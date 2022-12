Des tremblements de terre ont frappé l’île indonésienne de Bali ; aucune victime

DENPASAR, Indonésie (AP) – Un tremblement de terre modérément fort et deux répliques ont frappé mardi l’île balnéaire indonésienne de Bali, provoquant la panique mais aucun rapport immédiat de dégâts ou de victimes.

L’US Geological Survey a déclaré que le séisme de magnitude 4,9 était centré à 35 kilomètres (22 miles) au nord d’Amlapura, une ville du district de Karangasem à Bali. Sa faible profondeur de 9,6 kilomètres (6 miles) peut avoir poussé les gens à courir dehors.

De nombreux résidents et touristes se sont précipités hors de leurs maisons et hôtels vers des terrains plus élevés, mais la situation est revenue à la normale après avoir reçu des SMS indiquant que le tremblement de terre n’avait aucun potentiel pour déclencher un tsunami.

L’Indonésie, un vaste archipel de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de sa situation sur la “Cercle de feu”, un arc de volcans et de lignes de faille qui ceinture le Pacifique.

Un tremblement de terre d’une magnitude similaire dans les collines de Karangasem l’année dernière a déclenché des glissements de terrain et coupé au moins trois villages, tuant au moins trois personnes.

Un tremblement de terre de magnitude 5,6 le 21 novembre a tué au moins 331 personnes et en a blessé près de 600 dans la ville de Cianjur, dans l’ouest de Java. C’était le plus meurtrier en Indonésie depuis qu’un tremblement de terre et un tsunami à Sulawesi en 2018 ont tué environ 4 340 personnes.

En 2004, un tremblement de terre extrêmement puissant dans l’océan Indien a déclenché un tsunami qui a tué plus de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart dans la province indonésienne d’Aceh.

