SIOUX FALLS, SD (AP) – Deux tribus amérindiennes du Dakota du Sud ont convenu d’acheter 40 acres de terrain près du site historique national de Wounded Knee dans la réserve indienne de Pine Ridge.

La tribu Oglala Sioux paiera 255 000 dollars et la tribu Cheyenne River Sioux paiera 245 000 dollars pour le site, et acceptera de demander au département américain de l’Intérieur de prendre la terre en fiducie au nom des deux tribus, a rapporté Indian Country Today. Le titre foncier sera détenu au nom de la tribu Oglala Sioux.

L’accord met fin à un conflit de plusieurs décennies sur la terre qui est le site du massacre de Wounded Knee en 1890 au cours duquel des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants Lakota ont été tués par des soldats américains dans le but de réprimer la Ghost Dance, un mouvement religieux Lakota. Les victimes ont été enterrées dans une fosse commune dans un cimetière catholique voisin.

Jeanette Czywczynski est devenue l’unique propriétaire de la propriété après le décès de son mari, James, en 2019. James Czywczynski a acheté la propriété en 1968.

La famille Czywczynski y a exploité un poste de traite et un musée jusqu’en 1973, lorsque des manifestants du Mouvement des Indiens d’Amérique ont occupé le site, détruisant à la fois le poste et la maison de Czywczynski.

L’impasse de 71 jours qui a fait deux morts parmi les membres de la tribu et un agent fédéral grièvement blessé a conduit à une prise de conscience accrue des luttes amérindiennes et a propulsé un mouvement de protestation plus large.

La famille s’est éloignée de la région et a mis le terrain en vente, demandant 3,9 millions de dollars pour la parcelle de 40 acres la plus proche du site du massacre. Le terrain, y compris un terrain adjacent supplémentaire de 40 acres, avait été évalué à 14 000 $.

En 2013, la star de cinéma Johnny Depp a annoncé son intention d’acheter la propriété et d’en faire don à la tribu Oglala Sioux. Depp, qui a joué le rôle de Tonto dans un remake du film, “The Lone Ranger”, a été critiqué pour avoir tenté de capitaliser sur le film en faisant des affirmations non fondées d’avoir une ascendance amérindienne. Depp n’a pas donné suite à l’achat.

The Associated Press