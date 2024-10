Des troupes nord-coréennes déployées pour aider la Russie ? Les alliés des États-Unis ont des preuves.

Les relations étroites entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine ne sont pas un secret.

Les deux dirigeants ont signé un pacte diplomatique et de défense lors de leur dernière rencontre face-à-face en juin. Et la Corée du Nord a déjà fourni des milliers de conteneurs de munitions pour alimenter la guerre russe en Ukraine.

Aujourd’hui, les États-Unis, la Corée du Sud et l’Ukraine affirment que Kim a poussé son soutien à la guerre russe un peu plus loin en envoyant des troupes nord-coréennes combattre en Ukraine.

Voici ce que nous savons des rapports faisant état de troupes nord-coréennes déployées en Ukraine.

Quelles sont les preuves des troupes nord-coréennes combattant en Ukraine ?

Des responsables américains ont annoncé mercredi avoir des preuves que la Corée du Nord a envoyé 3 000 soldats dans des bases militaires en Russie.

« Nous ne savons pas encore si ces soldats entreront au combat aux côtés de l’armée russe, mais c’est certainement une probabilité très préoccupante », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi avoir reçu des renseignements indiquant que la Russie déploierait de nouvelles troupes dans les zones de combat « dès » le 27 ou le 28 octobre.

« L’implication réelle de la Corée du Nord dans les combats ne devrait pas susciter l’indifférence ou des commentaires incertains, mais plutôt une pression tangible sur Moscou et Pyongyang, pour qu’ils respectent la Charte des Nations Unies et les tiennent pour responsables de cette escalade », a-t-il déclaré. écrit le X.

L’Ukraine estime que le nombre de soldats nord-coréens présents dans le pays est bien plus élevé : environ 12 000 soldats, dont 500 officiers et trois généraux, sont déjà répartis dans cinq bases militaires russes, selon ses services de renseignement.

L’agence de renseignement a rapporté jeudi que les premiers soldats nord-coréens formés en Russie avaient été déployés à Koursk, une zone du côté russe de la frontière nord de l’Ukraine où les troupes ukrainiennes ont effectué une incursion il y a des mois. « Leur présence » dans la région a été enregistrée pour la première fois mercredi, a indiqué l’agence.

Le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a partagé ce point de vue vendredi, affirmant que les Pays-Bas disposaient de renseignements selon lesquels la Russie avait déployé au moins 1 500 soldats nord-coréens pour combattre en Ukraine. La Russie espère évaluer la réaction internationale au premier déploiement, a ajouté Brekelmans.

La semaine dernière, la Corée du Sud a déclaré que son agence de renseignement avait découvert des preuves de l’arrivée de 1 500 officiers nord-coréens en Russie en utilisant la technologie de reconnaissance faciale et l’intelligence artificielle pour les identifier.

Comment la Russie a-t-elle réagi ?

Le Kremlin russe avait précédemment démenti ces informations, les qualifiant de « fausses nouvelles ».

Mais Poutine est revenu vendredi sur ce déni général, rétorquant plutôt que c’était « l’affaire » de la Russie.

« Quand nous devons décider quelque chose, nous déciderons… mais c’est notre décision souveraine de savoir si nous l’appliquerons, si nous ne le ferons pas, si nous en avons besoin », a déclaré le président russe aux médias officiels.

Comment les dirigeants mondiaux ont-ils réagi ?

La condamnation du prétendu mouvement de troupes est venue rapidement de l’Ukraine et de ses alliés.

Le bureau du procureur général ukrainien a déclaré à Reuters qu’il enquêtait pour savoir si le déploiement de troupes était un motif pour porter plainte pour crimes d’agression contre des responsables nord-coréens.

Lors d’un sommet jeudi, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le président polonais Andrzej Duda ont condamné ces informations.

L’envoi de troupes « est une provocation qui va au-delà de la péninsule coréenne et de l’Europe pour menacer la sécurité mondiale » et constitue une violation du droit international et des résolutions de l’ONU, a déclaré Yoon.

Certains législateurs américains sont également intervenus.

Le représentant républicain Mike Turner, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, envoyé une lettre à Biden la semaine dernière, appelant les États-Unis et l’OTAN à faire du déploiement de troupes en Ukraine une « ligne rouge ».

Mercredi, il a déclaré que les États-Unis devraient envisager une « action militaire directe » si les troupes nord-coréennes s’impliquaient.

Comment Elon Musk est-il impliqué dans la guerre en Ukraine ?

Ces allégations surviennent alors que l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, aurait des contacts réguliers avec Poutine depuis près de deux ans.

Poutine a demandé un jour au PDG milliardaire de la technologie de ne pas activer le service Internet sur Taiwan via sa société de satellite Starlink, en guise de faveur au président chinois Xi Jinping, selon un rapport. Rapport du Wall Street Journal sorti jeudi.

Musk a expédié du matériel Internet haut débit de Starlink vers l’Ukraine quelques jours après l’invasion du pays par la Russie en février 2022.

Mais des questions ont été soulevées par les partisans de l’Ukraine après que Musk ait refusé à l’armée ukrainienne l’accès à Starlink en 2022, empêchant ainsi une attaque prévue contre des navires de guerre russes.

Musk a déclaré sur X : « Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit », a déclaré Musk.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren et d’autres législateurs ont exigé une enquête.

Désormais, Starlink alimente également les troupes russes, qui les utilisent pour cibler les soldats ukrainiens avec des drones et des tirs d’artillerie, selon des informations parues dans le journal. Washington Post. Autrefois un avantage significatif pour l’armée ukrainienne, les vitesses de Starlink en Ukraine ont également diminué, CNN a rapporté.

Contributeur : Reuters