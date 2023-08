Des travaux liés aux chutes de pierres ferment une partie de l’Okanagan Rail Trail

Une partie de l’Okanagan Rail Trail sera bientôt fermée pendant 10 jours.

Le tronçon allant du chemin Kickwillie Loop au parc provincial Kekuli Bay sera fermé de 7 h à 17 h en semaine du 5 au 15 septembre pour permettre des travaux d’atténuation des chutes de pierres.

La section sera ouverte et accessible toute la journée le week-end, et après 17h en semaine.

Un itinéraire de détour sera disponible tout au long des travaux via le sentier Kal Crystal Waters. Ceux qui envisagent d’utiliser l’itinéraire de détour sont informés que le sentier Kal Crystal Waters présente des pentes plus raides que l’Okanagan Rail Trail et qu’il est donc plus difficile.

«Nous demandons aux utilisateurs des sentiers de respecter tous les avis de fermeture et de suivre la signalisation de détour au besoin», a déclaré le district régional de North Okanagan.

@VernonActualités

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

InfrastructureDistrict régional de North OkanaganTourisme