Des tribus se disputant la propriété d’une mine de charbon tuent 15 personnes dans une région éloignée du nord-ouest

Des affrontements entre deux tribus pakistanaises se disputant la propriété d’une mine de charbon dans le nord-ouest du pays ont fait 15 morts et plusieurs blessés, a annoncé mardi la police.

Les combats ont éclaté lundi entre les tribus Sunny Khel et Zarghun Khel à Dara Adam Khel, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa, le long de la frontière avec l’Afghanistan. Selon le responsable de la police locale, Munawar Khan, les hommes étaient armés d’armes de poing et de fusils d’assaut et les combats ont duré des heures.

Les forces de sécurité ont été convoquées pour maîtriser la situation et Khan a déclaré que l’ordre avait ensuite été rétabli.

Les deux tribus se disputent les droits de propriété de la mine depuis 2019. Khan a déclaré que l’on ne savait pas ce qui avait déclenché les derniers affrontements et que les officiers enquêtaient toujours.

Les affrontements tribaux sont rares au Pakistan, en particulier à propos des mines de charbon, qui emploient des dizaines de milliers de travailleurs. La plupart des mines de charbon du pays sont situées dans le nord-ouest du Khyber Pakhtunkhwa et également dans la province du sud-ouest du Balouchistan.

Les mines du Pakistan ont également été le théâtre d’explosions fréquentes et meurtrières, principalement en raison de mauvaises mesures de sécurité. Les mineurs de charbon se plaignent souvent que les propriétaires ne prennent pas les précautions de sécurité et n’installent pas l’équipement nécessaire.