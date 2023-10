Des tweets inédits montrent que SBF prévoyait de fermer Alameda en 2022

Peur, incertitude, et des doutes sur la relation d’Alameda Research avec son Échange de crypto-monnaie FTX a amené Sam Bankman-Fried à envisager de fermer la plateforme de trading en 2022, selon un fil de tweet inédit révélé dans son procès lundi.

Sam Bankman-Fried utilisant un VPN, l’IA Drive Thru de McDonald’s échoue, les quiz Buzzfeed AI sont nuls | Choix de l’éditeur

« À l’avenir, Alameda continuera à ne pas mener d’activités commerciales néfastes sur FTX, car elle n’effectuera aucune transaction sur FTX. Ou n’importe où ailleurs », a déclaré Bankman-Fried dans des articles non publiés. « Alameda Research est morte. Vive FTX.

Les inquiétudes concernant les relations entre les sociétés de Bankman-Fried étaient trop grandes pour justifier l’existence d’Alameda, selon les articles rédigés, et le fondateur déchu de la crypto a été blâmé. Les concurrents de FTX pour avoir répandu cette peur.

Sam Bankman Fried a soutenu dans le fil de discussion que ces inquiétudes ne sont pas vraies. « Je peux dire cela jusqu’à en devenir bleu, mais en fin de compte, je dois faire face à la réalité : le coût des relations publiques n’en vaut pas la peine. »

Alameda Research envisageait de rester actif en tant qu’investisseur et développeur d’infrastructures, selon les publications, tout en prenant du recul en tant que fournisseur général de liquidités d’échange.

Le fil de discussion non publié, rendu public par un ancien employé d’Alameda Research, a eu lieu lors du procès de Sam Bankman-Fried. Il a été accusé d’avoir orchestré un grande échelle fraude chez FTX, qui a conduit à l’évaporation de milliards de dollars de fonds de clients.

Mercredi est le deuxième jour de témoignage de Caroline Ellison, directrice générale d’Alameda Research et ancienne amoureuse de Sam Bankman.Frit. Mardi, Ellison a plaidé coupable et a affirmé que Bankman-Fried lui avait ordonné de commettre certains crimes, selon Le New York Times.

L’effondrement de FTX a ébranlé l’écosystème des crypto-monnaies, provoquant une chute des prix à partir de laquelle l’espace n’a pas complètement récupéré. Aujourd’hui, le prix du Bitcoin oscille autour de 27 000 $, toujours en baisse par rapport aux sommets de 65 000 $ de 2022 avant le krach de FTX.

Ellison rejoint les rangs d’autres anciens dirigeants de FTX et d’Alameda, tels que Gary Wang et Nishad Singh, qui ont accepté de coopérer avec les procureurs dans l’affaire contre SBF.

Coindesk a publié un rapport en novembre 2022, jetant le doute sur la relation étrangement étroite entre l’échange cryptographique de Bankman-Fried et la plateforme de trading, le premier domino à tomber dans cet effondrement. On ne sait pas exactement quand ce fil de tweet non publié a été écrit, ni les raisons pour lesquelles il n’a pas été publié et n’a pas été fermé.