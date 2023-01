Des travailleurs toujours portés disparus après l’explosion d’une entreprise québécoise de propane

La police provinciale de Québec a indiqué vendredi que trois travailleurs sont toujours portés disparus 24 heures après une explosion survenue dans une entreprise de distribution de carburant dans la région de Lanaudière.

Lors d’une conférence de presse, la police a déclaré que les conditions enneigées et la présence de “produits dangereux” compliquent les efforts de recherche des travailleurs disparus. Aucun décès n’a été confirmé.

“Nous ne pouvons pas dire avec certitude que nous n’avons que trois victimes dans cet événement. Nous sommes en contact avec les familles des victimes. Nous offrons une assistance et nous sommes très préoccupés par toutes les questions qu’ils pourraient avoir. Et nous essayons de les informer étape pas à pas ce que nous faisons au quotidien », a déclaré Éloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

La SQ a officiellement repris l’enquête sur l’explosion qui a secoué la petite municipalité de St-Roch-de-l’Achigan, à environ 50 kilomètres au nord de Montréal.

Isabelle Lafortune, membre de la famille propriétaire de Propane Lafortune, dont les installations ont été détruites par l’explosion, a confirmé vendredi que deux employés et un sous-traitant étaient impliqués.

Luttant pour retenir ses larmes, elle a déclaré aux médias : “Je voudrais offrir mes sincères condoléances aux familles des victimes qui sont toujours portées disparues. C’est une épreuve extrêmement difficile pour nous, la première fois en 67 ans.”

Explosion chez une entreprise de propane à St-Roch de l’Achigan (photo : Michel Varin)

Elle a ajouté que sa famille avait mis en place un soutien psychologique pour les salariés et a chaleureusement remercié les secours, ainsi que ses concitoyens.

« Je tiens également à remercier la communauté de Saint-Roch-de-l’Achigan pour son soutien. Nous avons vu une belle solidarité se mettre rapidement en place.

LA RECHERCHE PRENDRA ‘JOURS’

L’explosion s’est produite à 11h17 jeudi à l’entreprise familiale sur Rte. 339, près du chemin Saint-Régis, qui offre des services de propane dans la région de Lanaudière.

Il est trop tôt pour dire ce qui a causé l’explosion. Cependant, des experts étudient la possibilité qu’un camion à l’intérieur du garage de l’établissement ait explosé, a appris CTV News. La recherche pourrait prendre “des jours” pendant que la police examine attentivement les lieux, a indiqué la SQ.

Après avoir constaté de ses propres yeux les dégâts sur les lieux de l’explosion, le maire Sébastien Marcil a déclaré que « l’explosion était très importante » et qu’elle a touché la communauté « en plein cœur ».

Le maire Sébastien Marcil s’adresse aux médias après une explosion survenue dans une entreprise de propane le jeudi 12 janvier 2023 à Saint-Roch-de-L’Achigan, au Québec.LA PRESSE CANADIENNE/Ryan Remiorz

Les policiers ont l’intention d’installer une grande tente pour protéger la scène des intempéries, mais Cossette a insisté sur le fait que, jusqu’à maintenant, « il n’y a pas d’éléments criminels, ni d’éléments suspects ».

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, est arrivé à St-Roch-de-l’Achigan vendredi matin.

“Nous avons vu la scène ce matin. C’est assez catastrophique de voir cet incendie, cette explosion. Alors nous sommes là pour soutenir la communauté, la famille et les amis”, a déclaré le ministre.

Comme l’entreprise est située près de la rivière Achigan, Cossette a salué le travail des pompiers qui ont aménagé des tranchées pour limiter le flux de contaminants dans l’eau.

Le sergent de la SQ a précisé que l’enquête sera très complexe, que les experts en scène d’incendie seront assistés par des pathologistes et des enquêteurs de la SQ et que les agents seront assistés par des experts de la CNESST, la Régie de la santé et de la sécurité au travail du Québec.

50 POMPIERS ARRIVÉS SUR LA SCÈNE

La SQ a déclaré que la police n’avait pas pu accéder aux lieux pendant une grande partie de la journée de jeudi en raison de l’incendie, qui n’a été maîtrisé que plus tard dans la soirée.

Il a fallu une équipe d’une cinquantaine de pompiers de St-Roch-de-l’Achigan, Repentigny, Rawdon, Ste-Julienne et St-Lin-Laurentides pour éteindre les flammes.

Des pompiers travaillent sur les lieux après une explosion dans une entreprise de propane, le jeudi 12 janvier 2023 à Saint-Roch-de-L’Achigan, au Québec. LA PRESSE CANADIENNE/Ryan Remiorz

Le chef des pompiers François Thivierge a déclaré que les premières unités arrivées ne pouvaient pas intervenir immédiatement en raison du risque d’explosions.

Les responsables ont été extrêmement prudents en raison des risques pour la sécurité et des craintes que du pétrole ou du gaz ne se retrouvent dans une rivière à proximité. Un drone a été utilisé pour évaluer le risque afin que les pompiers puissent poursuivre leur opération, a déclaré Thivierge.

PLUSIEURS MAISONS ÉVACUÉES

Les bâtiments situés dans un rayon d’un kilomètre de l’explosion ont été évacués jeudi, affectant des centaines d’habitants.

Environ 50 personnes ont pu rentrer à 18h30

Un centre de soutien est disponible pour ceux qui en ont besoin au sous-sol de l’église St-Roch-de-l’Achigan, et une ligne d’écoute a été mise en place pour les citoyens qui veulent des informations sur l’incendie en cours : 514-347-7041.

Suzanne Lafortune, qui n’a aucun lien avec l’entreprise, habite le quartier.

Elle a dit qu’elle avait été évacuée de chez elle après l’explosion et que son fils s’était précipité sur les lieux pour l’aider.

“J’ai pensé que c’était un accident parce que j’ai entendu l’explosion et j’ai regardé et j’ai vu un gros incendie et ma fille a appelé le 911”, a-t-elle déclaré, décrivant la scène dramatique aux journalistes jeudi après-midi.

“Nous ne pouvons pas rester dans notre maison car c’est très dangereux.”

J’étais aux côtés de la SQ pour faire le point sur l’explosion dans une usine de propane à St-Roch.

L’enquête pourra déterminer les circonstances ayant mené à cet incident tragique. Les citoyens peuvent compter sur le soutien de leur gouvernement en ces temps difficiles. pic.twitter.com/dzgZ1OwNxi — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) 13 janvier 2023

Karine Lamarche habite également à proximité.

“Ça tremblait, j’ai cru que quelque chose était tombé sur la maison”, a-t-elle confié à La Presse canadienne, racontant comment l’explosion avait secoué sa maison.

“On connaît un peu les gens qui y travaillent, on a entendu comme tout le monde qu’il manquait des gens”, a ajouté Lamarche. “C’est dommage, c’est triste. Ça me touche parce que c’est une entreprise qui est juste à côté.”

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi après-midi, le maire Marcil s’est adressé en larmes aux quelque 5 000 habitants de sa communauté.

“Mes pensées vont à ceux de près ou de loin qui ont été touchés par cet incident”, a-t-il déclaré.

Avec des fichiers de Lillian Roy de CTV et de La Presse Canadienne.