Des travailleurs humanitaires de Gaza décrivent des corps « brûlés au-delà de toute reconnaissance » à Rafah

Depuis des mois, les Palestiniens les civils ont été invités à évacuer leurs maisons et à se diriger vers Rafah, une petite ville du Sud désignée « zone de sécurité » par Israël, tandis qu’Israël menait une campagne militaire agressive dans le reste de Gaza. Les efforts d’Israël pour éliminer les membres du Hamas à la suite de son attaque du 7 octobre ont eu un coût énorme : 36 000 morts et plus, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Ces derniers mois, plus d’un million de Palestiniens, dont 600 000 enfants, ont été poussés par Israël dans des abris de fortune dans la soi-disant « zone de sécurité » au sud de Gaza. Mais sur Dimancheet encore sur MardiIsraël a mené des frappes aériennes dans et autour de Rafah, où s’abritaient des Palestiniens déplacés, déclenchant un incendie qui a englouti plusieurs tentes.

L’armée israélienne dit deux hauts dirigeants du Hamas figuraient parmi les 45 personnes tuées lors de l’attaque de dimanche. S’adressant lundi au Parlement israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu appelé l’incendie et les victimes civiles un « accident tragique.»

James Elder est un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l’enfance qui a passé des mois à tenter de sensibiliser l’opinion aux conditions désastreuses des enfants et des familles à travers Gaza. « Ils sont épuisés physiquement, ils sont épuisés psychologiquement, leur capacité d’adaptation a été brisée, ils sont dans une sorte de surmenage en termes de ‘Comment puis-je m’en sortir ?’ Et puis, il y a un bombardement direct qui se transforme en cet enfer et, je veux dire, littéralement : c’est l’enfer sur Terre », explique Elder.

Karin Huster est une infirmière franco-américaine en traumatologie et coordinatrice médicale de Médecins sans frontières à Gaza, qui opère dans la partie ouest de Rafah depuis le 14 mai. Pierre roulanteelle a décrit dimanche la situation au point de stabilisation des traumatismes de Tal Al-Sultan après la première frappe aérienne.

« Nous avons reçu, au cours de la nuit, plus de 180 patients, que nous avons pu stabiliser et orienter vers les hôpitaux de campagne du quartier », a déclaré Huster. « Très, très malheureusement, nous avons également reçu 28 patients décédés à leur arrivée. De nombreux corps ont été brûlés au point de devenir méconnaissables. »

Lundi, a déclaré Huster, « les activités militaires ont continué à s’intensifier » au point qu’elles ont été contraintes de fermer l’unité de triage et de transférer tous les patients vers les hôpitaux de campagne voisins.

Des centaines de milliers de Palestiniens venus à Rafah pour échapper à la campagne de bombardements israéliens fuient maintenant car il est devenu clair qu’il ne s’agit pas de la « zone de sécurité » promise.

« Une zone de sécurité a deux obligations », explique Elder. « La force d’occupation, Israël, a l’obligation légale d’assurer la sécurité – cela semble évident, mais une « zone de sécurité » ne peut pas être bombardée – et une zone de sécurité doit également contenir les éléments qui soutiennent la vie : protection, eau, nourriture. , médecine. Ces zones [in and around Rafah] n’ai rien de tout cela. Il n’y a eu aucune tentative.

Depuis qu’Israël a commencé ses attaques à Rafah et dans ses environs, bon nombre des 1,3 million de Palestiniens qui s’y étaient réfugiés sont confrontés à la réalité : il n’y a plus nulle part où aller. La frontière avec l’Egypte, au sud, est fermée et, au nord, où se trouvaient autrefois des villes, il ne reste que des tas de décombres.

Huster décrit des personnes se déplaçant par milliers le long d’une route de plage à l’ouest de Rafah ces derniers jours : « Chaos est peut-être un mot fort, mais il est complètement chaotique. »

« Où vont les gens ? Ils se déplacent vers Khan Yunis et Dier al-Balah, qui sont des endroits qui ont été détruits. Ils n’ont aucune infrastructure fonctionnelle, il n’y a pas d’eau courante, il n’y a pas d’électricité. Les gens vont poser leurs tentes ou leurs bâches en plastique sur les décombres.»

Beaucoup se trouvent à Al-Mawasi, une zone humanitaire désignée par Tsahal à l’ouest de Rafah. « Ce n’est que du sable », dit Elder. « C’est complètement invivable. »

Certains vont plus à l’ouest, jusqu’à la plage elle-même. « Les tentes sont jusqu’au bord de l’eau. Cela ne sera pas durable. Leurs tentes seront emportées par les eaux ; il n’y a aucun moyen de survivre à cela. C’est insensé », dit Huster. « Il y a des mouches, il y a des moustiques. Du point de vue de l’hygiène, ça va être terrible : imaginez la plage bondée, pleine à craquer, avec des bâches en plastique… très très peu de toilettes, oubliez les douches. (Avant les frappes aériennes qui ont poussé les réfugiés à fuir Rafah, il y avait environ une toilette pour 850 personnes et une douche pour 3 600 personnes, selon UNICEF.)

La décision d’Israël de frapper la zone est intervenue quelques jours seulement après que la Cour internationale de Justice a ordonné au pays de mettre fin à son offensive à Rafah. Le président américain Joe Biden avait lancé un avertissement similaire à Israël au début du mois, déclarant à CNN : « J’ai clairement indiqué que s’ils entrent dans Rafah… je ne fournirai pas les armes. » (CNN a rapporté les munitions larguées sur le camp de réfugiés étaient de fabrication américaine.)

Mais mardi, s’exprimant depuis la Maison Blanche, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de Biden, John Kirby, a insisté sur le fait que les frappes aériennes israéliennes n’avaient pas violé l’ultimatum de Biden.

« Nous ne les avons pas vus entrer, avec de grandes unités, un grand nombre de soldats, en colonnes et en formations, dans une sorte de manœuvre coordonnée contre de multiples cibles au sol. Il s’agit d’une opération terrestre majeure, et nous n’avons pas vu cela », a déclaré Kirby mardi. (Kirby ajoutée que les États-Unis ont également tué des civils lors de frappes aériennes en Irak et en Afghanistan.)

Lors de la même conférence de presse, Kirby a défendu la fermeture du terminal de Rafah, affirmant que cela avait été fait « pour couper les revenus du Hamas qui transitent par ce terminal ».

Les travailleurs humanitaires affirment que la fermeture de la frontière entrave leurs efforts pour fournir des soins médicaux et d’autres aides essentielles aux Palestiniens déplacés. (Entre-temps, une jetée flottante construite par l’armée américaine pour acheminer de l’aide à Gaza a été gravement endommagée par une mer agitée ; les responsables affirment qu’il faudra au moins une semaine pour la réparer.)

« Nous n’avons pas pu obtenir de matériel médical, de médicaments. C’est le même problème avec le carburant », explique Huster. « Cela a été un véritable défi… Et bientôt, il nous sera impossible de travailler. »

Selon Huster, un hôpital voisin a perdu l’électricité pendant des heures après une panne de carburant, obligeant les prestataires médicaux à ventiler manuellement les patients avec un sac gonflable. «C’est super fatiguant pour quelqu’un de faire ça. Si c’est un enfant, c’est facile, mais si c’est un adulte, c’est plus difficile », explique Huster. « Ce n’est tout simplement pas durable. »

Elder soulève des préoccupations similaires. « Le point de passage est l’endroit où arrive la grande majorité de l’eau, des médicaments, des aliments hautement nutritifs pour une crise de malnutrition sans précédent chez les enfants. Nous avons travaillé jour après jour pour prévenir la famine, ou pour empêcher que cette crise nutritionnelle ne se propage, et maintenant nous nous trouvons dans une situation où non seulement la nourriture, mais aussi les aliments hautement nutritifs destinés aux enfants les plus gravement malnutris, sont restreints – tout est restreint. Et cela se passe à un point de passage pour les fournitures humanitaires qui est minutieusement vérifié par Israël afin qu’ils sachent exactement ce qui passe par là. Ce passage a été fermé.

Malgré ses conséquences dévastatrices – sur les civils, les travailleurs humanitaires et les membres de la presse (107 journalistes et professionnels des médias ont été tués depuis le 7 octobre) — l’impact matériel de la campagne israélienne contre le Hamas a été limité : les services de renseignement américains, selon un récent rapport de Politiqueaffirme que seulement 30 à 35 pour cent des combattants du Hamas ont été tués dans le conflit, et plus des deux tiers des tunnels souterrains du groupe militant restent intacts.

Huster a passé une grande partie de sa carrière dans des zones de conflit ; la différence entre ces expériences et celle-ci, dit-elle, c’est qu’ici, le gouvernement qui largue « des bombes sur Rafah et, malheureusement, tue tant de civils, est un pays doté de l’une des armées les plus sophistiquées au monde – et il a été capable de faire ce qu’il fait avec très peu de conséquences réelles pour le reste du monde.

C’est un travail dévastateur, mais, dit Huster, « je sais que le jour de ma mort, je pourrai dormir parce que j’aurai essayé de faire quelque chose. »