AU-DELÀ des vitraux, des colonnes doriques et des murs de marbre de l’hôtel Cecil se cache une histoire de meurtre et de mystère.

Depuis son ouverture il y a près d’un siècle, l’hôtel a accueilli deux tueurs en série, a été témoin de nombreux suicides et s’est forgé une réputation de repaire de vices.

Ce n’est cependant pas ce qui a attiré l’attention internationale sur le Cecil.

Il y a huit ans, la disparition d’une touriste de 21 ans derrière ses portes est devenue un mystère mondial.

Maintenant, un nouveau Netflix La série révélera la vérité derrière la disparition de l’étudiante canadienne Elisa Lam dans le tristement célèbre immeuble de Los Angeles.

Pourrait-il être lié au sombre passé de l’hôtel?

CCTV inquiétante d’une élève disparue et de son agresseur invisible

Des images bizarres de ce que l’on croyait être le dernier trajet de la vie d’Elisa dans l’ascenseur de l’hôtel sont devenues virales lors de sa sortie en février 2013.

On voit la jeune Canadienne gesticuler vers quelqu’un alors qu’elle se penche et plonge d’un atterrissage à l’autre, puis de nouveau.

Deux semaines après avoir disparu, son corps nu a été retrouvé dans les réservoirs d’eau sur le toit du bâtiment de 15 étages.

De nombreuses théories ont été partagées sur les forums Internet sur la façon dont elle est arrivée à une fin aussi macabre.

Le meurtre, les esprits malveillants, les complots gouvernementaux, le suicide et les drogues illicites ont tous été avancés comme explications.

Un endroit où les toxicomanes, les tueurs et les chancres se sentaient comme chez eux

Maintenant, une nouvelle série Netflix appelée Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel a exploré la mort de Lam – et l’histoire de l’endroit où elle est décédée.

Lorsque l’étudiante universitaire Elisa a réservé son séjour à l’hôtel Cecil il y a huit ans, elle n’a pas réalisé que c’était dans un endroit où les toxicomanes, les tueurs, les prostituées et les chancres se sentaient comme chez eux.

Cet hôtel de 700 chambres était autrefois visité par des stars et des producteurs hollywoodiens, car c’était le premier de la ville à accueillir les réunions des Alcooliques anonymes.

Mais il est devenu plus tard le foyer d’une clientèle beaucoup plus désagréable.

Parmi les tueurs à avoir vécu dans l’hôtel de Los Angeles, il y avait le tueur en série Richard Ramirez, connu sous le nom de Nightstalker.

Kim Cooper, qui organise des visites de l’hôtel et de la région, a déclaré au Sun: « The Nightstalker n’a pas attaqué les gens ici, il a juste traîné parce qu’il s’intégrait. »

Construit en 1924 pour un million de dollars, l’hôtel a été conçu pour les hommes d’affaires visitant la ville en plein essor de Californie.

Mais lorsque la Grande Dépression a frappé au cours de la décennie suivante, ses clients n’ont pas eu de chance.

Peu à peu, le quartier Skid Row dans lequel se niche l’immense hôtel est devenu synonyme de pauvreté.

Le Nightstalker a traîné parce qu’il s’intégrait. Kim Cooper, guide touristique

Ceux qui ne pouvaient pas se permettre les tarifs de l’hôtel dormaient dans les buissons et sur les trottoirs à proximité, tandis que ceux qui avaient l’argent utilisaient parfois sa chambre pour une vie de vice.

Kim, qui mène une véritable tournée policière avec son mari Richard Schave a appelé Hotel Horrors & Main Street Vice, dit: «Au Cecil, il y avait des retraités, des célibataires, des consommateurs de drogues et d’alcool. C’était juste là où vivaient les pauvres.

Tueur qui a laissé des coupes de sang par ses victimes

Ceux qui ont été contraints de dormir dans la rue ont été la proie du slasher de Skid Row Vaughn Greenwood entre 1964 et 1974, qui a laissé des tasses de sang et des anneaux de sel autour de certaines de ses 11 victimes.

Le prochain tueur connu à hanter le Cecil était Le Nightstalker, qui a assassiné au moins 14 personnes et était connu pour la brutalité troublante qu’il a utilisée contre ses victimes.

Sataniste autoproclamé, Ramirez laissait souvent des symboles sataniques sur les scènes de ses crimes horribles.

Il a vécu au dernier étage de l’hôtel en 1985 et a jeté ses vêtements ensanglantés dans ses poubelles.

Le tueur en série autrichien Jack Unterweger s’est rendu à l’hôtel en 1991 dans ce que Kim pense être un acte d’hommage à Ramirez.

Connu sous le nom de « poète de la prison », Unterweger a été salué pour son écriture alors qu’il purgeait une peine pour avoir tué une travailleuse du sexe de 18 ans. À sa libération, il a tué au moins 11 autres femmes en Europe et aux États-Unis.

Kim dit: «Il a découvert que des camionneurs ramassaient des prostituées dans la cour des produits tout en faisant un tour avec le LAPD.

«Il se représente comme étant là en tant que journaliste.»

Des âmes désespérées qui se sont suicidées

Goldie Osgood, l’opérateur téléphonique à la retraite, a été violée et étranglée dans sa chambre en 1964.

Kim dit: « Personne n’a jamais été tenu responsable du crime. »

Il était plus probable, cependant, que les invités se suicideraient plutôt que les autres.

En tant que joint de fin de ligne, il existe de nombreuses histoires de résidents sautant vers leur disparition par ses fenêtres.

L’une d’entre elles, Pauline Otton, 27 ans, a atterri sur George Gianinni, 65 ans, en 1962, qui marchait sur le trottoir animé en contrebas, les tuant tous les deux.

La police est appelée quotidiennement

En 2007, l’hôtel a subi une refonte importante dans le but de lui donner une apparence de boutique.

Mais en vertu des lois locales, de nombreuses chambres devaient être conservées en tant que séjours de longue durée pour les locataires à faible revenu – et au moment où Elisa Lam est arrivée, c’était toujours un endroit troublé.

Amy Price, qui était directrice au moment du séjour d’Elisa en 2013, a déclaré: «Pendant que j’y travaillais, il y avait des milliers d’appels au 911.

«Lorsque le responsable de la maintenance me faisait visiter, il disait:« suicide dans cette pièce »,« invité est mort là-bas ».

« Vous ne saviez tout simplement jamais ce qui allait se passer un jour donné. »

Alors, quand Elisa a commencé à agir étrangement envers les trois filles avec lesquelles elle partageait une chambre, Amy n’y a pas trop pensé.

Au lieu de cela, elle a demandé à Elisa, qui ne connaissait aucune des femmes, de prendre sa propre chambre.

Le jour de son départ, le routard a disparu.

Comme Elisa téléphonait à ses parents à Vancouver tous les jours, la police a pris sa disparition au sérieux.

Ils avaient une équipe de 18 détectives, y compris des chiens renifleurs, qui fouillaient de pièce en pièce.

Quand rien n’est apparu, la police a publié un clip vidéo de la dernière observation d’Elisa dans l’espoir que quelqu’un fournirait des informations.

Les images, qui la montraient gesticulant sauvagement et se cachant dans les coins de l’ascenseur, sont devenues virales.

La mort était-elle le copieur d’un film d’horreur – ou inspiré par un musicien de métal?

Cet intérêt a grandi lorsque le corps d’Elisa a été retrouvé flottant face visible dans le réservoir d’eau le 19 février 2013.

Les détectives Web ont proposé une série de théories.

L’un était qu’il s’agissait d’un meurtre copieur du film d’horreur de Jennifer Connelly et Tim Roth, Dark Water.

Dans le film de 2005, de l’eau décolorée sort des robinets de l’hôtel et une petite fille tombe dans le réservoir d’eau au sommet du bâtiment.

Il y avait également des spéculations selon lesquelles la mort d’Elisa était liée à une épidémie de tuberculose à Skid Row à ce moment-là.

Lam-Elisa est le nom d’un type de test de tuberculose et elle a étudié à l’Université de Columbia où se trouve un centre de recherche sur la tuberculose.

Divers commentateurs Internet ont crié «conspiration gouvernementale».

Une autre théorie très discutée était que le musicien de death metal Morbid était derrière, car il était resté à l’hôtel et ses paroles incluaient une fille mourant dans l’eau.

Mais Morbid, de son vrai nom Pablo Vergara, a déclaré: «J’étais au Mexique pour enregistrer mon album au moment où elle a disparu.

«J’ai reçu des menaces de mort tous les jours. Il n’y avait pas d’échappatoire. J’ai essayé de me suicider et je me suis réveillé dans un hôpital psychiatrique.

D’autres soupçonnaient des esprits mauvais parce qu’Elisa avait été vue en train de parler à quelqu’un qui n’était pas visible.

Kim, qui accepte que l’hôtel ait une «énergie inhabituelle», a une théorie plus terre à terre.

Elle explique: «Je pense qu’elle était en proie à une illusion.

«Si elle était sortie de la librairie où elle a été vue pour la dernière fois et qu’elle allait à droite, elle aurait frappé deux grandes pharmacies et aurait rencontré des gens qui vendent des pilules sur ordonnance.

«L’une des choses qu’elle aurait pu rechercher est l’ambien. Les yeux des utilisateurs sont ouverts, mais ils sont dans un état de rêve. »

Le pathologiste n’a trouvé aucune drogue illégale dans la circulation sanguine d’Elisa ni aucun signe de violence.

Au lieu de cela, le coroner a statué que sa mort était le résultat d’un accident lié à son trouble bipolaire.

Dans le passé, Elisa avait eu des visions dans le cadre de ses problèmes de santé mentale et avait déjà été hospitalisée.

Amy conclut: « Ce qui est arrivé à Elisa était terrible, mais ce n’était pas à cause de l’hôtel. »

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel commence sur Netflix le 10 février.