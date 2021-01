Des milliers de tweets encourageant la brutalité policière contre les agriculteurs qui protestaient contre les réformes agricoles controversées en Inde – y compris des appels à leur tirer dessus – ont inondé Twitter mardi.

La violence a éclaté mardi dans la capitale indienne après que des milliers d’agriculteurs, qui campent à la périphérie de New Delhi depuis près de deux mois pour protester contre les réformes agricoles du gouvernement qui, selon eux, nuiront à leurs moyens de subsistance, sont entrés dans la ville et se sont affrontés avec la police. Les manifestants ont franchi les barricades de la police autour de la ville et ont pris d’assaut le Fort Rouge, un monument national historique. Au moins un manifestant est mort lorsque la police a utilisé des matraques lourdes et tiré des obus lacrymogènes. Les autorités ont également fermé l’accès à Internet dans certaines parties de la capitale, ce que les autorités indiennes font fréquemment pour étouffer les manifestations.

Sur Twitter, les partisans du gouvernement nationaliste hindou de l’Inde, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, ont qualifié les agriculteurs protestataires de «terroristes» et encouragé la brutalité policière à leur encontre. «Ce ne sont pas des agriculteurs. Ce sont des vers, portant de faux masques d’agriculteurs », lit-on dans l’un des tweets viraux, qui utilise le hashtag« #shoot ». « Demander @AmitShah #shoot à vue n’est qu’une option », a déclaré un autre tweet, identifiant le ministre indien de l’Intérieur et le bras droit de Modi responsable de la loi et de l’ordre dans le pays.