L’agresseur, que l’on croyait initialement russe, s’est avéré être un ancien soldat ukrainien

La police a arrêté l’homme responsable de l’agression de deux Ukrainiennes en France. Alors que l’on croyait initialement que l’homme était russe, un communiqué du parquet de Nice a révélé mercredi que l’agresseur est en fait un ancien militaire ukrainien.

Les deux victimes, les réfugiées ukrainiennes Alina et sa mère Elena, ont d’abord rapporté que leur agresseur était un homme russophone qui les a apparemment attaquées pour avoir écouté de la musique ukrainienne sur leur téléphone alors qu’elles marchaient le long de la plage. “Quand on a entendu comment il parlait, on a compris” qu’il était russe, a déclaré Alina aux médias locaux. Les deux femmes ont subi plusieurs blessures lors de l’attaque, car les médecins disent qu’Elena a le nez cassé, tandis qu’Alina a peut-être subi une commotion cérébrale.

Lorsqu’il a été signalé pour la première fois, l’incident a suscité l’indignation de Kiev, car les médias et plusieurs responsables ont rapidement signalé que l’agresseur était russe. En réponse aux informations, de nombreux commentateurs ont écrit sur les réseaux sociaux que l’incident était un exemple de la dangerosité des Russes.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays, Oleg Nikolenko, a insisté sur le fait que “les agresseurs doivent être punis” et a appelé à une enquête immédiate et approfondie sur l’attaque tandis que l’ambassade d’Ukraine en France a dénoncé l’agression comme un “incident odieux”.

Mardi, la police française a arrêté un homme qui avait avoué avoir agressé les deux femmes. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un homme de 33 ans arrivé en France il y a sept mois après avoir servi dans l’armée ukrainienne. Selon la police, l’homme a admis avoir agressé les femmes, mais a minimisé la gravité de son attaque et a insisté sur le fait qu’il les avait simplement “giflées”, comme l’a rapporté le journal 20 Minutes. L’Ukrainien a également déclaré qu’il pensait que les femmes qu’il avait attaquées étaient des ressortissantes russes en raison de leur « accent russe ».

Selon le procureur de Nice, l’agresseur encourt désormais jusqu’à trois ans de prison et une amende de 45 000 euros (45 000 $) pour violences raciales. L’audience devrait avoir lieu en novembre.