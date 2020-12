Le premier ministre canadien Justin Trudeau a soutenu les agriculteurs indiens qui ont protesté contre les nouvelles lois agricoles du gouvernement central, qualifiant la situation d ‘«alarmante».

Trudeau a pris la parole lors d’un événement en ligne lundi pour marquer le 551e anniversaire de Guru Nanak. Dans son discours, il a évoqué les nouvelles des manifestations paysannes qui ont fait rage dans le pays ces derniers jours, disant: «Le Canada sera toujours là pour défendre les droits de protestation pacifique». Il a ajouté que la situation est alarmante et que beaucoup sont préoccupés par leurs amis et leur famille.

Dans la vidéo publiée par l’Organisation mondiale des sikhs, Trudeau a déclaré que le Canada avait contacté les autorités indiennes pour exprimer leurs préoccupations et qu’il était temps pour tout le monde de «travailler ensemble».

Cela fait également de Trudeau le premier chef politique international à se prononcer sur les manifestations paysannes.

Mardi, les agriculteurs sont entrés dans la sixième journée consécutive de manifestations qui ont défié les canons à eau, les gaz lacrymogènes, les barricades policières, la pandémie et les hivers. Des milliers de personnes de divers États, dont le Pendjab et l’Haryana, ont campé à la périphérie de Delhi pendant la plus grande manifestation paysanne depuis des années. Ils demandent des mesures contre les nouvelles lois agricoles.

Cependant, la déclaration de Trudeau au sujet des manifestations des agriculteurs n’a pas été bien accueillie par tout le monde.

En réponse à la déclaration de Trudeau, la députée de Shiv Sena, Priyanka Chaturvedi, l’a transmise à Twitter et a déclaré: «Touché par vos préoccupations, mais le problème interne de l’Inde n’est pas un aliment pour la politique d’une autre nation. Respectez les courtoisies que nous avons toujours. vers d’autres pays. » Elle a en outre exhorté le Premier ministre Narendra Modi à sortir de cette impasse avant que d’autres pays n’acceptent d’avoir un avis.

Voici comment les autres ont répondu:

Le premier ministre canadien Trudeau a tacitement soutenu les manifestations des agriculteurs à Delhi. Que boycottons-nous maintenant? Akshay Kumar? – Shahbaz Khan (@ shahbazkhan185) 1 décembre 2020

Notre gouvernement ne répondra même pas à Trudeau. Il a été brutalement rejeté à son arrivée en Inde. Un vice-ministre l’a accueilli à l’aéroport, le Premier ministre Modi ne s’était pas rencontré depuis deux jours depuis son arrivée, et il ne l’a pas accompagné au Gujarat. C’est une entité géopolitique inexistante. – Vinayak (@vinayak_jain) 1 décembre 2020

cher @JustinTrudeau , ému par votre inquiétude, mais la question intérieure de l’Inde n’est pas un aliment pour la politique d’une autre nation. Veuillez respecter les courtoisies que nous accordons toujours aux autres nations. @Narendra Modi ji de sortir de cette impasse avant que d’autres pays n’acceptent d’exprimer une opinion. – Priyanka Chaturvedi (@ priyankac19) 1 décembre 2020

LOL Justin Trudeau parle de la manifestation des agriculteurs indiens. Montre combien de PR canadiens le MSP a financé. – Gabbbar (@GabbbarSingh) 1 décembre 2020

A @JustinTrudeau « Préoccupé » par les manifestations pacifiques de Hong Kong? Thaïlande? Pologne? France? Bangladesh? Et contre les nombreux pays qui ont vu des manifestations ces dernières semaines? Ou est-il intéressé à défendre les droits des seuls groupes politiquement pertinents? – Palki Sharma (@palkisu) 1 décembre 2020

Il semblait également y avoir un intérêt accru pour Justin Trudeau pour les tendances de Google après avoir soutenu les manifestations des agriculteurs.

Répondant à une question des médias sur les commentaires des dirigeants canadiens concernant les agriculteurs en Inde, le porte-parole officiel Shri Anurag Srivastava a déclaré: «Nous avons vu des commentaires mal informés de la part de dirigeants canadiens concernant les agriculteurs en Inde. Aucun commentaire de ce type n’est justifié. , en particulier lorsqu’ils concernent les affaires intérieures d’un pays démocratique. Il est également préférable que les pourparlers diplomatiques ne soient pas dénaturés à des fins politiques. «

Après l’intensification des manifestations, le Centre a invité les syndicats d’agriculteurs agités à des pourparlers le 1er décembre, deux jours avant une réunion prévue lundi soir. Pendant ce temps, le Premier ministre Narendra Modi a accusé l’opposition de duper une fois de plus les agriculteurs sur la désinformation.