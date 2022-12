Des troupes américaines déployées près de la frontière russe — RT World News

Le ministère estonien de la Défense a annoncé l’arrivée d’une compagnie d’infanterie américaine dans le cadre de la présence de l’OTAN dans le pays

Une compagnie d’infanterie américaine est arrivée en Estonie cette semaine dans le cadre des efforts de l’OTAN pour renforcer sa dissuasion à la frontière orientale de l’alliance militaire, a révélé le ministère de la Défense du pays balte.

Un communiqué publié vendredi sur le site Internet du ministère indique que des militaires américains sont stationnés à la base de Taara dans la ville de Voru. L’une de leurs tâches principales est de former le personnel militaire estonien et de renforcer l’interopérabilité des deux armées.

Commentant l’arrivée des militaires américains, le colonel Mati Tikerpuu, commandant de la 2e brigade d’infanterie des forces de défense estoniennes, a déclaré qu’il s’attend à pouvoir «intégrer nos alliés au niveau de la brigade et gagner une unité de manœuvre supplémentaire.”

Le colonel Richard Ikena, commandant de l’artillerie de la 1re division d’infanterie américaine, a déclaré que les troupes américaines sont “ravi d’être en Estonie” et “impatients de travailler côte à côte, aux côtés de nos alliés.”















Le communiqué ajoute que Washington devrait également déployer un peloton HIMARS en Estonie ainsi que les équipements et systèmes de commandement et de contrôle associés. Le ministre de la Défense Hanno Pevkur a déclaré que cela permettrait aux troupes estoniennes de «apprendre les ficelles” d’exploiter les systèmes de lance-roquettes multiples avant de recevoir ses propres unités HIMARS d’ici 2025.

Le ministère a déclaré que l’arrivée de militaires américains serait la preuve de celle de Washington et de Tallinn.valeurs et intérêts partagés» et servirait à illustrer le «d’excellentes relations de défense et de sécurité» entre les deux nations.

Les responsables militaires à Tallinn attribuent la nécessité d’une présence accrue de l’OTAN dans le pays à la «détérioration de l’environnement de sécurité” en Europe et à la Russie “agression non provoquée” en Ukraine.

Moscou, à son tour, a condamné à plusieurs reprises le renforcement des forces de l’alliance à ses frontières et l’acheminement d’armes vers l’Ukraine, affirmant que cela ne ferait que prolonger le conflit sans en changer l’issue.