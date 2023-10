Des travailleurs philippins et thaïlandais en Israël fuient la mort et la violence

Torres a regardé à l’extérieur et a aperçu des hommes à moto, brandissant des fusils d’assaut. L’un d’eux a tiré sur la fenêtre et Torres a couru vers l’abri pour se mettre à l’abri. De nombreuses maisons en Israël bordant la bande de Gaza sont équipées de pièces sécurisées pour s’abriter des roquettes entrantes.

Les hommes armés ont rapidement frappé la porte et, alors qu’ils franchissaient la porte, Torres s’est précipitée hors du coffre-fort, a attrapé sa Lola dans la salle de bain et l’a entraînée dans l’abri, fermant la porte en claquant. Le bruit des coups de feu était partout.

L’industrie agricole mondiale est déjà l’une des plus dangereuses, car elle ne respecte pas les normes internationales en matière de droits fondamentaux et compte sur une main-d’œuvre migrante pour exploiter sa vulnérabilité, affirment les défenseurs des droits du travail. «Cela est exacerbé lorsque cela se produit dans des zones de conflit», a déclaré David Welsh, directeur national thaïlandais de l’organisation internationale de défense des droits du travail Solidarity Center.

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait appelé à la libération en toute sécurité de ses citoyens et avait contacté les autorités palestiniennes pour faciliter cette libération. Les Philippines et la Thaïlande ont condamné la violence dans des termes généraux.

Surachai Seehajumpa, 40 ans, est venu en Israël l’année dernière pour rembourser ses dettes et économiser pour acheter une propriété. Le travail dans sa ferme, à environ 100 kilomètres de Gaza, se poursuit comme d’habitude – mais lui et ses collègues peuvent désormais entendre des explosions au loin. Il consulte régulièrement l’actualité pour voir comment la violence s’intensifie et s’il est temps de rejoindre 5 000 autres ressortissants thaïlandais cherchant à rentrer chez eux.

En Israël, un travailleur peut gagner environ 1 300 dollars par mois, soit environ cinq fois plus que le salaire minimum en Thaïlande. La ferme de Seehajumpa a récemment accueilli deux autres travailleurs thaïlandais fuyant les violences. Pour l’instant, Seehajumpa et ses 10 compagnons n’ont aucun intérêt à rentrer chez eux.

La protection des travailleurs migrants dépend de leurs contrats, de leurs relations avec les employeurs et des programmes gouvernementaux, a déclaré la travailleuse sociale et bénévole philippine Agnes Hoffman, qui vit en Israël depuis 26 ans. Le conflit en cours met en évidence l’urgence d’une proposition de longue date des dirigeants communautaires demandant au gouvernement philippin de soutenir un refuge permanent pour les travailleurs temporaires, a-t-elle ajouté.

Elle regardait les informations à la télévision dans le coffre-fort, transmettant les mises à jour à ses collègues soignants via le chat. Plusieurs heures plus tard, on a frappé à la porte, mais elle et son employeur sont restés silencieux jusqu’à ce qu’elle soit informée lors de la conversation de groupe que les FDI étaient arrivées.