Des Ukrainiens désespérés entreprennent un voyage long et incertain pour échapper à l’occupation russe

KYIV, Ukraine (AP) – Pour Rima Yaremenko, l’odyssée de 5 000 kilomètres (3 000 milles) pour échapper à l’occupation russe s’est terminée en vue de là où elle avait commencé. La femme ukrainienne de 68 ans a traversé trois pays en six jours pour s’installer de l’autre côté du fleuve depuis sa ville natale assiégée.

Elle a parcouru un long chemin en bus à travers la Russie, la Lettonie et la Pologne pour être si proche. Depuis la ville de Kherson, contrôlée par les Ukrainiens, où elle vit actuellement, la faible silhouette d’Oleshky est visible de loin. Mais la communauté avec une population d’avant-guerre de 25 000 personnes pourrait aussi bien être un monde à part.

Yaremenko a vécu sous le règne de Moscou pendant 15 mois, supportant le grondement des bombardements constants juste à côté de sa maison bien-aimée et de son jardin fleuri. Puis il a disparu après que la destruction du barrage de Kakhovka en juin a déclenché des inondations catastrophiques et réduit la propriété à l’argile.

Elle a été confrontée à un choix difficile : endurer l’itinérance alors que la guerre faisait rage à proximité ou emprunter la seule issue – un voyage long, détourné et incertain à travers la Russie. « Nous ne voulions pas y aller, mais une fois que nous avons été inondés, j’ai décidé qu’il n’y avait plus de raison de rester », a-t-elle déclaré.

Des centaines d’autres sont également partis, abandonnant leurs maisons gorgées d’eau pour traverser de vastes étendues de terres occupées, passer des points de contrôle qui nécessitaient des interrogatoires acharnés et traverser le cœur urbain de la Russie, le tout pour atteindre les frontières de l’Union européenne.

Maintenant qu’ils sont hors de portée des autorités russes, les évadés ont offert de rares témoignages de première main à l’Associated Press sur leur vie sous l’occupation et leur évasion déchirante du territoire contrôlé par le Kremlin. Certains d’entre eux ont pris la parole à condition de n’être identifiés que par leur prénom car ils ont encore des parents vivant en territoire occupé.

Alors que les deux parties se reprochaient d’avoir détruit le barrage, les niveaux d’eau ont baissé et les tirs d’artillerie tonitruants ont repris. Les combats se sont intensifiés le long du fleuve Dniepr, qui marque la ligne entre les armées combattantes de Kiev et de Moscou. Les allégations russes selon lesquelles l’Ukraine était responsable ont été contestées par une enquête de l’AP.

Les bombardements constants se sont révélés trop lourds pour ceux qui luttent déjà contre l’itinérance et l’accès à l’eau potable. La plupart n’avaient pas l’argent pour reconstruire. Les autorités d’occupation n’ont offert que 10 000 roubles (100 dollars) en compensation.

« Ma maison était invivable. Tout était couvert de boue. Les conduites d’eau étaient cassées et sales. Il y avait des eaux usées », a déclaré Lana, 43 ans, qui a quitté Oleshky le 19 juin et est arrivée à Kherson un peu plus d’une semaine plus tard. « C’était impossible de respirer. Nous suffoquions. »

Les habitants espéraient initialement qu’une rapide contre-offensive ukrainienne les libérerait. Mais plus ils restaient longtemps, plus ils craignaient des pressions pour acquérir des passeports russes.

« Bien que l’eau se soit retirée, la calamité a persisté », a déclaré Yevhen Ryschuk, le maire en exil d’Oleshky, qui est en contact avec les habitants.

L’AP s’est entretenu avec neuf personnes qui ont quitté Oleshky du 13 juin au 1er juillet. Le seul moyen de sortir de la partie occupée de la région de Kherson était de passer par la Crimée, qui a été annexée par la Russie en 2014.

Les voyageurs ont dû être traités dans la ville administrative d’Armyansk, où les téléphones sont inspectés, les mots de passe des e-mails collectés et les personnes soupçonnées de collaborer avec les forces ukrainiennes interrogées ou détenues, dans certains cas pour ne jamais être revues.

Certains sont incapables de passer simplement parce qu’ils ont perdu leurs papiers et n’ont pas d’argent, a déclaré Nelly Isaeva, directrice de Helping to Leave, une organisation qui travaille à distance pour aider les Ukrainiens bloqués sur la rive est et qui veulent s’échapper.

« Les jeunes sont partis et les retraités sont restés », a déclaré Nataliia Skakun, 54 ans, qui a récemment quitté Oleshky avec son mari, Serhii, et s’est réinstallée à Mykolaïv, dans la région de Kherson.

Une femme qui reste à Oelshky a déclaré que la vie sous occupation est devenue plus difficile avec le temps.

Les Russes « ont commencé à agir plus durement qu’avant », a-t-elle déclaré, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte pour sa sécurité. Les soldats russes vérifient désormais les documents des habitants, par exemple lorsqu’ils visitent le marché.

Pour cette raison, la femme et sa famille évitent de quitter la maison. Beaucoup de gens se débrouillent avec la nourriture qui reste après le départ des autres. « Ils nous donnent leurs stocks », a-t-elle déclaré.

La plupart des citadins qui ont fui vers la Crimée ont poursuivi leur voyage à travers la province russe de Rostov-on-Don jusqu’à Moscou et ont finalement atteint la frontière lettone ou lituanienne. Beaucoup sont allés en Pologne et sont passés en Ukraine à partir de là ou sont restés dans des camps de réfugiés. AP s’est également entretenu avec deux personnes qui se sont rendues directement à Belgorod, qui borde la région ukrainienne de Soumy.

A Armyansk, une femme de 50 ans nommée Alla a été interrogée : Soutenez-vous l’opération militaire spéciale de la Russie ? Avez-vous des contacts au sein du gouvernement ukrainien ? Selon vous, qui a fait exploser le barrage ?

Elle réfléchit soigneusement à la manière de répondre.

Alla était restée parce que sa mère de 74 ans, atteinte d’arthrite, ne voulait pas y aller. Ne pouvant plus le supporter, elle a pris toutes les précautions possibles en supprimant les contacts et messages potentiellement suspects. Elle a même dit aux soldats russes qu’elle se rendait à Simferopol, la capitale de la péninsule de Crimée, et pas plus loin.

Les 15 derniers mois ont été les plus difficiles de sa vie.

«Chaque jour à Oleshky était un risque. Chaque jour, je pensais partir, mais je n’arrivais pas à me résoudre à prendre une décision. Ma mère est là, ma maison que nous aimions, que nous avons consacré la majeure partie de notre vie à construire », a-t-elle déclaré.

Quelques mois après le début de l’occupation, le rouble a été imposé comme monnaie. Alla a dû échanger ses hryvnias ukrainiennes contre 10 % de frais. La dernière fois qu’elle a essayé d’acheter des médicaments contre le diabète à l’hôpital, on lui a dit de présenter des documents russes la prochaine fois.

Elle a perdu des amis : Certains ont accepté des offres d’acquisition de passeports russes et de certificats de logement pour acheter des appartements en Russie. Deux des connaissances de Yaremenko l’ont fait aussi. « Nos amis, par exemple, ont immédiatement pris les passeports. Ils disent qu’ils ont l’impression que c’est devenu plus facile à vivre.

L’inondation a été la dernière goutte. Des dizaines de maisons ont été endommagées. De nombreux bâtiments encore debout sont inhabitables. Le traitement des maladies d’origine hydrique se profilait.

Au poste de contrôle, Alla a levé les yeux vers le soldat russe. Je ne sais pas qui a fait exploser le barrage, dit-elle. « Je veux juste la paix. » Il la laissa passer.

A la frontière lettone, elle a de nouveau été prise à part et interrogée dans une pièce où une paire de menottes pendait à une chaise. Pourquoi partir? Ils ont demandé. Pourquoi ne pas attendre une indemnisation ? Pourquoi ne pas chercher une maison en Russie ?

Puis ils ont dit qu’ils savaient qu’elle avait laissé sa mère derrière elle. Si elle osait revenir la chercher, ils ne la laisseraient pas passer une seconde fois, prévinrent-ils.

« C’était une pression psychologique », a-t-elle déclaré.

Ceux qui avaient des antécédents de collaboration ont pris davantage de mesures pour cacher leur passé.

Yuri, 28 ans, ancien journaliste, a enterré ses références presse et effacé ses contacts téléphoniques. Pendant des mois, il avait transmis les coordonnées des mouvements de l’armée russe à des amis liés aux forces ukrainiennes.

A Oleshky, il avait trouvé du travail dans un magasin de shawarma fréquenté par des soldats russes, a-t-il dit. « Chaque jour, vous quittez votre maison et ne savez pas si vous reviendrez », a-t-il déclaré.

Pour survivre, il était poli et engageait la conversation avec les soldats. Certains lui ont dit qu’ils se battraient pour le territoire jusqu’à la fin. D’autres ont dit qu’ils voulaient rentrer chez eux. Il fit semblant de compatir.

Il a été laissé passer à Armyansk. Comme tant d’autres, il s’est dirigé vers l’endroit où il se sentait le plus chez lui. De l’autre côté du fleuve, dans la ville de Kherson, où les bombardements russes sont constants.

« C’est absurde d’une certaine manière, » dit-il en riant. Il y a quelques semaines à peine, il pouvait voir la ville sous contrôle ukrainien depuis son immeuble sous occupation. « Il n’y avait que 20 minutes entre Oleshky et Kherson. Maintenant, c’est trois jours.

