigences médicales a pris du temps et des ressources. Et après avoir postulé, le mot n’est pas venu plus longtemps que prévu. Finalement, ces premiers problèmes ont été aplanis et, fin mai, le ministère de la Santé et des Services sociaux a accordé aux Ukrainiens l’aide officiellement désignée pour les réfugiés. Les personnes bénéficiant d’une libération conditionnelle humanitaire reçoivent un numéro de sécurité sociale et peuvent demander une autorisation de travail une fois aux États-Unis. L’administration Biden suit les Ukrainiens admis dans le pays de la même manière qu’elle le fait pour les autres immigrants. Mais aucun système n’est infaillible, et on ne sait pas dans quelle mesure les responsables fédéraux s’assurent que les parrains américains respectent leur engagement à soutenir financièrement ces réfugiés.

Première partie Nuits froides, journées chaudes Au Mexique, de nombreux Ukrainiens qui avaient espéré traverser la frontière ont pivoté vers la capitale, où ils seraient plus proches de l’ambassade des États-Unis et du principal aéroport du pays. Les organisations bénévoles ont créé un nouveau camp dans l’un des quartiers les plus dangereux de Mexico. Le groupe a travaillé avec des responsables mexicains pour rassembler un assemblage grossier de tentes à l’intérieur d’un complexe sportif. La marine mexicaine a érigé une cuisine et des médecins locaux ont fourni des soins médicaux. Contrôle protecteur du camp par les autorités de l’immigration contrastait avec le traitement réservé aux autres migrants systématiquement livrés à eux-mêmes et victimes d’organisations criminelles. Des enfants ukrainiens, des personnes âgées et des familles entières ont attendu sous le chaud soleil mexicain inconnu pour postuler au programme américain, trouver des sponsors et prier pour des documents de voyage dont ils n’étaient pas sûrs. L’arrangement étrange et incertain était insoutenable à long terme, poussant Kiulian à se rendre au Mexique et à essayer de proposer une alternative.

Kiulian a rencontré Ilona Dluz, une Ukrainienne qui a grandi au Mexique, et l'activiste mexicaine Elisa Schmelkes, qui a cofondé la diaspora ukrainienne au Mexique. Les trois ont cherché à trouver de meilleurs logements pour les réfugiés avec l'aide des dirigeants municipaux locaux et des Nations Unies. Ils ne savaient pas quand ni si les États-Unis accepteraient les quelque 500 réfugiés bloqués au Mexique. Mais les laisser dans ce camp n'était pas une option.

Partie III Un coup de main Les jours devenaient sombres à l’intérieur du camp de Mexico. À Tijuana, les gens avaient fait du vélo aller et venir aux États-Unis rapidement. Mais ici, les estimations de délai de 5 à 7 jours se sont transformées en semaines. Les réfugiés ukrainiens en état de choc ont conservé leur foi, priant et chantant des hymnes pour passer les après-midi torrides. Leurs journées étaient rythmées par l’annonce de la mort d’un parent ou d’une maison rasée par l’artillerie. Ils ont enduré près de quatre semaines sans nouvelle d’outre-frontière. Les premières approbations sont arrivées un mois après le lancement de Uniting for Ukraine. Les documents de voyage ont pris environ une autre semaine. Les volontaires ont déclaré que de plus en plus de personnes arrivaient d’Europe chaque jour. Fin mai, le camp de Mexico s’était vidé. Oharkhov, avec des centaines de familles, s’est rendu aux États-Unis pour recommencer. Il avait prévu de vivre à Boston avec un sponsor américain qu’il n’avait jamais rencontré. Mais ça a échoué, et il est avec des amis en Californie. Dunai est dans le nord de la Californie, paie 1 800 $ de loyer et attend son sixième enfant. La famille de Blyzniuk vit dans sa maison donnée jusqu’à la fin de l’automne. Mais ils sont isolés et n’ont toujours pas l’autorisation de travailler. Ilchena a également demandé une autorisation de travail et elle a appris qu’il y avait un arriéré. Par-dessus tout, l’Ukraine leur manque.