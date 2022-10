Des travailleurs indiens sauvés d’escroqueries à l’emploi en Asie du Sud-Est

NEW DELHI (AP) – Le gouvernement indien a déclaré vendredi qu’il avait secouru environ 130 travailleurs indiens du Myanmar, du Laos et du Cambodge après avoir été attirés par des agents pour de fausses opportunités d’emploi dans le secteur des technologies de l’information en Thaïlande.

Arindam Bagchi, porte-parole du ministère des Affaires extérieures, a déclaré que certaines sociétés informatiques frauduleuses semblent être impliquées dans l’escroquerie numérique et les crypto-monnaies falsifiées. Les travailleurs indiens ont été retenus captifs et forcés de commettre une cyber-fraude, a-t-il déclaré aux journalistes.

Les entreprises semblent opérer par l’intermédiaire d’agents à Dubaï, à Bangkok et dans certaines villes indiennes et recrutaient des travailleurs indiens via des publicités sur les réseaux sociaux pour de faux emplois très lucratifs en Thaïlande, a-t-il déclaré.

De nombreux travailleurs ont été emmenés illégalement de l’autre côté de la frontière dans une zone du Myanmar difficile d’accès en raison de la situation sécuritaire locale, a déclaré Bagchi.

Il a déclaré que près de 50 travailleurs avaient été ramenés en Inde depuis le Myanmar, tandis que d’autres étaient toujours en garde à vue pour interrogatoire parce qu’ils étaient entrés illégalement dans le pays sans visa.

Il a déclaré que 80 autres travailleurs indiens avaient été secourus du Cambodge et du Laos.

Le mois dernier, le député Staline, le plus haut responsable élu de l’État du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, a déclaré dans une lettre au Premier ministre Narendra Modi que 300 Indiens, dont une cinquantaine de Tamouls de l’État, étaient retenus captifs au Myanmar.

Des citoyens d’autres pays de la région ont été victimes d’escroqueries similaires.

Jeudi, 21 Malaisiens sauvés des trafiquants d’êtres humains au Cambodge et au Laos sont rentrés chez eux. Le ministre des Affaires étrangères, Saifuddin Abdullah, a déclaré que le gouvernement avait désormais secouru 273 personnes sur les 401 portées disparues au Cambodge, au Laos, au Myanmar et en Thaïlande. La plupart sont rentrés, à l’exception de 60 personnes toujours dans des centres de détention pour migrants dans ces pays qui attendent d’être traitées, a-t-il déclaré.

Un envoyé de l’ONU a déclaré que les réseaux d’escroquerie, qui ont souvent des liens avec le crime organisé transnational, sont mis en place dans des pays où l’application de la loi est faible, attirant de jeunes travailleurs instruits avec des promesses de revenus élevés. Les travailleurs sont alors soumis à l’isolement et à la menace de violence à moins qu’ils ne réussissent à tromper les victimes jointes par téléphone pour qu’elles transfèrent les paiements sur des comptes bancaires à l’étranger.

Ashok Sharma, Associated Press