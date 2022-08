Des trous dans le toit repérés sur le bâtiment de la plus grande centrale nucléaire d’Europe après les bombardements russes ont suscité des craintes de catastrophe

Des TROUS ont été repérés sur un toit de la plus grande centrale nucléaire d’Europe après que les Russes auraient bombardé la zone.

Le bâtiment à l’intérieur de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie en Ukraine semble avoir récemment subi des dommages au toit près de ses réacteurs nucléaires.

Des images montrent des bombardements récents sur le toit d’un bâtiment de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia Crédit : Image satellite ©2022 Maxar Technologies

Cela survient quelques jours avant la visite du chien de garde atomique de l’ONU dans la région assiégée Crédit : Image satellite ©2022 Maxar Technologies

Alors qu’un groupe d’inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) se prépare à visiter l’installation, de nouvelles images satellite Maxar de l’usine ont été publiées aujourd’hui.

L’imagerie haute résolution fournit un aperçu détaillé de l’usine et de la zone environnante.

Des dommages sont observés sur le toit d’un bâtiment adjacent à plusieurs des réacteurs nucléaires.

Il montre également un groupe de véhicules blindés de transport de troupes positionnés le long d’une route près des réacteurs ainsi que des feux de brousse observés à l’extérieur des principales installations de la centrale électrique.

Au moins dix travailleurs de la plus grande centrale nucléaire d’Europe ont été blessés dans l’explosion qui fait craindre une catastrophe.

Il survient quelques jours avant la visite du chien de garde atomique de l’ONU dans la région assiégée.

Les troupes russes auraient fait exploser la ville d’Enerhodar – où vivent la plupart des ouvriers de l’usine – peu après 22 heures la nuit dernière.

Le maire de la ville, Dmytro Orlov, a déclaré que deux zones résidentielles avaient été bombardées, blessant au moins dix personnes, selon des informations locales.

Orlov a écrit sur Telegram : « On sait qu’une dizaine d’habitants d’Enerhodar ont reçu de nombreuses blessures par des éclats d’obus de divers degrés de gravité à la suite du bombardement des quartiers résidentiels d’Enerhodar la nuit dernière.

“Deux d’entre eux dans un état grave ont été hospitalisés en unité de soins intensifs.”

Le maire a déclaré qu’au moins 20 véhicules garés près des dortoirs avaient également été détruits dans l’explosion.

“Évidemment, c’est ainsi que les Russes ont “élaboré” leur scénario à la veille de la visite de la mission de l’AIEA à Zaporizhzhia”, a-t-il déclaré.

“Une menace directe à la vie de la population civile n’arrête pas les terroristes.”

Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a déclaré que l’organisme de surveillance nucléaire avait été informé de nouveaux bombardements sur le site au cours des trois derniers jours.

Il a déclaré: “Le dernier bombardement a une fois de plus souligné le risque d’un accident nucléaire potentiel à la ZNPP, la plus grande centrale nucléaire (NPP) d’Europe, qui est contrôlée par les forces russes depuis début mars mais exploitée par son personnel ukrainien.”

Au moins dix personnes ont été blessées dans l’attaque Crédit : Andriy Yermak via Storyful

Deux quartiers résidentiels auraient été bombardés par les Russes Crédit : Andriy Yermak via Storyful

Une troupe russe patrouille dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à Enerhodar Crédit : AFP

Il n’y a pas d’installations militaires russes dans les quartiers qui ont essuyé des tirs.

Une équipe d’inspection du chien de garde nucléaire de l’ONU est en route vers la centrale nucléaire assiégée de Zaporizhzhia.

M. Grossi a déclaré que l’équipe devait arriver à l’usine plus tard cette semaine.

“Nous devons protéger la sûreté et la sécurité de la plus grande installation nucléaire d’Ukraine et d’Europe”, a-t-il tweeté.

Le site est occupé par les forces russes et géré par des travailleurs ukrainiens depuis les premiers jours de la guerre qui dure depuis six mois.

Les craintes que le site puisse être le théâtre d’une catastrophe nucléaire catastrophique augmentent alors que l’Ukraine et la Russie s’accusent mutuellement de mettre la centrale en danger.

L’Ukraine affirme que la Russie tient l’usine en otage, stocke des armes à l’intérieur et lance des attaques à partir de là – tandis que Moscou accuse l’Ukraine de tirer imprudemment sur le site.

Lundi, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient abattu un drone ukrainien au-dessus de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – et affirmé que deux obus tirés par les troupes ukrainiennes avaient explosé près du site.

“Le régime de Kyiv continue ses provocations afin de créer une catastrophe d’origine humaine à la centrale nucléaire”, a-t-il déclaré.

La Russie et l’Ukraine ont nié avoir bombardé l’usine de Zaporizhzhia ces dernières semaines.

Le président ukrainien Volodomyr Zelensky a déclaré que l’Europe était “à un pas” d’une catastrophe radioactive lorsque le site a été déconnecté du réseau électrique ukrainien jeudi.

Il a déclaré qu’une catastrophe de type Tchernobyl avait été évitée de justesse après que les bombardements des forces de Poutine aient provoqué des incendies qui ont conduit à la coupure de l’alimentation électrique de la centrale.

La Russie expose non seulement l’Ukraine, mais aussi le monde entier, à un risque d’accident nucléaire Dmytro Kuleba

De nombreuses craintes liées aux rayonnements sont centrées sur une éventuelle perte du système de refroidissement – et sur le risque qu’une attaque contre les bassins de refroidissement où sont conservées les barres de combustible usé puisse disperser des matières radioactives.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que la visite de l’AIEA sera la plus difficile à ce jour.

“Cette mission sera la plus difficile de l’histoire de l’AIEA, compte tenu des activités de combat actives menées par la Fédération de Russie sur le terrain et aussi de la manière très flagrante dont la Russie tente de légitimer sa présence”, a déclaré Kuleba.

Il a déclaré que “la Russie met non seulement l’Ukraine mais aussi le monde entier en danger d’un accident nucléaire” – et a exigé que Poutine retire ses troupes de la centrale.

“Nous attendons de la mission une déclaration claire des faits de violation de tous les protocoles de sécurité nucléaire”, a-t-il déclaré.

“La Russie doit partir et l’AIEA ainsi que de nombreux pays du monde, nous devons les faire partir, c’est aussi simple que cela. C’est le seul moyen d’assurer la sécurité nucléaire.”

Le Kremlin a salué la visite de l’ONU sur le site et l’a qualifiée de “nécessaire”.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également déclaré que Moscou ne parlait pas de la possibilité d’une zone démilitarisée à l’usine – ce que les États-Unis l’ont exhorté à mettre en œuvre.

Alors que les craintes d’une catastrophe radioactive se profilent, des comprimés d’iode ont été distribués dans la ville de Zaporizhzhia, sous contrôle ukrainien, à environ 27 miles du site.

Les pilules aident à bloquer l’absorption de l’iode radioactif par la glande thyroïde en cas de catastrophe nucléaire.

L’Ukraine connaît mieux que tout autre pays sur Terre les risques associés à l’énergie nucléaire.

La centrale nucléaire de Tchernobyl, dans le nord du pays, a explosé et s’est effondrée alors qu’elle était sous contrôle soviétique en 1986.