Des chercheurs du King’s College de Londres recherchent des hommes qui ont engendré des enfants tout en effectuant un travail humanitaire à l’étranger.

Des cas tests aux Philippines ont révélé que des hommes d’Australie, du Canada, des États-Unis et de Grande-Bretagne avaient engendré des enfants dans le pays tout en effectuant un travail d’aide à l’étranger.

La recherche – qui utilise la technologie de la généalogie – intervient une décennie après le scandale d’Oxfam qui a secoué le secteur de l’aide avec des allégations selon lesquelles le personnel avait commis une inconduite sexuelle avec les victimes du tremblement de terre haïtien de 2010.

Le projet est dirigé par Andrew MacLeod, ancien travailleur humanitaire, avocat et professeur invité au King’s College de Londres.

Il dit que bien que les données sur la prévalence des abus sexuels dans le secteur humanitaire soient difficiles à trouver, l’ensemble du secteur s’est montré satisfait du problème.

«J’aimerais pouvoir dire à quel point c’est répandu, mais le Comité du développement international de la Chambre des communes a déclaré qu’il y avait si peu de données, nous ne savons tout simplement pas l’ampleur du problème, sauf, disent-ils, l’ensemble de l’industrie a été satisfait du niveau de complicité », a expliqué MacLeod.

«Et nous savons grâce aux scandales de la nourriture contre le sexe en Afrique de l’Ouest, aux scandales des dénonciateurs en Bosnie, que les hauts responsables de l’industrie connaissent ce problème depuis plus de 30 ans. Et en effet, la National Crime Agency du Royaume-Uni dit que nous craquons En raison des pédophiles prédateurs dans le monde en développement, les prédateurs se rendent désormais dans les pays en développement et la méthodologie qu’ils ont choisie pour avoir accès aux enfants est de rejoindre une association caritative pour enfants. «

MacLeod croit que les organisations ferment les yeux.

« Ils savent depuis 30 ans que c’est un problème et ils disent depuis 30 ans: ‘nous avons une tolérance zéro’, mais pas une seule poursuite contre un travailleur humanitaire qui a abusé d’un enfant de moins de 16 ans .

« Vous devez vous demander, est-ce qu’ils prennent au sérieux de dire la tolérance zéro quand il n’y a aucune action? » il ajouta.

Regardez l’interview de Good Morning Europe avec le professeur Andrew MacLeod dans le lecteur multimédia ci-dessus.