Alors que le FBI dépistait les troupes de la Garde nationale pour une éventuelle animosité envers Joe Biden, le représentant démocrate Steve Cohen estime que le sexe et la couleur de peau des soldats sont des preuves suffisantes pour les soupçonner d’avoir comploté une «insurrection».

Après l’émeute pro-Trump à Capitol Hill au début du mois, l’inauguration de Biden mercredi aura lieu dans un Washington DC verrouillé, derrière des clôtures de sécurité et un mur humain de plus de 20000 soldats. Et, dans un geste sans précédent, l’armée et le FBI examinent chacun d’entre eux pour des liens avec l’extrémisme de droite.

S’adressant à CNN lundi, le représentant du Tennessee a déclaré que la Garde nationale est «90% d’hommes, quelque peu,» et le fait que « Seulement environ 20% des hommes blancs ont voté pour Biden » est une raison suffisante pour soupçonner une dissidence parmi les rangs déployés à Washington. Cohen a affirmé que «75 pour cent» des troupes « Pourrait vouloir faire quelque chose » lors de l’inauguration.

.@RepCohen sur ses préoccupations avec la Garde nationale lors de l’inauguration: «Le [National] Le gardien est composé à 90% d’hommes; et seulement environ 20% des hommes blancs ont voté pour Biden… il n’y a probablement pas plus de 25% des personnes qui nous protègent qui ont voté pour Biden » pic.twitter.com/ofQfLuCw8I – Tom Elliott (@tomselliott) 18 janvier 2021

Les gardes, comme tout autre personnel militaire, prêtent serment de défendre la Constitution des États-Unis, et non un test de loyauté politique. La suggestion de Cohen selon laquelle la majorité des troupes devrait être considérée avec suspicion était un pas trop loin même pour CNN, dont l’hôte, Don Lemon, par rapportLes partisans du président Donald Trump la semaine dernière à la «Klan» et «Nazis.»

«Avoir voté pour Trump ne fait pas de vous une menace interne», Le correspondant en chef de la sécurité nationale de CNN, Jim Sciutto, a répondu. « Y a-t-il quelque chose que vous avez vu pour prouver à quel point cette menace interne peut être, si elle existe? »

Cohen a admis qu’il n’avait vu aucune preuve pour étayer ses affirmations, mais a poursuivi en disant que « Si vous dessinez un cercle » autour «Des gens qui étaient pour Trump et non pour Biden», tout le monde dans ce cercle serait « Des gens dont vous seriez suspecté (sic). »

En ligne, les conservateurs ont martelé la vision étroite de Cohen de la promesse de Biden «Unité et guérison.»

« Ils ne peuvent tout simplement pas s’aider eux-mêmes » on a écrit. «Nos troupes défendent le Capitole mais les Démocrates les détestent toujours.

Je vous remercie @RepCohen pour votre franchise en nous aidant enfin à comprendre à quel point vous détestez vraiment ceux qui portent l’uniforme. https://t.co/v5Lj3JfG8i – Chris Stigall (@ChrisStigall) 18 janvier 2021

Ils ne peuvent tout simplement pas s’en empêcher. Nos troupes défendent le Capitole mais les Démocrates les détestent toujours. https://t.co/xCOehW8ep3 – Confortablement suffisant (@ComfortablySmug) 18 janvier 2021

Hmmm, un membre du Congrès démocrate veut-il vraiment suggérer que si vous votiez pour Trump, vous pourriez être un séditioniste? Qu’est-il arrivé à l’idée que les militaires sont des professionnels et font leur travail indépendamment des préférences politiques? https://t.co/EGTfALYBYV – Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) 18 janvier 2021

Le fait que Cohen ait fait sa déclaration à caractère raciste sur Martin Luther King Jr. Day a ajouté une couche supplémentaire d’ironie, étant donné l’exhortation de King à ce que ses compatriotes américains ne soient pas jugés. « Par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. »

Les médias grand public se méfient des partisans de Trump depuis longtemps, et depuis les événements de Capitol Hill, les journalistes les décrivent comme «Extrémistes», et «Terroristes nationaux», et un mouvement qui devrait être «Nettoyé» de la vie publique. Tout comme Cohen, les journalistes ont appelé les partisans les plus virulents de Trump «Suprémacistes blancs» qui a voté pour Trump sur «Masculinité toxique». Même les partisans noirs et minoritaires de Trump ont été décrits dans un éditorial du Washington Post la semaine dernière comme souffrant de «Blancheur multiraciale.»

