Des travailleurs jamaïcains expulsés d’une ferme ontarienne après avoir protesté contre les mauvaises conditions de vie

Comme ça arrive8h36Le gouvernement jamaïcain enquête sur les raisons pour lesquelles les ouvriers agricoles ont été renvoyés chez eux

Les gouvernements canadien et jamaïcain enquêtent sur des allégations selon lesquelles une ferme de l’Ontario aurait renvoyé chez eux un groupe de travailleurs migrants jamaïcains après une journée de grève pour protester contre ce qu’ils ont décrit comme des conditions de vie inférieures aux normes.

Pearnel Charles Jr., ministre jamaïcain du Travail, affirme avoir rencontré quatre des cinq travailleurs en question après un journal local a rapporté ils avaient été expulsés du Canada en guise de « revanche » pour leur arrêt de travail et pour avoir dénoncé le traitement réservé aux médias.

« Ils m’ont dit qu’ils étaient déçus d’avoir été renvoyés plus tôt, ce qui, je pense, est normal et compréhensible. Et ils se posaient des questions sur les raisons exactes », a déclaré Charles Jr. Comme ça arrive l’animatrice invitée Katie Simpson.

« L’un des jeunes hommes a déclaré qu’il retournait dans la même ferme pendant six ans et que pendant cette période, on lui avait dit qu’il travaillait très efficacement. Il a donc été choqué d’avoir été renvoyé. »

Les hommes étaient au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers du gouvernement fédéral. Maja Stefanovska, porte-parole d’Emploi et Développement social Canada, affirme que le gouvernement canadien travaille avec ses homologues jamaïcains pour enquêter sur les allégations.

« Nous assumons notre responsabilité de protéger la santé et la sécurité des travailleurs étrangers temporaires ainsi que l’intégrité du [temporary foreign worker program] très au sérieux », a déclaré Stefanovska dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La ferme en question, située dans le sud-ouest de l’Ontario, n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC.

Des vidéos montrent des toilettes débordantes et des logements inondés

Le Jamaican Observer a rapporté ces allégations pour la première fois en juin. . Le journal a cité des ouvriers de la ferme qui ont déclaré que leur patron les avait réprimandés pour avoir refusé de travailler après que leurs locaux d’habitation déjà exigus aient été inondés par les eaux usées provenant des toilettes débordantes.

Le journal a décrit des vidéos réalisées sur des téléphones portables, filmées subrepticement par les ouvriers, montrant un dortoir inondé et un homme se décrivant comme le propriétaire de la ferme criant après les migrants qui refusaient de travailler.

Les images ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux et certaines parties ont été publié plus tôt cette semaine par CTV News .

CBC a obtenu les vidéos en question auprès d’un organisme appelé Justice for Migrant Workers. L’organisateur Chris Ramsaroop affirme que les travailleurs de la ferme ont filmé les images fin mai ou début juin et les ont partagées avec l’organisation.

Une vidéo montre une rangée de toilettes bouchées dans des stalles en bois, avec des rideaux de douche en guise de portes. Une autre montre de l’eau inondant une pièce adjacente.

Des captures d’écran de vidéos fournies par Justice for Migrant Workers montrent un dortoir d’ouvriers inondé par les eaux usées provenant de toilettes débordantes. L’image centrale montre une cabine de toilettes avec un rideau de douche comme porte. (Justice pour les travailleurs migrants)

Une troisième vidéo montre un homme portant une casquette de baseball qui se présente comme le propriétaire de la propriété. Il s’en prend à un groupe d’ouvriers, les réprimande pour avoir refusé de respecter leur emploi du temps et les accuse d’avoir eux-mêmes bouché les égouts en y versant de la graisse.

Lorsque les ouvriers tentent de nier les accusations, il les interrompt à plusieurs reprises.

« C’est des conneries », peut-on l’entendre crier. « Cela me coûte une putain de fortune. »

Il leur dit plus tard : « Si vous choisissez de ne pas travailler aujourd’hui, ce sera un problème.… Vous ne choisissez pas le jour où vous voulez travailler. Quelqu’un a-t-il un problème avec mon emploi du temps ?

REGARDER | Des ouvriers agricoles migrants réprimandés par leur patron : Des ouvriers agricoles migrants en grève ont déclaré : « Si vous choisissez de ne pas travailler aujourd’hui, ce sera un problème » Cet extrait d’une vidéo plus longue fournie par Justice for Migrant Workers montre un homme réprimandant des travailleurs jamaïcains pour avoir refusé de travailler après que les toilettes de leur dortoir ont débordé et inondé leurs logements. Cinq de ces travailleurs ont depuis été renvoyés chez eux plus tôt que prévu. Les gouvernements canadien et jamaïcain enquêtent.

CBC ne divulgue pas le nom de la ferme à la demande du ministère de la Justice pour les travailleurs migrants. Ramsaroop affirme que les travailleurs n’ont pas donné à l’organisation la permission de donner un nom à la ferme, ce qui pourrait exposer les travailleurs restants à de nouvelles répercussions.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait en regardant les vidéos, il a répondu : « Il y a de la colère, juste de la frustration. [and there’s] indignation, parce que c’est à peu près la même histoire que celle que je vois depuis des années maintenant. »

« Un autre coup de pied dans les tripes, c’est que, vous savez, les travailleurs qui ont fait ce qu’il fallait pour essayer de faire valoir leurs droits sur leur lieu de travail ont été renvoyés chez eux. »

Le ministre du Travail rencontre les travailleurs expulsés

Charles Jr. affirme que les travailleurs qu’il a rencontrés lui ont dit qu’ils n’avaient pas parlé aux médias et que le problème des toilettes avait été résolu par la suite.

Il a ajouté que les propriétaires de la ferme ont déclaré au ministère, par l’intermédiaire d’un agent de liaison, qu’ils avaient renvoyé les travailleurs chez eux en raison de « problèmes liés aux conditions météorologiques qui auraient pu contribuer à une baisse de leur production ».

Ce n’est pas seulement une question de pouvoir, mais c’est un pouvoir associé au racisme. Nous voyons la situation des travailleurs noirs et bruns qui nous nourrissent et c’est qu’ils sont traités très différemment des autres groupes de personnes dans notre société. – Chris Ramsaroop, Justice pour les travailleurs migrants

Ce n’est pas la première fois que les travailleurs du Programme des travailleurs agricoles saisonniers tirent la sonnette d’alarme sur les mauvais traitements et les conditions de vie déplorables.

En avril 2022, Les travailleurs agricoles migrants jamaïcains de la région de Niagara ont écrit une lettre ouverte au ministère du Travail de la Jamaïque. décrivant le programme comme un « esclavage systématique ».

Les travailleurs ont décrit avoir été « traités comme des mules » par leurs employeurs canadiens, qui les forcent à vivre dans des quartiers exigus, infestés de rats, sans intimité et avec des caméras installées. Ils ont déclaré que s’ils se plaignaient, leurs patrons menaçaient de les renvoyer chez eux.

Stefanovska affirme que le gouvernement libéral a apporté des modifications au Programme des travailleurs agricoles saisonniers dans son budget fédéral 2022 « améliorant la qualité des inspections des employeurs et tenant les employeurs responsables du traitement des travailleurs ».

Selon les lignes directrices fédérales, les employeurs doivent fournir aux travailleurs étrangers temporaires un « logement adéquat, convenable et abordable ». S’ils ne s’y conforment pas, ils s’exposent à une amende d’un million de dollars et à une interdiction temporaire ou permanente du programme.

Stefanovska a exhorté les travailleurs migrants qui se sentent maltraités à appeler la ligne gratuite d’information du gouvernement au 1-866-602-9448.

Responsabilité provinciale et fédérale

Ramsaroop affirme qu’en fin de compte, ce sont toujours les propriétaires agricoles qui détiennent tout le pouvoir.

« Le programme est géré par les groupes d’employeurs… Lorsque les employeurs font pression sur le gouvernement fédéral, ils obtiennent ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas seulement une question de pouvoir, mais c’est un pouvoir associé au racisme. Nous voyons la situation des travailleurs noirs et bruns qui nous nourrissent, et ils sont traités très différemment des autres groupes de personnes dans notre société. »

Pearnel Charles Jr. est le ministre jamaïcain du Travail et de la Sécurité sociale. (Ministère jamaïcain du Travail et de la Sécurité sociale)

Le Syndicat international des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) a exhorté le gouvernement provincial à intervenir et à inclure les travailleurs migrants dans la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, ce qui leur garantirait le droit à la liberté d’association.

« Si ces travailleurs étaient syndiqués, ils auraient pu exercer leur droit de grève », a déclaré Santiago Escobar, représentant national des TUAC, dans un communiqué de presse.

Ramsaroop est d’accord et affirme que les travailleurs migrants devraient également bénéficier d’une protection complète en vertu de la loi provinciale sur la santé et la sécurité au travail, de la loi sur les normes d’emploi, de la loi sur la location résidentielle et du programme d’indemnisation des accidents du travail.

« Nous devons garder les deux niveaux de gouvernement les pieds sur le feu », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’Ontario n’a fait aucun commentaire sur les travailleurs jamaïcains expulsés. Mais Connie Osborne, porte-parole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, a déclaré que les travailleurs migrants bénéficient de protections garanties en vertu de la loi. Loi sur la protection des employés agricoles (AEPA), qui permet aux travailleurs d’adhérer à des associations de salariés.

Ces associations, selon l’AEPA, peuvent « faire des représentations concernant les modalités et conditions d’emploi ». Ramsaroop a souligné qu’ils ne sont pas les mêmes que les syndicats et ne peuvent pas s’engager dans des négociations collectives.

« L’AEPA protège les droits des employés agricoles tout en reconnaissant les caractéristiques uniques de l’agriculture, notamment sa nature saisonnière, sa sensibilité au temps, le caractère périssable des produits agricoles et la nécessité de protéger la vie animale et végétale », a déclaré M. Osborne. dans une déclaration envoyée par courrier électronique.

Une visite officielle au Canada

Charles Jr., quant à lui, indique qu’il prévoit une visite officielle au Canada pour inspecter personnellement les conditions de travail dans les fermes.

« Si nous trouvons des conditions favorables et qui respectent les normes que nous souhaitons, alors je n’hésiterai pas à féliciter ces propriétaires agricoles, ces directeurs agricoles et ces ouvriers agricoles », a-t-il déclaré.

« Mais si nous trouvons des conditions qui ne sont pas favorables et qui ne répondent pas aux normes, nous devrions également être tout aussi déterminés à garantir que ces conditions soient exposées. »