Des trous noirs supermassifs peuvent provoquer des vagues de tsunami pouvant atteindre 94,6 billions de km

Les vagues les plus hautes du tsunami de 2004 qui ont fait des ravages en Indonésie ont atteint 51 mètres de haut. Les tsunamis sont causés lorsqu’un grand déplacement d’eau se produit causé par l’une des nombreuses raisons telles que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les explosions sous-marines. Maintenant, imaginez un tsunami à l’échelle cosmique, sauf que ce sont des vagues de gaz au lieu d’eau, et au cœur se trouve un trou noir, un destructeur d’étoiles. C’est ce que les astronomes ont découvert – des tsunamis de gaz s’échappant des trous noirs avec des vagues d’une taille insondable de 94,6 billions de kilomètres ou 10 années-lumière, soit plus de 300 fois le diamètre de notre système solaire.

Les trous noirs supermassifs, avec une masse supérieure à un million de soleils, sont les choses les plus lourdes de l’univers et leur gravité n’épargne même pas la lumière. Grâce à leur gravité, ils sont entourés de disques massifs de matériaux tels que du plasma, des gaz et des débris d’étoiles. Cependant, le plasma en circulation, à une distance juste assez éloignée pour qu’il ne tombe pas dans le trou noir, libère un rayonnement X puissant et très brillant. Ce rayonnement, disent les scientifiques, peut créer une tempête éloignant des vents forts du trou noir, ce que l’on appelle « l’écoulement ».

Lorsque les astrophysiciens ont effectué des simulations informatiques pour savoir ce que cet écoulement peut faire, ils ont été soufflés de savoir que ceux-ci peuvent provoquer des tsunamis à l’échelle cosmique. Les scientifiques ont découvert que ce rayonnement de rayons X pouvait expliquer la présence de « nuages », des amas de l’écoulement, à proximité d’un trou noir.

Ces nuages, selon Tim Waters, l’auteur principal de l’étude, se déplacent à la vitesse du vent solaire et dix fois plus chaud que la surface du Soleil, « ce sont donc des objets plutôt exotiques que vous ne voudriez pas qu’un avion voler à travers », a déclaré Waters dans un communiqué de presse par la Nasa. le résultats de l’étude étaient cohérents avec les vitesses et les températures du plasma entourant les trous noirs détectés par l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA.

Cependant, la NASA lance sa mission Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) en novembre, qui pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre ces phénomènes.

