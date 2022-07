Des tristes restes aux dîners de rêve

3. Nouilles De Riz Au Porc Épicé Et Aux Herbes

Quelqu’un d’autre se retrouve-t-il avec un morceau de viande hachée au hasard alors qu’une recette ne demandait que 1/2 livre? Faites comme le chef Simone Tong dans cette recette ultra-rapide adaptée par Tejal Rao et faites cuire la viande avec du gingembre, de l’ail et des oignons verts. Préparez une vinaigrette vinaigrée et servez le tout avec des nouilles froides et des herbes. Les cacahuètes donnent au plat plus de croquant et de poids.

Voir la recette.