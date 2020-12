Twitter a gagné en importance au cours de 2020, car le site de micro-blogging était une plate-forme de communication majeure pour le discours sur COVID-19[feminine pandémie entre autres sujets. Aux États-Unis en particulier, Twitter et d’autres sites de médias sociaux ont dû faire face à une bataille cruciale contre la désinformation à l’approche des élections présidentielles américaines qui ont eu lieu le 3 novembre. Dans le but de promouvoir des conversations sûres et d’améliorer l’expérience des utilisateurs, le La société a introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités telles que des flottes inspirées des histoires de Snapchat, des Tweets vocaux, etc. En conséquence, en 2020, Twitter a vu plus de personnes utiliser son service que jamais auparavant. Selon la société, sa base d’utilisateurs mondiale a augmenté de 29% en glissement annuel pour atteindre 187 millions.

Par conséquent, sans plus tarder, voici cinq fonctionnalités notables introduites par Twitter en 2020 et qui l’ont transformé en plus qu’un simple site de micro-blogging.

Tweets vocaux: Introduite en juin, la fonction de tweet vocal permet aux utilisateurs de tweeter en utilisant leur voix via une nouvelle icône de « longueur d’onde ». Actuellement, disponible pour les utilisateurs iOS dans certaines régions, la société s’étendra aux plates-formes Android et Web en 2021. La société devrait également commencer à tester les DM vocaux sous peu. En annonçant la fonctionnalité, la société avait déclaré que « parfois 280 caractères ne suffisent pas, et certaines nuances conversationnelles sont perdues dans la traduction ».

Flottes Twitter: L’une des fonctionnalités les plus remarquables arrivées sur Twitter était peut-être ses flottes inspirées de Snapchat Story. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de publier des médias (images, vidéos et textes) qui disparaissent après 24 heures. La société avait choisi l’Inde comme l’un des premiers marchés pour tester les flottes Twitter en juin. Actuellement, il est disponible dans plusieurs pays mais pas encore disponible sur la plateforme Web.

Limitez les réponses à vos tweets: Depuis sa création, Twitter a permis à quiconque de répondre à un Tweet publié par un autre utilisateur. Cependant, en 2020, la société a introduit un nouveau paramètre pour donner aux gens plus de contrôle sur leurs conversations. Avec le contrôle de conversation mis à jour, les utilisateurs peuvent décider qui peut répondre à leurs tweets. Les utilisateurs peuvent choisir entre trois options avant de publier un tweet: tout le monde, les personnes que vous suivez et uniquement les personnes que vous mentionnez. La fonctionnalité est disponible sur les applications Android et iOS et la plate-forme Web.

À lire avant de retweeter: Plus tôt en octobre, Twitter a ajouté une invite dans l’application pour rappeler aux utilisateurs d’ouvrir un article avant quelque chose de « Retweeting ou Quote Tweeting ». C’était une grande mise à jour qui a été introduite seulement un mois avant les élections américaines. Twitter ajoute que l’invite aide les utilisateurs de la plate-forme à rester «plus informés et à tenir une conversation réfléchie» sur tous les sujets. La société note en outre que les personnes qui retweetent des articles les ouvrent désormais 33% plus souvent avant de les partager, grâce à la nouvelle invite.

Dévoué COVID-19[feminine Page de l’événement: Avec l’apparition de la COVID-19[feminine pandémie en Inde, Twitter a lancé un COVID-19[feminine page d’événements pour les applications et le client Web, pour aider les gens à trouver du contenu crédible sur coronavirus en anglais et en hindi. La page a été lancée en partenariat avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial pour partager les derniers faits sur la pandémie à partir de sources vérifiées. Pour accéder à la page, les utilisateurs Web peuvent la trouver sur le côté droit de l’écran dans la section «COVID-19 en Inde», tandis que les utilisateurs de l’application devront appuyer sur le bouton de recherche. De plus, en septembre, la plateforme a renommé retweet avec des commentaires pour citer des tweets, dans le but de rendre les informations plus claires aux utilisateurs.