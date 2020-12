Deux des tueurs les plus tristement célèbres de Grande-Bretagne sont en guerre alors qu’ils tentent de courtiser la même femme derrière les barreaux, a-t-on affirmé.

Sean Mercer purge une peine de 22 ans de prison au HMP Frankland pour avoir abattu Rhys Jones, 11 ans, en 2007.

Le tueur a maintenant une petite amie, qui serait devenue son correspondant plus tôt dans l’année.

Mais maintenant, Kiaran ‘Psycho’ Stapleton, qui a abattu et tué une étudiante de 23 ans Anuj Bidve en 2011, lui aurait également envoyé des lettres pour l’impressionner par sa « richesse » et ses promesses d’un style de vie fastueux lorsqu’il sera libéré.

On prétend que Stapleton a attiré l’attention de la femme de Mercer alors qu’il était en visite à la prison.

Une source a déclaré au Sun: « Stapleton est un monstre, mais il aime penser qu’il est beau et passe beaucoup de temps à répondre aux lettres et à essayer de nouer des relations avec des admirateurs. Il leur dit que la prison est facile et dit qu’il n’a aucun problème à remplir son temps.

« Il rivalise également pour attirer leur attention en se vantant d’être millionnaire et leur dit qu’il est prêt à leur acheter des vêtements de marque et des sacs à main en échange d’une relation.

«Il l’essaiera avec n’importe qui. La plupart sont repoussés par le fait qu’il est un meurtrier, mais certaines femmes pensent que les gens peuvent changer.

Stapleton, 28 ans, et Mercer, 29 ans, travaillent tous les deux au HMP Frankland de haute sécurité dans le comté de Durham, qui abrite le meurtrier de Milly Dowler, Levi Bellfield, et le tueur de Lee Rigby, Michael Adebolajo.

Mercer avait 16 ans au moment où il a abattu Rhys Jones, 11 ans, fan d’Everton, alors qu’il rentrait chez lui après l’entraînement de football à Croxteth, Liverpool.

Il visait un membre de gang rival, mais l’a raté, tuant Rhys.

Il a déjà écrit des lettres de prison à une femme sans nom, se vantant qu’il était destiné à être le prochain Wayne Rooney et qu’il jouait pour l’académie du Liverpool FC.

Stapleton a été emprisonné en juillet 2012 pour la fusillade non provoquée d’Anuj Bidve, 23 ans, à Salford, Manchester, le lendemain de Noël 2011. Il était venu en Grande-Bretagne depuis l’Inde pour étudier la microélectronique.

Dans des lettres à un ami, il s’est vanté d’avoir «la meilleure cellule» sur son aile et a passé son temps à regarder des feuilletons.

Il a également minimisé sa longue peine de prison en disant: « Je peux faire 30 ans debout sur ma tête », mais il avait également supplié un juge de réduire son temps en appel.

La police n’a jamais établi le motif de l’attaque de sang-froid de Stapleton, alors âgé de 19 ans.