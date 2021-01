Des émeutes anti-lockdown ont éclaté pour la troisième nuit consécutive aux Pays-Bas, avec des incendies allumés, des véhicules de police incendiés et des vitres brisées. La police s’est engagée à sévir contre l’anarchie.

Quelques heures après que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte ait condamné deux jours d’émeutes anti-lockdown «Violence criminelle» et juré de maintenir en place un couvre-feu controversé, les citoyens mécontents sont descendus dans les rues pour une autre nuit de chaos.

Des masses d’émeutiers vêtus de noir se sont rassemblés dans les rues de Rotterdam lundi, alors que des incendies étaient allumés et des véhicules de police vandalisés.

La merde frappe le fan !! Politie wordt nu direct aangevallen met mortieren. #rotterdam Putain de merde.#avondklokrellen #rellen pic.twitter.com/17Zlp4lzdP – Bjorn (@BLuimes) 25 janvier 2021

Alors que des séquences vidéo montrant un gang d’émeutiers brisant les vitres d’un fourgon de police se répandaient sur Internet, le politicien de droite Geert Wilders a exigé que le gouvernement «Déployez l’armée et nettoyez nos rues.»

Rotterdam. Zet het leger dans en veeg onze straten schoon. pic.twitter.com/nQHwaSFF4a – Geert Wilders (@geertwilderspvv) 25 janvier 2021

La police blindée a affronté des émeutiers et des incendiaires à La Haye, Den Bosch, Haarlem et apparemment dans d’autres villes du pays.

Ook Burgerauto’s Worden Kapotgemaakt dans #rotterdam. Niets of niemand kan hun stoppen. Geen politie te bekennen. #avondklokrellen #rellen pic.twitter.com/Gyk9mojzN6 – Bjorn (@BLuimes) 25 janvier 2021

Plus de 200 personnes ont été arrêtées lors des troubles de dimanche soir et la police a lancé un avertissement lundi aux émeutiers potentiels. «Ce soir, nous serons de retour dans la rue pour appliquer le couvre-feu», ils tweeté. «Si vous n’y obéissez pas délibérément et que vous commettez ou réclamez des infractions pénales, sachez que nous pouvons vous arrêter pour cela plus tard.»

Le policierNous avons ajouté que des séquences vidéo seraient utilisées pour identifier et arrêter toute personne enfreignant la loi.

