Des turbulences à bord du vol Allegiant blessent 2 passagers et 2 agents de bord

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – Deux passagers et deux agents de bord ont été blessés lorsqu’un avion a plongé de près d’un mile (1,6 km) lors de fortes turbulences mercredi alors qu’il volait de la Caroline du Nord à la Floride, ont annoncé des responsables.

Le vol Allegiant voyageait de l’aéroport régional d’Asheville à l’aéroport international de St. Pete-Clearwater, où il a atterri normalement et a roulé jusqu’à la porte par ses propres moyens, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. L’avion transportait 179 passagers et six membres d’équipage.

L’Airbus A320 a chuté d’environ 5 000 pieds (1,5 kilomètre), d’une altitude d’environ 18 000 pieds (5,5 kilomètres) à 13 000 pieds (4 kilomètres), en moins de deux minutes, selon le site Web de suivi des vols FlightAware.

Les ambulanciers paramédicaux de l’aéroport ont rencontré l’avion pour évaluer les quatre blessés, a déclaré Allegiant. Ils ont été emmenés dans un hôpital voisin, mais les autorités n’ont pas immédiatement fourni de détails sur leurs blessures.

Allegiant a déclaré qu’il travaillait avec la Federal Aviation Administration et le National Transportation Safety Board pour enquêter.

Plus tôt ce mois-ci, un vol Hawaiian Airlines d’Honolulu à Sydney a rencontré de fortes turbulences, blessant sept personnes à bord. Et l’année dernière, 20 personnes ont été hospitalisées, dont 11 grièvement blessées, après que des turbulences ont frappé un avion d’Hawaiian Airlines volant de Phoenix à Honolulu.

The Associated Press