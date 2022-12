Des tremblements de terre ont frappé l’île indonésienne de Bali ; aucune victime

DENPASAR, Indonésie – Un tremblement de terre modérément fort et deux répliques ont frappé l’île balnéaire indonésienne de Bali mardi, provoquant la panique mais aucun rapport immédiat de dégâts ou de victimes.

De nombreux résidents et touristes se sont précipités hors de leurs maisons et hôtels vers des terrains plus élevés, mais la situation est revenue à la normale après avoir reçu des SMS indiquant que le tremblement de terre n’avait aucun potentiel pour déclencher un tsunami.