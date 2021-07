Des tremblements de terre et des typhons menacent les Jeux olympiques de Tokyo

Le coronavirus pourrait dépasser les risques au Jeux olympiques de Tokyo, mais les organisateurs au Japon doivent faire face à d’autres menaces mortelles et imprévisibles : les catastrophes naturelles.

Le Japon est régulièrement secoué par des tremblements de terre et battu par des typhons, et les experts avertissent que la préparation aux catastrophes pour un événement majeur comme les Jeux ne devrait pas être laissée de côté à cause du virus.

« Pour les organisateurs, les mesures d’infection sont un défi urgent », a déclaré à l’AFP Hirotada Hirose, spécialiste des études des risques de catastrophe.

« Mais les risques d’un tremblement de terre majeur ne doivent pas être oubliés lorsque vous organisez des Jeux olympiques au Japon », a ajouté Hirose, professeur émérite à la Tokyo Woman’s Christian University.

Le Japon se trouve sur la « Ceinture de feu » du Pacifique, un arc d’activité sismique intense qui s’étend à travers l’Asie du Sud-Est et le bassin du Pacifique.

Le pays abrite également de nombreux volcans actifs et est régulièrement touché par des typhons pendant la saison qui s’étend de mai à octobre environ, avec un pic en août et septembre.

Lorsque le Japon a accueilli la Coupe du monde de rugby en 2019, trois matchs de poules ont été annulés à cause du typhon Hagibis, qui a tué plus de 100 personnes et provoqué de nombreuses inondations.

Tokyo et ses environs se situent de manière précaire à la jonction de plaques tectoniques changeantes, et les experts et les responsables avertissent régulièrement les habitants que le prochain « Big One » pourrait frapper à tout moment.

Avant le report de l’année dernière, des exercices à grande échelle ont été organisés pour répéter la réponse à un tremblement de terre massif déchirant la baie de Tokyo.

« Il y a eu un tremblement de terre. S’il vous plaît, restez calme et protégez-vous », a lancé un message en japonais et en anglais dans un lieu.

« Agir dans la panique peut conduire à un danger. »

Tokyo 2020 dit avoir des plans d’urgence pour diverses catastrophes naturelles, « priorisant la sécurité des spectateurs et des personnes impliquées », bien qu’ils aient refusé de fournir plus de détails.

Les risques sont réels, a déclaré Toshiyasu Nagao, expert en études de prévision des tremblements de terre à l’Institut de recherche et de développement océaniques de l’Université de Tokai.

« Il ne serait pas surprenant qu’un grand tremblement de terre frappe demain directement sous la capitale », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Et il n’y a pas qu’à Tokyo, les risques de tremblement de terre sont partout au Japon. »

« Un peu angoissant »

Sept tremblements de terre de magnitude six ou plus ont frappé le Japon jusqu’à présent cette année, dont un séisme de magnitude 7,3 en février et une secousse en mars qui a déclenché un avis de tsunami.

Le Japon est également hanté par le séisme de 2011 qui a déclenché un tsunami qui a fait plus de 18 500 morts et provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Le gouvernement de Tokyo affirme que les sites olympiques permanents de la ville disposent des dernières technologies en cas de catastrophe.

L’arène de volley-ball Ariake de 340 millions de dollars, par exemple, est dotée de coussins en caoutchouc géants absorbant les chocs pour assurer sa sécurité même en cas de secousses violentes, et est certifiée pour être utilisée comme abri.

Les installations au bord de l’eau, y compris le village olympique, sont construites sur des remblais ou protégées par des digues qui peuvent résister à un tsunami de près de deux mètres (6,5 pieds) – la hauteur maximale prévue à l’intérieur de la baie de Tokyo, selon la ville.

À certains égards, la pandémie a rendu la réponse potentielle aux catastrophes moins compliquée, car presque tous les fans seront exclus des Jeux, ce qui rend improbable la perspective d’évacuations massives des spectateurs.

Mais quelque 70 000 athlètes, médias et officiels seront toujours à Tokyo pour les Jeux olympiques et paralympiques, et le contrôle des risques d’infection lors d’une intervention d’urgence pourrait être difficile.

Les autorités japonaises ont déjà mis à jour leurs politiques d’urgence, limitant l’espace dans les abris pour éviter le surpeuplement et s’approvisionnant en masques et en désinfectant.

« La gestion des évacuations peut directement contredire les mesures de contrôle des infections », a averti Sakiko Kanbara, professeur de soins infirmiers en cas de catastrophe à l’Université de Kochi.

« Nous devons être conscients qu’une catastrophe en temps ordinaire est assez différente d’une catastrophe en cas de pandémie. »

Pourtant, la préparation aux urgences est si profondément ancrée dans la vie japonaise que Tokyo possède même plusieurs centres de simulation de catastrophes où les visiteurs peuvent subir des secousses artificielles et s’entraîner à l’évacuation.

Lors d’une récente visite au Ikebukuro Life Safety Learning Centre, le professeur d’anglais Mike Diakakis a déclaré qu’il avait trouvé un tremblement de terre à Tokyo plus tôt cette année « un peu angoissant ».

« Vous n’y pensez pas vraiment avant de l’avoir vécu », a-t-il déclaré.

