Des travailleurs migrants jamaïcains en Ontario écrivent une lettre ouverte comparant les conditions à un « esclavage systématique »

Des travailleurs agricoles migrants jamaïcains de la région de Niagara ont écrit une lettre ouverte au ministère jamaïcain du Travail demandant plus de soutien face à ce qu’ils appellent “l’esclavage systématique”, quelques jours avant le décès d’un travailleur migrant dans le comté de Norfolk.

Garvin Yapp, 57 ans, de St. James, en Jamaïque, a été tué dimanche dernier dans un accident avec un récolteur de tabac à Berlo’s Best Farm dans le comté de Norfolk, à deux heures au sud-ouest de Toronto.

La province a confirmé son décès. La famille Van Berlo, qui dirige Berlo’s Best, a déclaré avoir été dévastée par la mort de Yapp, ajoutant “qu’elle n’a pas perdu un employé, mais qu’elle a perdu une personne qu’elle considérait comme un membre de sa famille”, a déclaré l’avocat de la famille, Bernard Cummins, à CBC Toronto.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère jamaïcain du Travail a exprimé sa “profonde tristesse” et a déclaré que le ministre jamaïcain du Travail, Karl Samuda, visitera et visitera des fermes au Canada employant des travailleurs jamaïcains dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (SAWP) cette semaine.

Le gouvernement canadien, quant à lui, a déclaré dans un communiqué qu’il “exprimait ses plus sincères condoléances” à la famille, aux amis et aux collègues de Yapp, et a ajouté que l’enquête sur le décès était une affaire provinciale.

Dans sa propre déclaration, le ministère du Travail de l’Ontario, à qui il incombe d’enquêter sur l’affaire, a déclaré que l’enquête se poursuivait.

Selon la Migrant Workers Alliance for Change (MWAC), trois autres travailleurs sont décédés en Ontario au cours de la dernière semaine seulement. Les travailleurs qui ont écrit la lettre ouverte sont membres du MWAC.

CBC News n’a pas confirmé de manière indépendante ces trois décès.

“On a l’impression d’être en prison”

“Dans sa forme actuelle, le programme des travailleurs agricoles saisonniers (SAWP) est un esclavage systématique”, ont écrit les travailleurs dans leur lettre ouverte.

La lettre a été envoyée au Jamaican Observer, dont des extraits ont été publiés lundi. Les travailleurs ont déclaré avoir envoyé la lettre à Samuda le 11 août.

“Les Jamaïcains viennent depuis des générations, nos collègues caribéens et mexicains aussi, et il n’y a pas eu de changements significatifs depuis le début du programme”, ont déclaré les travailleurs.

Karl Samuda est le ministre du travail et de la sécurité sociale de la Jamaïque. Le ministère a déclaré qu’il visiterait des fermes au Canada qui participent au Programme des travailleurs agricoles saisonniers cette semaine. (Gouvernement de la Jamaïque)

Les travailleurs ont écrit qu’ils avaient peur de partager leurs griefs directement avec Samuda de peur d’être expulsés du SAWP. Ils ont également déclaré que les travailleurs du Mexique et des Philippines partagent les mêmes griefs.

Les travailleurs ont décrit les conditions de logement comme si mauvaises que les rats mangent leur nourriture. Ils vivent dans des pièces surpeuplées sans aucune intimité avec des caméras et manquent de sèche-linge pour sécher leurs vêtements après la pluie, ont-ils écrit.

“On a l’impression d’être en prison”, lit-on dans la lettre.

Sur les conditions de travail, les travailleurs ont écrit qu’ils étaient “traités comme des mules” et punis pour ne pas être assez rapides. Ils ont dit qu’ils étaient exposés à des pesticides dangereux sans protection adéquate et que leurs patrons les insultaient verbalement.

“Ils nous intimident physiquement, détruisent nos biens personnels et menacent de nous renvoyer chez nous”, indique la lettre.

CBC News a contacté Emploi et Développement social Canada, qui supervise le SAWP, pour commenter la lettre et mettra à jour l’histoire s’ils répondent.

En 2016, lorsque des problèmes avec le SAWP ont été portés à l’attention de MaryAnn Mihychuk, alors ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, elle a répondu qu’il y avait un « manque de communication et de sensibilisation à ce qui se passe » et a promis d’inclure le programme dans un examen.

La voie vers la résidence permanente aiderait, selon les défenseurs

Les défenseurs des travailleurs migrants ont déclaré qu’ils n’étaient pas surpris par le contenu de la lettre ouverte.

“C’est tout à fait la réalité du programme des travailleurs agricoles migrants dans ce pays”, a déclaré le directeur exécutif du MWAC, Syed Hussan. “Travailler dans des fermes au Canada est une catastrophe pour les droits de la personne.”

Syed Hussan est le directeur exécutif de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement et affirme que la politique fédérale d’immigration est à l’origine de la crise des travailleurs migrants. (Radio-Canada)

Santiago Escobar, le représentant national du Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, affirme qu’il s’agit d’un problème national. En conséquence, le syndicat a demandé au gouvernement fédéral de faire de la représentation syndicale une condition des permis de travail étranger temporaire.

“Avec un syndicat, ces travailleurs pourraient exercer leurs droits du travail et de l’homme”, a déclaré Escobar.

Il demande également au gouvernement provincial d’inclure les travailleurs agricoles dans leurs lois du travail et d’offrir aux travailleurs une voie flexible vers la résidence permanente.

“Nous devons leur donner une représentation, de meilleurs permis de travail et un chemin vers la résidence”, a déclaré Escobar. “Avec ceux-ci, les travailleurs pourront surmonter tous les abus qu’ils subissent.”

Hussan est d’accord.

“Tant que nous aurons un système d’immigration temporaire, les travailleurs agricoles seront exploités”, a-t-il déclaré. “Les travailleurs agricoles eux-mêmes réclament un système de statut d’immigration complet et permanent pour tous.”

Il dit que les travailleurs craignent que l’affirmation de leurs droits ne mène à l’itinérance, à la perte d’emploi et à l’expulsion. Dans l’état actuel des choses, les permis de travail sont liés à leur employeur, a déclaré Hussan.

Hussan dit que les lois du travail seraient utiles, mais les travailleurs agricoles ne pourraient pas faire valoir leurs droits en vertu de ces lois sans un statut d’immigration complet et permanent.

“Il s’agit d’une crise en cours qui est le résultat direct de la politique fédérale d’immigration”, a-t-il déclaré.